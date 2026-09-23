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Virgil van Dijk mengungkap bagaimana bos baru Xavi menyelamatkan kariernya di timnas Belanda setelah 'omong kosong' Piala Dunia
Pertemuan '10 detik' yang mengubah segalanya
Van Dijk mengakui bahwa masa depannya bersama tim nasional Belanda sempat berada di ujung tanduk setelah kampanye Piala Dunia yang berat membuatnya mempertanyakan perannya. Kapten Liverpool itu merasakan besarnya sorotan publik yang intens dan membutuhkan waktu bersama keluarganya untuk memproses kekecewaan tersebut. Namun, penunjukan staf pelatih baru memberinya kejelasan yang ia butuhkan. Van Dijk mengungkapkan bahwa pertemuan tatap muka dengan pelatih baru Xavi sudah cukup untuk meyakinkannya memimpin negaranya memasuki siklus berikutnya.
"Saya membutuhkan liburan bersama keluarga saya dan kemudian pertemuan penting dengan pelatih tim nasional. Setelah sepuluh detik, sudah jelas bahwa saya akan terus lanjut," kata bek tersebut kepada wartawan.
- Getty Images Sport
Memulihkan kepercayaan dan apresiasi
Alih-alih berfokus pada taktik atau perencanaan jangka panjang, percakapan itu berpusat pada rasa hormat dan apresiasi mendasar yang menurut bek berusia 33 tahun tersebut kurang ia dapatkan dari pihak luar. Virgil van Dijk menyoroti penegasan penting yang diberikan manajer barunya, yang mengingatkannya akan jati dirinya yang sesungguhnya dan menegaskan kembali betapa vitalnya dirinya bagi skuad. Percakapan itu mengembalikan rasa percaya dan kegembiraan yang dibutuhkan, dengan menjawab kebutuhan akan validasi emosional yang melampaui kebugaran fisiknya yang sudah terbukti.
"Apa yang dia katakan? Bahwa saya adalah Virgil van Dijk. Ini soal kepercayaan, apresiasi, seberapa penting Anda bagi tim. Secara fisik tidak ada dan memang tidak pernah ada keraguan, tetapi Anda juga ingin merasakan apresiasi dan kesenangan. Saya tidak kehilangan itu di internal, tetapi dari pihak luar cukup sering. Dan kalian memainkan peran yang cukup besar dalam hal itu," ungkap Van Dijk.
Membalas kritik Piala Dunia
Bek tengah veteran itu tak menahan diri saat menanggapi dampak dari tersingkirnya Belanda secara mengejutkan. Belanda harus angkat koper setelah kalah dalam adu penalti yang menegangkan pada babak 16 besar melawan Maroko, kekalahan yang memicu gelombang sentimen negatif di negaranya. Van Dijk sangat geram dengan narasi yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas perubahan taktik yang disebut-sebut menghambat performa tim.
"Kami baru saja gagal di Piala Dunia, itulah fakta pahitnya," kata Van Dijk. "Itu bukan karena saya, saya tidak pernah menjadi orang yang memunculkan itu. Itu adalah pertandingan yang buruk, tetapi kami hampir saja melewatinya. Maka tidak akan ada yang salah. Tapi sekarang kami tersingkir terlalu cepat. Lalu Anda akan dihujani segala hal."
Ia terlihat jelas kesal dengan klaim bahwa dirinya dan mantan pelatih Ronald Koeman telah "merusak" sepak bola Belanda. "Omong kosong dilemparkan ke publik untuk membuat saya terlihat lebih buruk lagi. Itu terlalu sering terjadi. Tidak masuk akal untuk kembali membahasnya sekarang. Saya diberi tahu bahwa itu salah saya karena kami bermain dengan lima pemain, bahwa Ronald Koeman dan saya menghancurkan sepak bola Belanda," tambahnya.
- Getty Images Sport
Memburu angka 100
Terlepas dari hiruk-pikuk dari luar, Van Dijk tetap fokus menjaga performanya agar bertahan di level tertinggi. Dengan 96 caps, ia kini semakin dekat menuju 100 penampilan untuk negaranya, sebuah tonggak yang menempatkannya di jajaran elite dalam sejarah sepak bola Belanda. Meski peluang mencapai 100 caps merupakan pencapaian besar, bek tersebut menegaskan bahwa angka-angka itu bukan faktor pendorong di balik keputusannya untuk terus bermain.
"Itu tidak berperan dalam pengalaman saya," ujarnya saat ditanya mengenai tonggak tersebut. "Saya murni ingin beristirahat, berbicara dengan orang-orang terdekat saya, dengan pelatih tim nasional. Tetapi seratus penampilan internasional bukan sesuatu yang dicapai banyak pemain, saya menyadari itu," tuturnya.
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