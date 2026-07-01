Virgil van Dijk muncul sebagai target tak terduga bagi AC Milan asuhan Ruben Amorim, sementara Zlatan Ibrahimovic menyebut bek Liverpool itu sebagai rekrutan impian

Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan langsung mengalihkan fokus mereka ke penguatan lini pertahanan setelah secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang Ramos dari Paris Saint-Germain pada hari Selasa. Dengan berhalusnya perekrutan pemain serang andalan tersebut, pemilik klub Gerry Cardinale dan Ibrahimovic kini sepenuhnya berkonsentrasi untuk mendatangkan seorang bek tengah bintang.

Ibrahimovic telah mendesak dewan direksi untuk mengajukan tawaran berani demi mendatangkan Van Dijk. Klub raksasa Italia ini ingin membangun barisan pertahanan baru mereka di sekitar pemain berpengalaman asal Belanda tersebut, yang mereka anggap sebagai pemimpin utama yang dibutuhkan untuk memulai era baru yang berani di bawah asuhan Amorim dan kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di Eropa.



