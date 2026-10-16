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Virgil van Dijk dukung Bradley Barcola yang “introver” untuk bersinar di Liverpool usai aksi heroiknya mencetak hat-trick di Liga Champions
Barcola mulai menemukan ritmenya di Linz
Penyerang asal Prancis itu menunjukkan performa yang menegaskan kualitasnya pada Rabu malam, mencetak tiga gol untuk meluluhlantakkan juara Austria, LASK. Kemenangan tandang yang meyakinkan itu memastikan Liverpool mempertahankan rekor sempurnanya di Eropa musim ini.
Hat-trick gemilangnya segera mendapat pengakuan setelah Barcola resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions Pekan Ini. Penghargaan individu tersebut menjadi tonggak penting bagi sang pemain sayap, yang tiba di Anfield dengan harga mahal dan, tentu saja, ekspektasi tinggi terhadap kemampuannya untuk menyatu dengan skuad.
- Getty Images Sport
Van Dijk ungkap nasihat untuk pemain sayap baru
Berbicara setelah kemenangan impresif di kompetisi Eropa, Van Dijk menyoroti pentingnya pencapaian itu bagi rekan setimnya yang lebih pendiam. Bek tengah asal Belanda tersebut mengakui tekanan yang menyertai transfer bernilai besar dan berbagi pengalaman pribadinya untuk memberikan arahan.
"Ini sangat berarti bagi Bradley. Dia memang sangat tertutup," kata kapten Liverpool itu. "Dia tidak banyak mengungkapkan perasaannya, tetapi semua orang tahu ini akan sangat membantunya. Semoga masih banyak hat-trick lain yang akan datang."
Van Dijk menekankan peran skuad dalam mendukung perkembangan sang penyerang. Ia menambahkan: "Yang penting adalah menciptakan lingkungan tempat dia bisa mengekspresikan diri di lapangan. Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin bermain dan menunjukkan kemampuan Anda. Bagi dia, mencetak gol adalah bagian besar dari permainannya. Mencetak hat-trick di Liga Champions adalah hal yang luar biasa bagi dia dan bagi kami."
Ketika ditanya lebih lanjut soal beban finansial yang menyertai perekrutan Barcola, Van Dijk memberikan dukungan penuh. "Tentu saja, kami bisa berbagi pengalaman. Yang penting adalah saling membantu agar berhasil. Kami menjalaninya bersama," ujarnya. "Bradley sekarang mulai menyesuaikan diri. Dia pasti akan baik-baik saja."
Kelalaian dalam bertahan dan kekhawatiran soal cedera
Sementara lini serang tampil gemilang, pertahanan Liverpool kehilangan konsentrasi menjelang akhir laga. Van Dijk masuk bersama Joe Gomez pada menit ke-60, tetapi Liverpool kemudian kebobolan tiga gol pada fase akhir pertandingan.
Pemain berusia 33 tahun itu bisa menertawakan goyahnya pertahanan tim, meski mengakui bahwa ia sama sekali tidak berencana tampil sebagai pemain pengganti. "Tentu saja, Joe dan saya membuat pertandingan menjadi menarik setelah kami masuk pada menit ke-60, tetapi terkadang hal seperti ini terjadi," candanya. "Saya sama sekali tidak menyangka akan masuk. Itu mengejutkan. Saya masih sedikit dalam masa pemulihan [setelah terkena tendangan di betis saat melawan Manchester City.
"Sudah lama saya tidak menjadi starter dalam pertandingan seperti itu. Saya tetap melakukan segala yang saya bisa di luar lapangan untuk membantu tim. Itu tidak biasa bagi saya, tetapi begitulah hidup. Saya rasa saya akan baik-baik saja untuk hari Sabtu."
- Branislav Racko
Menatap tugas di kompetisi domestik
Meski mengalami benturan saat menghadapi Manchester City, Van Dijk memperkirakan dirinya akan pulih sepenuhnya dan siap tampil dalam pertandingan Liverpool melawan Brentford akhir pekan mendatang. Iraola berharap dapat memperkokoh lini belakangnya setelah penurunan performa di pengujung laga di Austria, sekaligus menurunkan Barcola yang sedang percaya diri untuk menghadapi lawan di kompetisi domestik.
Dengan catatan sempurna mereka di kompetisi Eropa terjaga untuk sementara, Liverpool kini bisa mengalihkan seluruh fokus ke liga. Memastikan pertahanan solid sejak peluit awal dibunyikan akan menjadi prioritas utama pada Sabtu.
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