Getty Images Sport
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Virgil van Dijk menyebut musim Liverpool sebelumnya "tidak dapat diterima" saat ia meminta kesabaran terhadap Andoni Iraola
Kekecewaan atas kampanye sebelumnya
Menulis di program pertandingan resmi jelang bentrok melawan Nottingham Forest, Van Dijk tidak menahan diri saat menilai performa Liverpool musim lalu. Seperti dilaporkan Liverpool Echo, bek itu menegaskan bahwa timnya mampu meraih jauh lebih banyak.
Liverpool mengincar kemenangan kandang pertama mereka di bawah Iraola setelah hasil imbang 2-2 yang diraih dengan susah payah di markas Newcastle United pada Minggu lalu. Ia menulis: "Kami ingin menang, pada akhirnya. Di Liverpool, itu harus selalu menjadi target. Anda tidak perlu saya beri tahu bahwa musim lalu berat, tidak bisa diterima menurut pendapat saya. Kami lebih baik dari itu, bahkan jauh lebih baik, dan sekarang kami harus menunjukkannya."
- Getty Images Sport
Beradaptasi dengan taktik Iraola
Sejak kedatangan Iraola, Liverpool tengah menjalani transisi taktik yang signifikan. Sang kapten mengakui bahwa perubahan gaya bermain tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi ia menegaskan bahwa skuad berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses tersebut dan menemukan level konsistensi yang lebih tinggi.
"Ketika Anda memiliki pelatih baru dengan rencana baru dan ide-ide baru, selalu dibutuhkan sedikit waktu untuk menerapkannya," jelas Van Dijk. "Namun, itu bergantung pada kami untuk melakukannya secepat mungkin. Saya bisa memberi tahu Anda bahwa kami bekerja sangat keras setiap hari di tempat latihan, karena kami semua ingin berkembang, kami ingin menjadi lebih baik dan lebih konsisten."
Mengambil hal-hal positif dari Newcastle
Meski menghadapi kesulitan pada laga pembuka mereka, Van Dijk yakin ada fondasi yang solid untuk dibangun. Liverpool dua kali bangkit di St James' Park, menunjukkan daya juang yang akan sangat penting jika mereka ingin menjadi penantang serius tahun ini. "Seperti yang saya katakan, kami menunjukkan beberapa hal bagus saat melawan Newcastle," tambahnya.
"St. James' Park selalu menjadi tempat yang sulit untuk didatangi, dan meski jelas kami tidak senang dengan gol-gol yang kami kebobolan, saya pikir kami menunjukkan karakter yang bagus dengan dua kali bangkit dan kami bekerja sangat keras sebagai sebuah tim untuk membawa pulang sesuatu dari pertandingan itu. Itu bukan kemenangan, yang tentu saja kami inginkan, tetapi menurut saya itu adalah satu poin yang pantas kami dapatkan, dan kami mengambil itu lalu melangkah maju."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Liverpool?
Liverpool kembali beraksi saat menjamu Nottingham Forest di Anfield pada Sabtu. Iraola akan berharap timnya bisa mengamankan tiga poin penuh untuk memulai musim mereka di depan pendukung sendiri. Forest datang ke Anfield dengan memburu kemenangan liga ketiga secara beruntun, yang berarti tuan rumah harus tampil dalam performa terbaik mereka untuk memastikan raihan poin maksimal.
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