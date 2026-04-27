Virgil van Dijk mengungkapkan harapan yang sangat besar untuk pahlawan Liverpool, Mohamed Salah

Kapten Liverpool menolak percaya bahwa Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Penyerang itu mengalami cedera otot paha belakang saat The Reds menang 3-1 atas Crystal Palace, sehingga para penggemar khawatir bahwa masa kejayaannya di Liga Premier telah berakhir, bahkan sebelum ia hengkang secara permanen pada musim panas ini.

Meskipun pemandangan suram saat Salah meninggalkan lapangan dengan tertatih-tatih, Van Dijk yakin bahwa kemampuan pemulihan penyerang berusia 33 tahun itu dapat membuatnya kembali untuk pertandingan kandang terakhir. ''Saya harap begitu,'' kata sang bek saat ditanya apakah Salah akan bermain lagi. "Akan ada pemeriksaan medis dan itu akan menentukan apa masalahnya. Saya tahu dia akan melakukan segala upaya untuk kembali ke lapangan secepat mungkin."