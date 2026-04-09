Virgil van Dijk menyoroti 'satu-satunya hal positif' setelah Liverpool dikalahkan PSG di perempat final Liga Champions
Malam yang berat di Paris
Liverpool kesulitan menemukan ritme permainan mereka di ibu kota Prancis karena taktik berisiko yang diterapkan Arne Slot gagal menahan dominasi PSG. The Reds menghabiskan sebagian besar waktu pertandingan dengan bertahan dalam, tak mampu menemukan ritme permainan atau memanfaatkan beberapa peluang serangan balik yang mereka dapatkan. Kebuntuan akhirnya terpecahkan oleh gol Desire Doue, sebelum Khvicha Kvaratskhelia menggandakan keunggulan dan membuat tim tamu terguncang. Meskipun menunjukkan upaya pertahanan yang gigih, tim asal Liga Premier itu akhirnya kalah 2-0.
Penilaian jujur sang kapten
Saat berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir dibunyikan, Van Dijk dengan jujur membahas tantangan yang dihadapi timnya dan mengakui bahwa masih ada satu hal positif yang mereka miliki. Ia berkata: "Sulit. Pertandingan yang berat, seperti yang sudah diperkirakan. Saya rasa kami bertahan dengan banyak pemain di sekitar kotak penalti. Sayangnya, gol pertama terjadi akibat bola membentur pemain. Kami memiliki beberapa peluang kecil saat serangan balik yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan lebih baik. Jelas saya sama sekali tidak senang kalah di sini, satu-satunya hal positif adalah kami masih memiliki pertandingan lain yang harus dimainkan minggu depan. Namun sekarang jelas waktu istirahatnya sangat singkat dan Fulham juga sudah menanti kami."
Mencari pertunjukan yang istimewa
Kekalahan itu bisa saja jauh lebih telak jika bukan karena Giorgi Mamardashvili. Menggantikan Alisson Becker yang cedera, kiper asal Georgia itu melakukan beberapa penyelamatan penting untuk menjaga agar skor tetap bisa dikejar. Van Dijk menyoroti pentingnya penampilan kipernya itu, dengan harapan hal itu menjadi landasan bagi kebangkitan tim.
"Semoga [penampilan Mamardashvili] terbukti sangat krusial," tambah sang bek. "Jelas tahun lalu kami bermain di sini dalam pertandingan yang seharusnya kami kalahkan tapi kami menangkan, Ali (Alisson) harus bermain mungkin dalam pertandingan terbaik dalam kariernya. Tapi kami tidak bisa menyelesaikan tugas di Anfield. Sekarang kami tertinggal 2-0 dan kami harus menampilkan performa istimewa pekan depan. Tapi kami juga punya pertandingan sangat penting sebelum itu, jadi fokuslah pada pertandingan itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum Liverpool bisa fokus pada leg kedua, mereka harus kembali memusatkan perhatian pada Liga Premier. The Reds saat ini berada di peringkat kelima klasemen liga dengan 49 poin dari 31 pertandingan, tertinggal lima poin dari Aston Villa dan satu poin lagi di belakang Manchester United. Tim asuhan Slot selanjutnya akan menghadapi Fulham di Anfield pada Sabtu, sebelum menjamu PSG pada leg kedua pekan depan.