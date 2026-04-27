AFP
Diterjemahkan oleh
Virgil van Dijk berharap Mohamed Salah, yang dikenal cepat pulih, belum memainkan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool setelah mengalami cedera saat melawan Crystal Palace
Van Dijk tetap berharap untuk legenda Anfield
Kapten Liverpool itu menolak untuk menerima kenyataan bahwa Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama klub tersebut. Penyerang itu mengalami cedera otot paha belakang saat The Reds menang 3-1 atas Crystal Palace, sehingga membuat para penggemar khawatir bahwa karier gemilangnya di Liga Premier telah berakhir menjelang kepindahannya yang sudah dipastikan pada musim panas nanti.
Meskipun pemandangan Salah yang tertatih-tatih keluar lapangan terlihat suram, Van Dijk yakin kemampuan pemulihan pemain berusia 33 tahun itu dapat membuatnya kembali bermain untuk pertandingan kandang terakhir. "Saya harap begitu," kata sang bek saat ditanya apakah Salah akan bermain lagi. "Akan ada penilaian medis dan itu akan menentukan apa masalahnya. Saya tahu dia melakukan segala upaya untuk kembali ke lapangan secepat mungkin."
- Getty Images Sport
Perpisahan yang mengharukan bagi Raja Mesir
Waktu terjadinya cedera ini terasa sangat menyakitkan, mengingat Liverpool hanya memiliki empat pertandingan tersisa di musim ini. Dengan Salah yang akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, kemungkinan dirinya tidak bisa tampil dalam pertandingan perpisahan di kandang menjadi beban berat bagi skuad. Van Dijk mengakui bahwa situasi tersebut membebani pikiran rekan setimnya saat ia meninggalkan lapangan pada hari Sabtu.
"Jika Anda cedera pada tahap musim ini, terutama dalam situasi yang dialaminya, hanya tersisa dua pertandingan kandang lagi baginya, ada berbagai perasaan yang melintas di benak Anda saat Anda keluar lapangan," jelas Van Dijk. "Kenyataannya, ia harus menjalani pemindaian dan evaluasi. Semoga ia tidak absen lama, tetapi saat ini saya tidak tahu. Mungkin ia kembali minggu depan, mungkin tidak. Saya tidak tahu."
- Getty Images Sport
Pasti akan dilepas, terlepas dari kondisi fisiknya
Warisan Salah di Anfield sudah tak terbantahkan, dengan 257 gol dalam 440 penampilan yang menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub. Terlepas dari apakah ia berhasil pulih sepenuhnya, Van Dijk yakin para pendukung akan memberikan penghormatan yang pantas bagi Pemain Terbaik PFA tiga kali itu atas sembilan tahun kariernya yang dipenuhi trofi.
"Dia akan mendapat perpisahan yang layak bagaimanapun juga," tambah Van Dijk. "Saya rasa itu bukan hal yang perlu dipikirkan saat ini, kita tidak boleh terlalu jauh memikirkan ke depan. Mengingat Mo, dia cepat pulih dengan orang-orang yang tepat di sekitarnya, dan kita lihat saja nanti."
The Reds berupaya memastikan tempat di Liga Champions
Terlepas dari kekhawatiran terkait Salah, kemenangan Liverpool atas Palace merupakan langkah positif menuju lolosnya mereka ke Liga Champions. Kemenangan ini memungkinkan The Reds naik ke peringkat keempat klasemen Liga Premier, hanya tertinggal dari Manchester United dalam hal selisih gol, meskipun rival abadi mereka itu masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Meskipun potensi absennya Salah menjadi perhatian besar, sang kapten dengan cepat memuji rekan-rekan setimnya yang tampil gemilang, terutama Alexander Isak yang akhirnya mencetak gol pertamanya di Anfield selama pertandingan tersebut.
"Sangat penting bagi Alex untuk mencetak gol sebagai striker dan itu adalah gol yang hebat," kata Van Dijk. "Berdasarkan apa yang saya lihat darinya, semua orang tahu, melihat, dan merasakan sebagai rekan setim betapa luar biasanya dia. Ini soal mendapatkan kesempatan bermain, kepercayaan diri, tapi tentu saja mencetak gol sebagai striker—itulah pemicu utamanya. Saya sama sekali tidak khawatir tentang dia. Kami menginginkan lebih dari sekadar gol darinya dan itulah yang bisa dia berikan, dan dia hanya perlu terus maju dan terus bekerja, tetap bugar, serta tetap menjadi pemain penting bagi klub sepak bola ini karena saya yakin dia akan melakukannya dan dia sudah melakukannya."