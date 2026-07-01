AFP
Diterjemahkan oleh
Virgil van Dijk muncul sebagai target tak terduga bagi AC Milan asuhan Ruben Amorim, sementara Zlatan Ibrahimovic menyebut bek Liverpool itu sebagai rekrutan impian
Milan mengincar Van Dijk setelah menyelesaikan transfer Ramos
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan langsung mengalihkan fokus mereka ke penguatan lini pertahanan setelah secara resmi mengumumkan perekrutan penyerang Ramos dari Paris Saint-Germain pada hari Selasa. Dengan berhalusnya perekrutan pemain serang andalan tersebut, pemilik klub Gerry Cardinale dan Ibrahimovic kini sepenuhnya berkonsentrasi untuk mendatangkan seorang bek tengah bintang.
Ibrahimovic telah mendesak dewan direksi untuk mengajukan tawaran berani demi mendatangkan Van Dijk. Klub raksasa Italia ini ingin membangun barisan pertahanan baru mereka di sekitar pemain berpengalaman asal Belanda tersebut, yang mereka anggap sebagai pemimpin utama yang dibutuhkan untuk memulai era baru yang berani di bawah asuhan Amorim dan kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di Eropa.
- Getty
Proses perombakan skuad Liverpool membuka peluang bagi klub-klub raksasa Italia
Upaya ini terjadi di masa transisi yang krusial bagi Liverpool, yang telah menyaksikan kepergian dua legenda klub, Mohamed Salah dan Andrew Robertson, pada musim panas ini. Milan berharap dapat memanfaatkan pergantian generasi di Anfield ini, namun mengingat Liverpool telah kehilangan Ibrahima Konate ke Real Madrid melalui transfer bebas, mereka kemungkinan besar akan menangkis setiap upaya untuk membujuk Van Dijk hengkang.
RedBird sedang secara aktif mengevaluasi kelayakan finansial untuk mengajukan tawaran resmi, terutama karena Van Dijk kini berada di tahun terakhir kontraknya. Bek tangguh ini telah mencatatkan 374 penampilan dan mencetak 36 gol untuk klub Liga Premier tersebut, sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling dominan di dunia sepak bola selama beberapa tahun terakhir.
Kekecewaan di Piala Dunia menyusul raihan trofi yang luar biasa
Selama masa kariernya yang gemilang di Inggris, Van Dijk telah mengoleksi segudang trofi yang luar biasa, termasuk Liga Champions, dua gelar liga domestik, Piala FA, dan penghargaan Pemain Terbaik Eropa versi UEFA.
Namun, sang bek baru-baru ini mengalami kampanye internasional yang mengecewakan setelah Belanda tersingkir dari Piala Dunia di babak 32 besar menyusul kekalahan dalam adu penalti melawan Maroko.
Jika kesepakatan tersebut terbukti tidak mungkin terwujud, Milan telah mengincar Goncalo Inacio dari Sporting CP sebagai alternatif seharga €40 juta. Selain itu, Liverpool telah menyetujui pelepasan Ibrahima Konate ke Real Madrid, yang berarti mereka mungkin akan sangat enggan melepas bek lainnya.
- Getty Images Sport
Minggu-minggu krusial menanti Milan dan Amorim
Beberapa pekan mendatang akan menjadi masa yang sangat krusial saat Milan berusaha meyakinkan Liverpool untuk membuka negosiasi terkait kapten andalan mereka. Dengan musim baru Serie A yang semakin dekat, para penggemar dapat mengantisipasi pergerakan penting di bursa transfer dalam waktu dekat, seiring upaya klub Italia tersebut untuk menyelesaikan rencana pertahanan mereka dan memperkuat ambisi mereka di bawah pelatih baru Amorim.