Virgil van Dijk mendesak para pemain Liverpool untuk memberikan 'segala upaya' demi memastikan tiket ke Liga Champions & mengatakan kepada para penggemar bahwa 'semua orang sedang mengalami masa sulit' di tengah performa yang kurang memuaskan
Kapten menyebut kekalahan baru-baru ini tidak dapat diterima
Van Dijk memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap penampilan Liverpool belakangan ini setelah masa-masa sulit yang diwarnai kekalahan telak dari Manchester City. The Reds kesulitan mempertahankan konsistensi saat bertanding di kandang lawan, dengan menelan tiga kekalahan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa. Rentetan hasil buruk tersebut membuat perjalanan mereka di musim ini berada di bawah tekanan besar menjelang pekan-pekan terakhir musim ini. Klub asal Merseyside itu kini harus segera bangkit saat mereka bersiap kembali ke Anfield untuk menghadapi Fulham di Liga Premier.
Van Dijk menuntut standar yang lebih tinggi
Menyikapi kekalahan dari Manchester City dan jadwal padat yang menyusul, Van Dijk mengakui kesulitan yang dihadapi tim, namun menegaskan bahwa performa mereka harus ditingkatkan.
"Ini memang musim yang sulit bagi kami semua, dan tak bisa dipungkiri bahwa beberapa hari terakhir ini sangat berat,” tulis sang bek dalam catatan program prapertandingannya. “Kekalahan dengan cara seperti yang kami alami melawan Manchester City itu buruk – tidak dapat diterima, menurut saya – dan beralih dari situ ke pertandingan lain yang sangat sulit melawan salah satu tim terbaik Eropa, Paris Saint-Germain, tentu saja akan menjadi tantangan besar. Dan memang terbukti demikian.”
"Tentu saja, kami membutuhkan penampilan istimewa jika ingin membalikkan keadaan, tetapi dengan dukungan kalian di Anfield, kami harus percaya. Kami tahu betapa pentingnya minggu-minggu terakhir musim ini. Kami memiliki tujuh pertandingan Liga Premier tersisa dan kami tahu persis apa yang dibutuhkan jika ingin lolos ke Liga Champions musim depan. Jadi, kami harus fokus, bersatu, dan memberikan segalanya. Tidak ada yang lain yang dapat diterima di klub sepak bola ini."
Diperlukan pendekatan yang kembali ke dasar
Van Dijk yakin Liverpool harus kembali menemukan kualitas-kualitas inti yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesan mereka di bawah asuhan Jurgen Klopp, atau pada musim debut Slot, saat mereka berhasil meraih gelar juara Liga Premier. Menurut sang kapten, komitmen bersama terhadap intensitas dan kerja sama tim akan menjadi hal yang sangat penting jika mereka ingin membalikkan performa mereka.
"Ini dimulai, seperti yang selalu saya katakan, dari hal-hal dasar: kerja keras, intensitas, kebersamaan, serta kemauan untuk berlari dan berjuang demi segalanya," tambahnya. "Kami harus tampil hari ini dengan mentalitas yang tepat, bermain sebagai sebuah tim, dan siap memberikan segalanya sejak detik pertama untuk meraih hasil yang kami butuhkan."
"Itulah yang kalian harapkan dan itulah yang kami harapkan dari diri kami sendiri. Kami tahu ini adalah momen sulit bagi klub, momen yang sangat sulit. Semua orang frustrasi, semua orang terluka, dan semua orang mencari jawaban. Tapi kami lah yang harus melewatinya dan mulai membalikkan keadaan, dan satu-satunya tempat kami bisa melakukannya adalah di lapangan. Tidak ada alasan. Mari bersatu dan berikan segalanya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool kini mengalihkan perhatian mereka ke laga liga yang sangat penting melawan Fulham di Anfield, dalam upaya mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions. Dengan hanya tersisa tujuh pertandingan Liga Premier, setiap poin bisa menjadi penentu dalam perebutan posisi empat besar. Setelah itu, tim asuhan Slot akan bersiap untuk leg kedua perempat final Liga Champions melawan PSG.