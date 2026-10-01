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FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Virgil van Dijk dan Tijjani Reijnders mencetak gol di babak kedua untuk membawa Belanda meraih hasil imbang dramatis melawan Yunani

Match report
Greece vs Netherlands
Greece
Netherlands
UEFA Nations League A
V. van Dijk
T. Reijnders

Belanda menuntaskan comeback dramatis di babak kedua untuk mengamankan hasil imbang 2-2 melawan Yunani dalam laga Grup A2 UEFA Nations League pada Kamis. Gol dari Fotis Ioannidis dan Giorgos Masouras memberi tuan rumah keunggulan awal, tetapi Virgil van Dijk dan gol telat Tijjani Reijnders memastikan tim tamu asuhan Xavi Hernandez menyelamatkan satu poin penting.

  • Yunani mencetak gol lebih dulu

    Yunani memulai laga ini dengan baik dan unggul setelah 23 menit. Konstantinos Tzolakis melepaskan bola panjang ke depan, yang diteruskan pemain pengganti Masouras ke jalur Ioannidis, yang menyelesaikannya dengan tenang. Tepat sebelum peluit turun minum berbunyi, keduanya kembali berkolaborasi. Kesalahan ceroboh di lini tengah Belanda memungkinkan Ioannidis memotong bola liar dan memberikan umpan kepada Masouras, yang menceploskan bola untuk membawa timnya unggul mengejutkan 2-0 saat memasuki jeda.

  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Xavi picu kebangkitan Belanda

    Xavi harus membangkitkan para pemainnya, yang mendominasi penguasaan bola dengan lebih dari 70 persen, dan mereka merespons dengan kuat pada babak kedua. Belanda mendapatkan asa krusial pada menit ke-59 ketika Joey Veerman melepaskan sepak pojok yang akurat. Van Dijk menyundul paling tinggi untuk menghujamkan bola dengan tandukan keras melewati Tzolakis. Tim tamu sempat mengira mereka telah cepat menyamakan kedudukan, tetapi upaya jarak dekat Denzel Dumfries dianulir karena offside setelah tinjauan VAR yang panjang.

  • Reijnders mengamankan satu poin

    Meski mengalami kemunduran yang membuat frustrasi, Belanda terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan seiring waktu terus berjalan. Tekanan tanpa henti mereka membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Noa Lang melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Pemain pengganti Joshua Zirkzee menanduk bola tipis, memberi peluang bagi Reijnders untuk melepaskan tendangan voli dari jarak dekat dan menjadi gol. Hasil ini membuat Yunani berada di puncak Grup A2 dengan tujuh poin, sementara Belanda tetap di posisi kedua dengan lima poin, tepat di atas Jerman di peringkat ketiga dengan empat poin.

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  • FBL-EUR-NATIONS-GRE-NEDAFP

    Menatap laga melawan Serbia

    Juru kunci Serbia masih belum meraih poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup. Menatap laga berikutnya, Xavi akan menyiapkan skuadnya untuk menjamu tim Serbia yang tengah kesulitan di Belanda pada hari Minggu. Pertemuan ini akan menutup jeda internasional saat ini, sekaligus memberi Belanda peluang penting untuk mengamankan kemenangan.

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