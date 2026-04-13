Virgil van Dijk menuntut 'sesuatu yang istimewa' dari Liverpool, sementara sang bek tetap pesimis terhadap peluang timnya untuk membalikkan keadaan di Liga Champions melawan PSG
Penilaian jujur terhadap tantangan di Anfield
Liverpool dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup saat mereka bersiap menjamu PSG di Anfield pada Selasa malam. Ketinggalan dua gol setelah leg pertama yang sengit di Prancis, Van Dijk memberikan penilaian yang blak-blakan tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai semifinal. Bek asal Belanda itu jujur mengenai besarnya tantangan yang dihadapi tim asuhan Arne Slot, menegaskan bahwa mengulangi penampilan mereka di Parc des Princes akan berujung pada tersingkirnya tim.
"Kami membutuhkan sesuatu yang sangat istimewa untuk terjadi, jika tidak, kami tidak akan punya peluang. Jika kami bermain seperti di Paris, menurut saya, kami tidak akan punya peluang sama sekali," katanya.
Mengandalkan atmosfer di Anfield
Meskipun ada pandangan pesimistis mengenai performa mereka saat ini, sang kapten yakin para pendukung tuan rumah bisa menjadi katalisator bagi malam bersejarah lainnya di ajang Eropa. Ia mengatakan bahwa peningkatan performa sangatlah penting dan telah mengajak para penggemar untuk memicu kebangkitan tim, karena ia sangat menyadari betapa atmosfer Anfield dapat menakut-nakuti tim tamu.
"Para penggemar mungkin akan menjadi faktor terpenting, bersama dengan penampilan kami," tambah sang bek. "Saya sangat beruntung bisa mengalami malam-malam di mana hubungan antara para penggemar dan penampilan tim sungguh luar biasa. Ada peluang pada hari Selasa untuk menyusun rencana permainan yang bagus dan berjuang selama lebih dari 90 menit. Saya sangat menantikannya. Bagaimanapun juga, merupakan suatu kehormatan bisa berada di perempat final. Kita tidak boleh menganggapnya remeh. Kita harus ingat bahwa kita adalah Liverpool. Kita harus menjadikan malam itu sebagai malam yang tak terlupakan."
Aksi protes terkait tiket memicu ketegangan di Anfield
Seruan Van Dijk kepada para pendukung dilontarkan di tengah gelombang protes terkait kenaikan harga tiket. Suasana di Anfield belakangan ini terasa tegang; bendera dan spanduk yang dipajang di tribun Kop pun berkurang saat kemenangan Liga Premier atas Fulham pada Sabtu lalu, sementara para penggemar juga memboikot gerai makanan dan minuman di dalam stadion.
Kapten tersebut mengakui adanya ketegangan antara basis penggemar dan jajaran manajemen klub, serta mendukung hak para pendukung untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. "Saya pikir para penggemar adalah jantung dan jiwa klub, dan jika mereka merasa seperti ini dan ingin melakukan protes, jelas itu adalah hak mereka," katanya. "Semoga mereka dapat mencapai solusi bersama klub, tetapi hal-hal ini jauh di luar kewenangan saya sebagai kapten klub. Menurut saya, para penggemar kami adalah klub itu sendiri dan selalu demikian, sebelum masa saya, setelah masa saya. Penting agar hal-hal ini diselesaikan karena tidak menguntungkan siapa pun."
Pertandingan-pertandingan penentu untuk lolos ke kompetisi Eropa
Selain laga Liga Champions melawan PSG, Liverpool harus menghadapi jadwal pertandingan yang sangat berat untuk mempertahankan peluang mereka finis di lima besar Liga Premier. Saat ini berada di peringkat kelima dengan 52 poin, klub ini masih memiliki enam pertandingan krusial yang tersisa, termasuk laga tandang yang sulit melawan Everton, Manchester United, dan Aston Villa, serta pertandingan kandang melawan Crystal Palace, Chelsea, dan Brentford.