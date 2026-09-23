Virgil van Dijk mengungkap bagaimana bos baru Xavi menyelamatkan kariernya di timnas Belanda setelah 'omong kosong' Piala Dunia

Bek tengah veteran itu tak menahan diri saat menanggapi dampak dari tersingkirnya Belanda secara mengejutkan. Belanda harus angkat koper setelah kalah dalam adu penalti yang menegangkan pada babak 16 besar melawan Maroko, kekalahan yang memicu gelombang sentimen negatif di negaranya. Van Dijk sangat geram dengan narasi yang menyebut dirinya bertanggung jawab atas perubahan taktik yang disebut-sebut menghambat performa tim.

"Kami baru saja gagal di Piala Dunia, itulah fakta pahitnya," kata Van Dijk. "Itu bukan karena saya, saya tidak pernah menjadi orang yang memunculkan itu. Itu adalah pertandingan yang buruk, tetapi kami hampir saja melewatinya. Maka tidak akan ada yang salah. Tapi sekarang kami tersingkir terlalu cepat. Lalu Anda akan dihujani segala hal."

Ia terlihat jelas kesal dengan klaim bahwa dirinya dan mantan pelatih Ronald Koeman telah "merusak" sepak bola Belanda. "Omong kosong dilemparkan ke publik untuk membuat saya terlihat lebih buruk lagi. Itu terlalu sering terjadi. Tidak masuk akal untuk kembali membahasnya sekarang. Saya diberi tahu bahwa itu salah saya karena kami bermain dengan lima pemain, bahwa Ronald Koeman dan saya menghancurkan sepak bola Belanda," tambahnya.