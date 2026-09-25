Virgil van Dijk memuji gaya pressing tinggi baru Xavi saat Belanda menahan Jerman asuhan Jurgen Klopp pada debut manajer baru itu

Era Xavi bersama tim nasional Belanda dimulai dengan antisipasi besar, dan tanda-tanda awal menunjukkan perubahan radikal dalam filosofi taktik. Menghadapi tim Jerman yang ditangani manajer legendaris eks Liverpool, Klopp, Oranje menampilkan pendekatan yang dimodernisasi dengan mengutamakan pertahanan proaktif dan pressing tinggi tanpa henti. Berbicara kepada media setelah hasil imbang 1-1, Virgil van Dijk menyoroti transisi yang sedang dijalani skuad saat mereka beradaptasi dengan tuntutan tinggi mantan manajer Barcelona itu, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

Ia membagikan pandangan awalnya soal performa tim kepada NOS Sport, dengan memberikan penilaian jujur tentang bagaimana tim menyeimbangkan pemicu agresif baru mereka dengan stabilitas defensif yang dibutuhkan untuk bersaing melawan lawan papan atas Eropa. "Ya, tentu saja. Kami secara alami ingin menguasai bola dan pressing tentu menjadi bagian besar dari itu. Anda juga bermain melawan tim yang memiliki banyak kualitas. Pada akhirnya, itu adalah pertandingan yang solid dari kami," ujarnya.