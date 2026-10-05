AFP
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Virgil van Dijk emosional usai mencapai 100 caps untuk Belanda ketika bintang Liverpool itu berjanji akan terus bermain hingga Euro 2028
Malam bersejarah di Eindhoven
Van Dijk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda pada Minggu malam, dengan menjadi pemain ke-11 yang mencapai 100 penampilan untuk tim nasional. Bintang Liverpool itu masuk ke lapangan didampingi putranya, Mase, sementara orang tuanya dan anggota keluarga lainnya menyaksikan dari tribune dalam malam yang terbukti begitu menyentuh bagi pemain berusia 35 tahun itu.
"Malam yang sangat spesial dan sebuah pencapaian indah, yang saya banggakan," kata Van Dijk kepada NOS. "Saya sempat kesulitan barusan di ruang ganti, saya cukup emosional. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan; rasanya ini terlalu jauh untuk bahkan saya bayangkan ketika masih muda. Itu membuatnya terasa semakin indah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada staf dan juga anggota staf yang pernah bekerja dengan saya di masa lalu. Namun pada akhirnya, saya paling bersyukur untuk keluarga saya, yang juga ada di sana malam ini."
- Getty Images Sport
Satu abad yang diraih dengan susah payah
Mencapai 100 caps bersama tim nasional adalah sebuah pencapaian yang diraih lewat ketangguhan, terutama mengingat beratnya kesulitan yang dihadapi bek veteran itu dalam perjalanannya. Perjalanannya menuju tonggak tersebut terganggu secara signifikan oleh cedera ligamen krusiat yang parah, sebuah kemunduran yang memaksanya menjalani rehabilitasi panjang selama setahun dan untuk sementara menghentikan lajunya di level internasional.
Merefleksikan perjalanannya, Van Dijk mengakui ia bisa saja berada lebih tinggi dalam daftar sepanjang masa seandainya tetap bugar. "Sejauh ini saya sudah mengeluarkan kemampuan maksimal dari itu. Sayangnya, saya absen selama setahun karena cedera ligamen krusiat, kalau tidak saya bisa mendekati Wesley Sneijder. Tetapi saya bangga dan senang, biarlah seperti itu," ujarnya.
Fokus pada masa depan dan Euro 2028
Meski rekor 134 penampilan Sneijder masih menjadi tolok ukur untuk Belanda, Van Dijk belum siap gantung sepatu dari tim nasional. Terlepas dari statusnya sebagai pemain veteran, bek tengah itu secara resmi telah berkomitmen untuk terus membela Oranje hingga Kejuaraan Eropa pada 2028. Komitmen jangka panjang ini menegaskan pentingnya peran dia yang berkelanjutan dalam tim nasional di bawah rezim kepelatihan saat ini.
"Bagi saya, ini tidak akan berhenti di 100. Saya bukan orang yang melihat terlalu jauh ke depan. Anda harus merawat diri dengan sangat baik dan melakukan segalanya untuk selalu ada setiap saat. Saya merasa baik saat ini, jadi saya hanya harus terus melangkah. Sepak bola adalah hal terbaik yang ada. Saya sangat memahami bahwa orang-orang melihat usia dalam olahraga kami. Ketika segalanya berjalan baik, mereka berkata: 'Oh, betapa bagusnya untuk usia Anda.' Jika tidak, Anda adalah orang tua. Saya hanya harus memastikan saya tampil sebaik mungkin untuk tim, di dalam dan di luar lapangan," jelas Van Dijk.
- AFP
Dukungan penuh dari Xavi Hernandez
Keputusan untuk melanjutkan karier internasionalnya itu diambil setelah pembicaraan yang produktif dengan pelatih tim nasional Xavi Hernandez. Sang pelatih secara terbuka menyoroti pengaruh bek tersebut di dalam skuad, dengan menekankan sikap profesional dan kualitas kepemimpinannya sejak mengambil alih kendali tim nasional. Bagi Xavi, Van Dijk tetap menjadi jantung tim yang tak terbantahkan saat mereka menatap turnamen-turnamen mendatang.
"Saya sudah mengatakannya di ruang ganti: Virgil adalah teladan. Sejak saya mengenalnya, dia tampil sangat baik. Bukan hanya secara individu, tetapi juga dalam konteks tim. Virgil adalah pemimpin sejati. Saya sangat bangga menjadi pelatihnya," kata Xavi.
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