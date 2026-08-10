Transisi dari Arne Slot ke Iraola menandai perubahan signifikan bagi skuad Liverpool, dan Van Dijk vokal soal komitmennya kepada pelatih kepala baru itu. Setelah pemecatan mengejutkan Slot, bek veteran tersebut mengambil inisiatif untuk menjadi penghubung antara para pemain dan staf teknis yang baru. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin hubungan yang kuat dengan Iraola, memastikan pelatih asal Spanyol itu mendapat dukungan penuh dari kelompok kepemimpinan senior.

"Kami menjalani percakapan yang sangat baik pada pekan pertama saat itu diumumkan dan hal utama yang perlu dia ketahui adalah saya ada di sini untuknya apa pun kondisinya, apa pun yang dia butuhkan, ingin ketahui, ingin saya lakukan untuk tim atau apa pun itu. Semoga kami akan sukses musim ini," jelas sang kapten.

"Bukan untuk mengurangi apa pun dari Arne dan stafnya, kami menjalani masa yang luar biasa bersama, tetapi jelas tahun lalu mengecewakan. Tahun ini kami punya manajer baru yang memiliki cara persiapan baru, jadi kami harus beradaptasi dengan staf baru, metode latihan yang berbeda. Saya suka bekerja di bawah Arne dan saya yakin saya akan suka bekerja di bawah manajer baru."