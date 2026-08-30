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Virgil van Dijk berikan penilaiannya soal kualitas Bradley Barcola saat Liverpool mendekati mega-transfer senilai £123 juta
Anfield bersiap menyambut kedatangan Barcola
Liverpool semakin dekat dengan transfer sensasional bernilai tiga digit saat bursa musim panas memasuki fase penutupan yang hiruk-pikuk. Liverpool telah mengidentifikasi Barcola sebagai kepingan terakhir dalam teka-teki lini serang mereka, dan pemain muda Prancis itu sudah terlihat mengucapkan salam perpisahan kepada para pendukung Paris. Laju negosiasi meningkat pesat dalam 24 jam terakhir, dengan Barcola telah tiba untuk menjalani pemeriksaan medis guna merampungkan formalitas kepindahannya.
Kesepakatan ini akan membuat Barcola menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah klub Merseyside tersebut, hanya di belakang £125 juta yang dihabiskan untuk Alexander Isak, saat ia bersiap mengikat masa depannya di Anfield dengan kontrak lima tahun. Meski biayanya tinggi, konsensus di dalam departemen perekrutan adalah bahwa potensi maksimal Barcola cukup tinggi untuk membenarkan investasi tersebut.
- Getty Images Sport
Van Dijk puji dampak Barcola
Van Dijk telah memberikan penilaiannya soal potensi kedatangan tersebut, dengan menyoroti kualitas luar biasa yang dibawa pemain berusia 21 tahun itu ke tim yang ingin mempertahankan daya saingnya di papan atas Premier League. Berbicara setelah hasil imbang 2-2 Liverpool yang mengecewakan melawan Nottingham Forest, Van Dijk memuji penuh talenta yang akan datang itu.
"Dia pemain bagus, itu satu-satunya yang bisa saya katakan," ujar pemain Belanda itu. "Saya rasa tidak ada keraguan bahwa klub seperti Liverpool sangat menarik bagi pemain-pemain yang sangat bagus. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kita semua tahu bahwa kami sedang melalui sedikit masa transisi. Anda mau menjadi bagian darinya atau tidak. Bursa transfer terbuka sampai Selasa, kan? Mari kita lihat apa yang terjadi."
"Dia adalah pemain yang memiliki kecepatan. Saya ingat sebuah gol yang dia cetak ke gawang Chelsea. Jika dia datang ke sini maka dia akan disambut dengan tangan terbuka. Sampai itu resmi, tidak ada gunanya membicarakannya."
Kapten Liverpool kirim peringatan soal kedalaman skuad
Meski kedatangan Barcola menandai investasi besar untuk masa depan, Van Dijk sangat menyadari perlunya stabilitas internal setelah musim panas yang diwarnai kepergian sejumlah sosok papan atas. Liverpool sudah ditinggal Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate, dan Curtis Jones sejak berakhirnya kampanye musim lalu. Sang kapten menegaskan bahwa agar tim bisa meraih sukses di era baru ini, mereka harus terus menambah kekuatan skuad, bukan malah melemahkannya.
"Ini soal terus saling mendorong satu sama lain," jelasnya. "Manajer mengatakan sebelum akhir pekan apa yang dia inginkan dari tiga atau empat pemain depan kami, yaitu memberikan segalanya dan kemudian jika kami harus memasukkan pemain lain untuk menuntaskan pekerjaan maka dia akan melakukannya. Kami membutuhkan satu sama lain untuk bisa sukses. Menambah kualitas ke skuad selalu membuat perbedaan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Setelah Selasa kami harus berjuang untuk segalanya tanpa penyesalan."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke konsistensi di Anfield
Di luar drama transfer, Van Dijk mengungkapkan kekhawatirannya terkait performa terbaru tim di kandang, khususnya ketidakmampuan meraih tiga poin saat menghadapi Forest. Ia menyerukan kembalinya dominasi yang menjadi ciri periode-periode tersukses klub, sembari mendesak rekan-rekan setimnya untuk membaik, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sang kapten menegaskan bahwa membiarkan lawan pulang dari Anfield dengan membawa poin selama beberapa musim beruntun adalah tren yang harus segera dihentikan jika klub ingin bersaing memperebutkan trofi-trofi utama.
"Kami harus mencetak lebih banyak gol, kebobolan lebih sedikit, lebih dominan saat menguasai bola maupun tanpa bola," kata Van Dijk. "Nottingham Forest datang ke sini dalam tiga musim terakhir dan tetap tak terkalahkan. Itu seharusnya tidak terjadi. Dalam semua tahun saya berada di klub ini, hal itu belum pernah terjadi. Itu bergantung pada kami untuk memastikan kami menjadi satu kesatuan, setiap anggota skuad bersama para suporter kami. Itu butuh waktu."
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