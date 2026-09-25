Getty Images Sport
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Virgil van Dijk memuji gaya pressing tinggi baru Xavi saat Belanda menahan Jerman asuhan Jurgen Klopp pada debut manajer baru itu
Perubahan taktik untuk Belanda
Era Xavi bersama tim nasional Belanda dimulai dengan antisipasi besar, dan tanda-tanda awal menunjukkan perubahan radikal dalam filosofi taktik. Menghadapi tim Jerman yang ditangani manajer legendaris eks Liverpool, Klopp, Oranje menampilkan pendekatan yang dimodernisasi dengan mengutamakan pertahanan proaktif dan pressing tinggi tanpa henti. Berbicara kepada media setelah hasil imbang 1-1, Virgil van Dijk menyoroti transisi yang sedang dijalani skuad saat mereka beradaptasi dengan tuntutan tinggi mantan manajer Barcelona itu, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.
Ia membagikan pandangan awalnya soal performa tim kepada NOS Sport, dengan memberikan penilaian jujur tentang bagaimana tim menyeimbangkan pemicu agresif baru mereka dengan stabilitas defensif yang dibutuhkan untuk bersaing melawan lawan papan atas Eropa. "Ya, tentu saja. Kami secara alami ingin menguasai bola dan pressing tentu menjadi bagian besar dari itu. Anda juga bermain melawan tim yang memiliki banyak kualitas. Pada akhirnya, itu adalah pertandingan yang solid dari kami," ujarnya.
- Getty Images Sport
Menguasai pressing berintensitas tinggi
Salah satu ciri paling menonjol dari cetak biru taktik Xavi adalah penekanan untuk merebut kembali penguasaan bola setinggi mungkin di area lapangan lawan. Hal itu terlihat sepanjang laga melawan Jerman, ketika para penyerang dan gelandang Belanda kerap mengepung lawan untuk mengganggu permainan build-up mereka. Van Dijk mengakui bahwa meski cetak biru tersebut sudah jelas, penerapannya masih dalam tahap pengembangan.
"Saya pikir kami pantas mendapatkan setidaknya satu poin malam ini. Kami bermain bagus dalam beberapa periode, tetapi pada beberapa momen kami sedikit rapuh. Jika kami menekan, kami masih bisa menjadi lebih baik dalam hal itu. Setelah tiga hari bekerja, saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat," ujar sang kapten.
Kontroversi atas gol yang dianulir
Pertandingan itu bukannya tanpa momen frustrasi bagi Belanda. Van Dijk menyundul bola masuk pada menit ke-13 dari situasi sepak pojok, tetapi gol itu kemudian dianulir. Van Dijk merasa keputusan untuk menghukum Brian Brobbey atas dugaan menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen sangatlah keras. Van Dijk tidak menyembunyikan kekecewaannya saat ditanya mengenai insiden spesifik yang membuatnya gagal mencetak gol ke gawang tim asuhan mantan manajernya.
"Saya rasa itu sangat mudah dianulir. Saya tidak pikir Brian melakukan apa pun. Dia berdiri di sana, tetapi sama sekali tidak melakukan apa-apa," keluh Van Dijk.
- Getty Images Sport
Fondasi untuk masa depan
Meski hasil imbang dalam laga persahabatan jarang menjadi alasan untuk perayaan berlebihan, cara Belanda mampu bertahan melawan Jerman asuhan Klopp telah menanamkan rasa percaya diri di dalam skuad. Integrasi ide-ide Xavi ke dalam tim yang dipenuhi talenta teknis level tinggi menunjukkan bahwa Belanda bisa kembali menjadi salah satu tim paling menarik di Eropa. Van Dijk meyakini fondasinya telah diletakkan dan bahwa atmosfer positif setelah peluit akhir menjadi unsur krusial bagi perkembangan mereka ke depan.
"Ya, tentu saja. Hasil sangat membantu kepercayaan diri. Itu juga menegaskan apa yang telah kami lakukan selama tiga hari terakhir, tetapi masih ada jauh lebih banyak di dalamnya. Ada sesuatu untuk dibangun," kata Van Dijk dengan optimistis.
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