Virgil van Dijk mendesak para pemain Liverpool untuk memberikan 'segala upaya' demi memastikan tiket ke Liga Champions & mengatakan kepada para penggemar bahwa 'semua orang sedang mengalami masa sulit' di tengah performa yang kurang memuaskan

Menyikapi kekalahan dari Manchester City dan jadwal padat yang menyusul, Van Dijk mengakui kesulitan yang dihadapi tim, namun menegaskan bahwa performa mereka harus ditingkatkan.

"Ini memang musim yang sulit bagi kami semua, dan tak bisa dipungkiri bahwa beberapa hari terakhir ini sangat berat,” tulis sang bek dalam catatan program prapertandingannya. “Kekalahan dengan cara seperti yang kami alami melawan Manchester City itu buruk – tidak dapat diterima, menurut saya – dan beralih dari situ ke pertandingan lain yang sangat sulit melawan salah satu tim terbaik Eropa, Paris Saint-Germain, tentu saja akan menjadi tantangan besar. Dan memang terbukti demikian.”

"Tentu saja, kami membutuhkan penampilan istimewa jika ingin membalikkan keadaan, tetapi dengan dukungan kalian di Anfield, kami harus percaya. Kami tahu betapa pentingnya minggu-minggu terakhir musim ini. Kami memiliki tujuh pertandingan Liga Premier tersisa dan kami tahu persis apa yang dibutuhkan jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Jadi, kami harus fokus, bersatu, dan memberikan segalanya. Tidak ada yang lain yang dapat diterima di klub sepak bola ini."