Van Dijk telah memberikan penilaiannya soal potensi kedatangan tersebut, dengan menyoroti kualitas luar biasa yang dibawa pemain berusia 21 tahun itu ke tim yang ingin mempertahankan daya saingnya di papan atas Premier League. Berbicara setelah hasil imbang 2-2 Liverpool yang mengecewakan melawan Nottingham Forest, Van Dijk memuji penuh talenta yang akan datang itu.

"Dia pemain bagus, itu satu-satunya yang bisa saya katakan," ujar pemain Belanda itu. "Saya rasa tidak ada keraguan bahwa klub seperti Liverpool sangat menarik bagi pemain-pemain yang sangat bagus. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kita semua tahu bahwa kami sedang melalui sedikit masa transisi. Anda mau menjadi bagian darinya atau tidak. Bursa transfer terbuka sampai Selasa, kan? Mari kita lihat apa yang terjadi."

"Dia adalah pemain yang memiliki kecepatan. Saya ingat sebuah gol yang dia cetak ke gawang Chelsea. Jika dia datang ke sini maka dia akan disambut dengan tangan terbuka. Sampai itu resmi, tidak ada gunanya membicarakannya."