Virgil van Dijk mengakui bahwa musim Liverpool sejauh ini 'tidak bisa diterima' - namun ia menolak menyerah dalam upaya membalikkan keadaan di Liga Champions melawan PSG
Liverpool dihadapkan pada tugas berat setelah kekalahan di leg pertama
Liverpool menghadapi tantangan berat di Liga Champions setelah kalah 2-0 dari Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final di Parc des Princes. Tim asuhan Arne Slot tampil kalah dominan sepanjang pertandingan dan kini membutuhkan kebangkitan besar-besaran di Anfield untuk menjaga harapan mereka di kompetisi Eropa tetap hidup. Meskipun penampilan yang mengecewakan, Van Dijk tetap yakin bahwa Liverpool masih bisa membalikkan keadaan. Kapten tersebut menunjuk pada comeback bersejarah klub melawan Barcelona di semifinal 2019 sebagai bukti bahwa malam-malam luar biasa bisa terjadi di Anfield.
Van Dijk terinspirasi oleh comeback legendaris Barcelona
Pada kesempatan itu, Liverpool berhasil membalikkan ketertinggalan 3-0 untuk mengalahkan Barcelona 4-0 dan akhirnya mengangkat trofi Liga Champions. Van Dijk yakin skenario serupa bisa terulang, meski ekspektasi di luar klub tetap rendah. Ia membandingkan tantangan saat ini dengan kemenangan yang tak terlupakan itu, ketika tim asuhan Jurgen Klopp berhasil menentang segala prediksi untuk mencapai final Liga Champions.
"Saat itu, kami menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, yang jelas-jelas memiliki salah satu pemain terbaik sepanjang masa di tim tersebut, dan kami sedang dilanda cedera," kata bek asal Belanda itu, seperti dikutip The Guardian. “Dan sekarang kami menghadapi tim terbaik di Eropa. Mereka adalah juara Eropa, jadi menurut saya situasinya mirip dalam hal, secara teori, mungkin tidak ada yang memberi kami peluang.
"Semua dimulai dari keyakinan yang ada dalam diri sendiri. Semuanya dimulai dari keyakinan yang kami dapatkan dari manajer kami, rencana permainan yang tepat, dan intensitas yang harus kami tunjukkan dari detik pertama hingga detik terakhir jika Anda benar-benar ingin mencapai sesuatu. Kami harus menunjukkan keinginan, menunjukkan perjuangan – itu adalah hal minimal yang harus Anda lakukan sebagai pemain Liverpool."
Kapten mengakui bahwa performa yang tidak konsisten telah menjadi ciri khas musim Liverpool
Meski tetap optimis akan kemungkinan kebangkitan tim, Van Dijk tidak segan-segan mengkritik performa Liverpool secara keseluruhan musim ini. The Reds telah menelan 17 kekalahan di semua kompetisi musim ini, sebuah angka yang ia anggap tidak dapat diterima bagi klub sekelas mereka.
"Itu tidak bisa diterima," katanya. "Itu kenyataannya. Itu kenyataan yang besar, dan itulah mengapa hal ini begitu mengecewakan. Dan sangat sulit untuk menghadapinya. Segala sesuatu pada akhirnya akan berakhir, termasuk masa saya di sini pada suatu saat nanti. Saat ini, kenyataannya adalah kami tidak konsisten. Kami kalah terlalu banyak. Kami memiliki beberapa momen bagus, namun kami tidak konsisten dalam hal itu."
Anfield siap menyambut leg kedua Liga Champions yang menentukan
Liverpool akan berusaha membalikkan ketertinggalan dua gol saat menjamu PSG dalam leg kedua perempat final Liga Champions di Anfield. The Reds berharap suporter tuan rumah dapat menciptakan kembali atmosfer yang pernah menginspirasi keajaiban-keajaiban Eropa di masa lalu. Namun sebelum itu, tim asuhan Slot akan terlebih dahulu menghadapi Fulham di Liga Premier pada hari Sabtu.