Meski mengalami kemunduran yang membuat frustrasi, Belanda terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan seiring waktu terus berjalan. Tekanan tanpa henti mereka membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Noa Lang melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Pemain pengganti Joshua Zirkzee menanduk bola tipis, memberi peluang bagi Reijnders untuk melepaskan tendangan voli dari jarak dekat dan menjadi gol. Hasil ini membuat Yunani berada di puncak Grup A2 dengan tujuh poin, sementara Belanda tetap di posisi kedua dengan lima poin, tepat di atas Jerman di peringkat ketiga dengan empat poin.