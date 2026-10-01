AFP
Diterjemahkan oleh
Virgil van Dijk dan Tijjani Reijnders mencetak gol di babak kedua untuk membawa Belanda meraih hasil imbang dramatis melawan Yunani
Yunani mencetak gol lebih dulu
Yunani memulai laga ini dengan baik dan unggul setelah 23 menit. Konstantinos Tzolakis melepaskan bola panjang ke depan, yang diteruskan pemain pengganti Masouras ke jalur Ioannidis, yang menyelesaikannya dengan tenang. Tepat sebelum peluit turun minum berbunyi, keduanya kembali berkolaborasi. Kesalahan ceroboh di lini tengah Belanda memungkinkan Ioannidis memotong bola liar dan memberikan umpan kepada Masouras, yang menceploskan bola untuk membawa timnya unggul mengejutkan 2-0 saat memasuki jeda.
- AFP
Xavi picu kebangkitan Belanda
Xavi harus membangkitkan para pemainnya, yang mendominasi penguasaan bola dengan lebih dari 70 persen, dan mereka merespons dengan kuat pada babak kedua. Belanda mendapatkan asa krusial pada menit ke-59 ketika Joey Veerman melepaskan sepak pojok yang akurat. Van Dijk menyundul paling tinggi untuk menghujamkan bola dengan tandukan keras melewati Tzolakis. Tim tamu sempat mengira mereka telah cepat menyamakan kedudukan, tetapi upaya jarak dekat Denzel Dumfries dianulir karena offside setelah tinjauan VAR yang panjang.
Reijnders mengamankan satu poin
Meski mengalami kemunduran yang membuat frustrasi, Belanda terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan seiring waktu terus berjalan. Tekanan tanpa henti mereka membuahkan hasil pada menit ke-89 ketika Noa Lang melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti. Pemain pengganti Joshua Zirkzee menanduk bola tipis, memberi peluang bagi Reijnders untuk melepaskan tendangan voli dari jarak dekat dan menjadi gol. Hasil ini membuat Yunani berada di puncak Grup A2 dengan tujuh poin, sementara Belanda tetap di posisi kedua dengan lima poin, tepat di atas Jerman di peringkat ketiga dengan empat poin.
- AFP
Menatap laga melawan Serbia
Juru kunci Serbia masih belum meraih poin setelah menelan tiga kekalahan beruntun di fase grup. Menatap laga berikutnya, Xavi akan menyiapkan skuadnya untuk menjamu tim Serbia yang tengah kesulitan di Belanda pada hari Minggu. Pertemuan ini akan menutup jeda internasional saat ini, sekaligus memberi Belanda peluang penting untuk mengamankan kemenangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami