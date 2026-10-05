Van Dijk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda pada Minggu malam, dengan menjadi pemain ke-11 yang mencapai 100 penampilan untuk tim nasional. Bintang Liverpool itu masuk ke lapangan didampingi putranya, Mase, sementara orang tuanya dan anggota keluarga lainnya menyaksikan dari tribune dalam malam yang terbukti begitu menyentuh bagi pemain berusia 35 tahun itu.

"Malam yang sangat spesial dan sebuah pencapaian indah, yang saya banggakan," kata Van Dijk kepada NOS. "Saya sempat kesulitan barusan di ruang ganti, saya cukup emosional. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan; rasanya ini terlalu jauh untuk bahkan saya bayangkan ketika masih muda. Itu membuatnya terasa semakin indah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada staf dan juga anggota staf yang pernah bekerja dengan saya di masa lalu. Namun pada akhirnya, saya paling bersyukur untuk keluarga saya, yang juga ada di sana malam ini."