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Virgil van Dijk dan Ronald Koeman tetap optimis menjelang laga melawan Jepang, sementara ketegangan di kubu Belanda semakin meningkat setelah hasil pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan dan Aljazair yang mengkhawatirkan
Bersiap untuk panggung besar di Kansas City
Belanda sedang menyelesaikan persiapan mereka menjelang pertandingan pembuka Grup F yang sangat dinantikan melawan tim Jepang yang tangguh pada 14 Juni. Setelah sesi latihan perdana mereka di bawah terik matahari Amerika, Koeman mengakui dalam konferensi pers bahwa pertandingan mendatang akan menjadi laga yang "menarik sekaligus sulit".
Sejak mengambil alih pada awal 2023, manajer ini telah membawa timnya finis di posisi keempat di Nations League 2023 dan mencapai semifinal Euro 2024, di mana mereka kalah dari Inggris. Namun, hasil-hasil mereka belakangan ini agak mengecewakan. Minggu lalu, Oranje meninggalkan tanah air mereka setelah kalah 1-0 dari Aljazair sebelum dua tendangan penalti Cody Gakpo, termasuk satu di menit terakhir, memastikan kemenangan tipis atas Uzbekistan dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka menjelang Piala Dunia.
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Menghormati kekuatan besar Asia yang disiplin
Bertanding melawan Jepang merupakan tantangan besar, dengan Virgil van Dijk mengakui kualitas luar biasa lawan mereka. "Jepang sangat kuat. Mereka bermain dengan disiplin tinggi dan juga memiliki kualitas yang mumpuni. Kami sangat menantikan pertandingan ini," kata sang kapten.
Koeman sependapat dengan hal tersebut, memuji tim kuat Asia itu. "Kami telah menganalisis mereka dan kami tahu bahwa mereka kuat sebagai sebuah tim. Mereka sangat kuat secara fisik dan ini tentu saja tidak akan mudah. Kami percaya pada diri kami sendiri. Kami menghormati Jepang, tetapi kami adalah Belanda, jadi mereka juga akan menghormati kami. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami penuh percaya diri."
Petunjuk susunan pemain dan misi kapten
Mengenai susunan pemain awalnya, sang manajer tetap merahasiakannya. "Jika saya belum tahu hal itu sampai sekarang, berarti saya belum melakukan persiapan dengan baik," candanya.
Sementara itu, kekhawatiran masih ada terkait kiper Bart Verbruggen, yang sedang menjalani program latihan individu. "Kami yakin semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya memar, jadi bisa saja lebih parah. Kami harus melihat perkembangannya dari hari ke hari," jelas sang pelatih.
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Menyambut tantangan di babak penyisihan grup
Setelah masa persiapan yang kurang mulus, ekspektasi publik tetap rendah. Meski demikian, skuad ini tetap fokus penuh untuk melewati babak penyisihan Grup F.
Mengabaikan suara-suara dari luar, Van Dijk menyatakan: "Saya hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat saya pengaruhi. Yaitu pada grup ini serta pada latihan dan persiapan kami. Kami hanya berusaha melakukannya sebaik mungkin."
Setelah pertandingan pembuka melawan Jepang, Belanda akan menghadapi Swedia sebelum menutup fase grup melawan Tunisia.