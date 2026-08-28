Menulis di program pertandingan resmi jelang bentrok melawan Nottingham Forest, Van Dijk tidak menahan diri saat menilai performa Liverpool musim lalu. Seperti dilaporkan Liverpool Echo, bek itu menegaskan bahwa timnya mampu meraih jauh lebih banyak.

Liverpool mengincar kemenangan kandang pertama mereka di bawah Iraola setelah hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah di markas Newcastle United pada Minggu lalu. Ia menulis: "Kami ingin menang, pada akhirnya. Di Liverpool, itu harus selalu menjadi target. Anda tidak perlu saya beri tahu bahwa musim lalu berat, tidak bisa diterima menurut pendapat saya. Kami lebih baik dari itu, bahkan jauh lebih baik, dan sekarang kami harus menunjukkannya."