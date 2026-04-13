Virgil van Dijk menuntut 'sesuatu yang istimewa' dari Liverpool, sementara sang bek tetap pesimis terhadap peluang timnya untuk membalikkan keadaan di Liga Champions melawan PSG

Liverpool dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup saat mereka bersiap menjamu PSG di Anfield pada Selasa malam. Ketinggalan dua gol setelah leg pertama yang sengit di Prancis, Van Dijk memberikan penilaian yang blak-blakan tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai semifinal. Bek asal Belanda itu jujur mengenai besarnya tantangan yang dihadapi tim asuhan Arne Slot, menegaskan bahwa mengulangi penampilan mereka di Parc des Princes akan berujung pada tersingkirnya tim.

"Kami membutuhkan sesuatu yang sangat istimewa untuk terjadi, jika tidak, kami tidak akan punya peluang. Jika kami bermain seperti di Paris, menurut saya, kami tidak akan punya peluang sama sekali," katanya.