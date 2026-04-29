Nottingham Forest v Liverpool - Premier League
Virgil van Dijk mengakui bahwa kepergian Alisson akan menjadi 'pukulan telak' bagi Liverpool seiring dengan semakin gencarnya spekulasi transfer ke Serie A

Virgil van Dijk mengakui bahwa kehilangan Alisson Becker akan menjadi "pukulan telak" bagi Liverpool, seiring dengan semakin gencarnya spekulasi mengenai kepindahannya ke Italia. Kiper asal Brasil itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus, dengan laporan yang menyebutkan telah terjadi kontak antara klub raksasa Serie A tersebut dan perwakilan sang pemain.

    Liverpool telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun dalam kontrak Alisson pada awal tahun ini, yang berarti kontraknya di Anfield akan berakhir pada Juni 2027. Namun, pemain internasional Brasil tersebut — yang saat ini absen karena cedera otot — dikaitkan dengan kepindahan ke Italia musim panas ini, dengan Juventus termasuk di antara klub-klub yang tertarik memfasilitasi kembalinya dia ke Serie A. Namun, Van Dijk tetap optimis bahwa rekan setim lamanya itu akan tetap bertahan di Anfield meskipun ada godaan untuk menghadapi tantangan baru di Italia.

    Akhir dari sebuah era di Anfield

    Rumor tentang kemungkinan kepergian Alisson telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Liverpool, yang sudah bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada Mohamed Salah dan Andy Robertson pada akhir musim ini.

    Namun, meski Van Dijk sangat ingin melihat sang kiper tetap bertahan di Merseyside, pemain asal Belanda itu menegaskan bahwa ia tetap tenang menghadapi situasi ini. "Dengar, akan selalu ada hari di mana kamu - termasuk saya sendiri - akan pergi," kata Van Dijk seperti dikutip ESPN. "Tapi jika itu akan terjadi - dan saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan saya rasa, saat ini, dia juga tidak tahu apa-apa tentang hal itu - maka kami, sebagai klub, akan menyesuaikan diri dengan itu."

    Menjelaskan lebih lanjut tentang kontribusi pemain Brasil itu di ruang ganti, sang kapten berkata: "Kami telah melalui segalanya bersama-sama, hal-hal positif dan sayangnya juga beberapa hal negatif, jadi ini pasti akan menjadi pukulan berat dan kehilangan besar, tapi menurut saya, tidak bijak untuk memikirkan terlalu jauh tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dia sangat penting bagi saya sebagai salah satu pemimpin di tim, dan saya pikir dia sangat penting di lapangan karena menurut saya dia adalah salah satu kiper terbaik—bahkan menurut saya yang terbaik—di dunia."


    Fokus pada tahap akhir

    Prioritas utama klub saat ini tetaplah menyelesaikan musim ini, dengan Alisson yang sedang dalam masa pemulihan dari cedera. "Dia berusaha kembali secepat mungkin untuk membantu kami dalam empat pertandingan terakhir dan itulah fokus utama kami. Apa pun yang terjadi setelah itu bukanlah sesuatu yang harus Anda tanyakan kepada saya," kata Van Dijk.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai preferensi pribadinya terkait masa depan sang kiper, bek asal Belanda itu menjawab dengan tegas. "Apakah saya ingin dia tetap tinggal? Tentu saja, tidak ada keraguan soal itu. Setiap orang bisa memiliki pendapat masing-masing. Ada rumor, tapi jika ada hal konkret, kita semua akan mengetahuinya, namun bagi saya, saya tidak pernah khawatir."

