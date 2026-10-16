Berbicara setelah kemenangan impresif di kompetisi Eropa, Van Dijk menyoroti pentingnya pencapaian itu bagi rekan setimnya yang lebih pendiam. Bek tengah asal Belanda tersebut mengakui tekanan yang menyertai transfer bernilai besar dan berbagi pengalaman pribadinya untuk memberikan arahan.

"Ini sangat berarti bagi Bradley. Dia memang sangat tertutup," kata kapten Liverpool itu. "Dia tidak banyak mengungkapkan perasaannya, tetapi semua orang tahu ini akan sangat membantunya. Semoga masih banyak hat-trick lain yang akan datang."

Van Dijk menekankan peran skuad dalam mendukung perkembangan sang penyerang. Ia menambahkan: "Yang penting adalah menciptakan lingkungan tempat dia bisa mengekspresikan diri di lapangan. Sebagai pesepakbola, Anda selalu ingin bermain dan menunjukkan kemampuan Anda. Bagi dia, mencetak gol adalah bagian besar dari permainannya. Mencetak hat-trick di Liga Champions adalah hal yang luar biasa bagi dia dan bagi kami."

Ketika ditanya lebih lanjut soal beban finansial yang menyertai perekrutan Barcola, Van Dijk memberikan dukungan penuh. "Tentu saja, kami bisa berbagi pengalaman. Yang penting adalah saling membantu agar berhasil. Kami menjalaninya bersama," ujarnya. "Bradley sekarang mulai menyesuaikan diri. Dia pasti akan baik-baik saja."



