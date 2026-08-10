Getty Images Sport
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Virgil van Dijk sambut kedatangan Ronald Araujo yang semakin dekat saat Liverpool memburu bek Barcelona
Van Dijk beri sinyal persetujuan untuk kesepakatan Araujo
Pemain internasional Uruguay itu diharapkan bergabung dengan raksasa Premier League tersebut dengan status pinjaman untuk memberikan pelapis instan dan kualitas bagi lini pertahanan yang mendapat sorotan sepanjang musim panas. Van Dijk, yang kembali tampil untuk pertama kalinya pada pramusim ini saat laga persahabatan melawan Monaco, menegaskan bahwa ia siap mengintegrasikan wajah-wajah baru ke dalam skuad saat klub berupaya bangkit dari kekecewaan pada musim sebelumnya.
Berbicara mengenai kemungkinan bermain bersama pemain Barcelona yang sangat dihargai itu, Van Dijk tetap profesional namun menyambut baik perkembangan transfer tersebut. "Siapa pun pemain yang datang ke klub akan kami sambut," kata Van Dijk. "Saya tidak tahu apakah itu sudah diumumkan atau belum. Saya belum melihatnya, jadi mari kita lihat saja."
- Getty Images Sport
Mengatasi krisis cedera di lini belakang
Kebutuhan akan Araujo makin mendesak karena kebugaran Jeremy Jacquet diragukan. Rekrutan baru dari Rennes itu absen dalam laga melawan Monaco, dengan tim medis klub memilih pendekatan hati-hati menyusul penutup musim sebelumnya di Ligue 1 yang dibayangi cedera. Meski Jacquet dipandang sebagai pilar jangka panjang di lini belakang, ketidaktersediaannya saat ini memaksa Liverpool mencari solusi instan di bursa transfer.
Van Dijk memberikan kabar positif mengenai kondisi pemain muda tersebut, dengan menyebut kembalinya ia ke latihan tim bisa segera terjadi meski staf baru-baru ini mengambil langkah pencegahan. "Saya belum melihat dia sama sekali. Saya sudah berbicara dengannya," ujar Van Dijk. "Saya melihat dia berjalan-jalan dan kami berbincang. Saya tak sabar melihatnya kembali ke lapangan dan saya berharap itu terjadi dalam waktu dekat. Saya bukan dokter, jadi saya tidak tahu persis situasinya, tetapi saya punya firasat pekan ini dia bisa kembali ke lapangan, semoga secepat mungkin."
Beradaptasi dengan kehidupan di bawah Andoni Iraola
Transisi dari Arne Slot ke Iraola menandai perubahan signifikan bagi skuad Liverpool, dan Van Dijk vokal soal komitmennya kepada pelatih kepala baru itu. Setelah pemecatan mengejutkan Slot, bek veteran tersebut mengambil inisiatif untuk menjadi penghubung antara para pemain dan staf teknis yang baru. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah menjalin hubungan yang kuat dengan Iraola, memastikan pelatih asal Spanyol itu mendapat dukungan penuh dari kelompok kepemimpinan senior.
"Kami menjalani percakapan yang sangat baik pada pekan pertama saat itu diumumkan dan hal utama yang perlu dia ketahui adalah saya ada di sini untuknya apa pun kondisinya, apa pun yang dia butuhkan, ingin ketahui, ingin saya lakukan untuk tim atau apa pun itu. Semoga kami akan sukses musim ini," jelas sang kapten.
"Bukan untuk mengurangi apa pun dari Arne dan stafnya, kami menjalani masa yang luar biasa bersama, tetapi jelas tahun lalu mengecewakan. Tahun ini kami punya manajer baru yang memiliki cara persiapan baru, jadi kami harus beradaptasi dengan staf baru, metode latihan yang berbeda. Saya suka bekerja di bawah Arne dan saya yakin saya akan suka bekerja di bawah manajer baru."
- Getty Images Sport
Rekrutmen lanjutan di depan mata
Aktivitas Liverpool tampaknya tidak akan berhenti dengan perekrutan Araujo, karena klub itu terus memantau pasar untuk mencari tambahan amunisi di lini serang. Kepergian Mohamed Salah ke Trabzonspor telah meninggalkan kekosongan di lini depan, dan Liverpool ingin memastikan Iraola memiliki daya gedor yang cukup untuk bersaing di papan atas Premier League. Bradley Barcola muncul sebagai target utama, dengan klub ingin menambah kecepatan dan kelincahan di sektor sayap.
Sang kapten menutup dengan mengungkapkan keinginannya agar lebih banyak kualitas ditambahkan ke dalam skuad sebelum bursa transfer ditutup. "Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Kualitas apa pun yang bisa kami tambahkan ke tim tentu akan sangat disambut baik, jadi mari kita lihat," ujar Van Dijk.
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