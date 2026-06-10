Belanda sedang menyelesaikan persiapan mereka menjelang pertandingan pembuka Grup F yang sangat dinantikan melawan tim Jepang yang tangguh pada 14 Juni. Setelah sesi latihan perdana mereka di bawah terik matahari Amerika, Koeman mengakui dalam konferensi pers bahwa pertandingan mendatang akan menjadi laga yang "menarik sekaligus sulit".

Sejak mengambil alih pada awal 2023, manajer ini telah membawa timnya finis di posisi keempat di Nations League 2023 dan mencapai semifinal Euro 2024, di mana mereka kalah dari Inggris. Namun, hasil-hasil mereka belakangan ini agak mengecewakan. Minggu lalu, Oranje meninggalkan tanah air mereka setelah kalah 1-0 dari Aljazair sebelum dua tendangan penalti Cody Gakpo, termasuk satu di menit terakhir, memastikan kemenangan tipis atas Uzbekistan dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka menjelang Piala Dunia.