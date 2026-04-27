Virgil van Dijk sangat yakin bahwa Mohamed Salah akan berhasil mengalahkan waktu dan mengenakan seragam Liverpool sekali lagi sebelum meninggalkan Anfield. Bintang top asal Mesir itu meninggalkan lapangan sambil menangis saat kemenangan akhir pekan lalu atas Crystal Palace, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa masa kejayaannya yang legendaris bersama klub raksasa tersebut akan berakhir lebih awal.
Virgil van Dijk mengungkapkan harapan yang sangat besar untuk pahlawan Liverpool, Mohamed Salah
Kapten Liverpool menolak percaya bahwa Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Penyerang itu mengalami cedera otot paha belakang saat The Reds menang 3-1 atas Crystal Palace, sehingga para penggemar khawatir bahwa masa kejayaannya di Liga Premier telah berakhir, bahkan sebelum ia hengkang secara permanen pada musim panas ini.
Meskipun pemandangan suram saat Salah meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih, Van Dijk yakin bahwa kemampuan pemulihan penyerang berusia 33 tahun itu dapat membuatnya kembali untuk pertandingan kandang terakhir. ''Saya harap begitu,'' kata sang bek saat ditanya apakah Salah akan bermain lagi. "Akan ada pemeriksaan medis dan itu akan menentukan apa masalahnya. Saya tahu dia akan melakukan segala upaya untuk kembali ke lapangan secepat mungkin."
Waktu terjadinya cedera ini sangatlah tidak menguntungkan, mengingat Liverpool hanya memiliki empat pertandingan tersisa musim ini. Mengingat Salah akan meninggalkan klub saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, prospek bahwa ia harus melewatkan perpisahannya di stadion merupakan beban berat bagi tim. Van Dijk mengakui bahwa situasi ini sangat membebani hati rekan setimnya saat ia meninggalkan lapangan pada hari Sabtu.
''Jika Anda mengalami cedera pada fase musim ini, terutama dalam situasi di mana dia berada, dengan hanya dua pertandingan kandang tersisa, berbagai perasaan melintas di benak Anda saat meninggalkan lapangan,'' jelas Van Dijk. ''Kenyataannya, dia akan menjalani pemindaian dan harus diperiksa. Semoga tidak memakan waktu lama, tapi saat ini saya tidak tahu. Mungkin dia kembali minggu depan, mungkin juga tidak. Saya tidak tahu.''
Warisan Salah di Anfield sudah terukir abadi: dengan 257 gol dalam 440 pertandingan, ia menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool. Terlepas dari apakah ia berhasil mengatasi cedera atau tidak, Van Dijk yakin para pendukung akan memberikan penghormatan yang pantas bagi Pemain Terbaik PFA tiga kali ini atas masa baktinya selama sembilan tahun yang dipenuhi gelar.
''Dia pasti akan mendapat perpisahan. Saya rasa itu bukan hal terpenting saat ini, kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Seperti yang saya kenal Mo, dia akan pulih dengan cepat dengan orang-orang yang tepat di sekitar kita, jadi mari kita tunggu saja.''
Terlepas dari kekhawatiran terkait Salah, kemenangan Liverpool atas Palace merupakan langkah positif menuju kualifikasi Liga Champions. Berkat kemenangan ini, tim asuhan Arne Slot naik ke peringkat keempat klasemen Liga Premier. Hanya berdasarkan jumlah gol yang dicetak, Liverpool berada satu peringkat di bawah Manchester United, meskipun rival abadi mereka akan bertanding melawan Brentford pada hari Senin. Meskipun kemungkinan absennya Salah menjadi beban berat, Van Dijk memuji Alexander Isak, yang akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di Anfield.
''Sangat penting bagi Alex untuk mencetak gol sebagai penyerang dan itu adalah gol yang luar biasa. Apa yang saya lihat darinya sangat mengagumkan. Ini soal bermain dalam pertandingan, membangun kepercayaan diri, tapi tentu saja juga soal mencetak gol sebagai penyerang. Itu adalah motivasi utama baginya. Saya sama sekali tidak khawatir tentang dia. Kami menginginkan lebih dari sekadar gol darinya, dan itulah yang bisa dia berikan. Dia hanya perlu terus maju dan bekerja keras, tetap bugar, dan tetap menjadi pemain penting bagi Liverpool," kata Van Dijk dengan penuh harapan.