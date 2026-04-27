Virgil van Dijk berharap Mohamed Salah, yang dikenal cepat pulih, belum memainkan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool setelah mengalami cedera saat melawan Crystal Palace

Terlepas dari kekhawatiran terkait Salah, kemenangan Liverpool atas Palace merupakan langkah positif menuju lolosnya mereka ke Liga Champions. Kemenangan ini memungkinkan The Reds naik ke peringkat keempat klasemen Liga Premier, hanya tertinggal dari Manchester United dalam hal selisih gol, meskipun rival abadi mereka itu masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Meskipun potensi absennya Salah menjadi perhatian besar, sang kapten dengan cepat memuji rekan-rekan setimnya yang tampil gemilang, terutama Alexander Isak yang akhirnya mencetak gol pertamanya di Anfield selama pertandingan tersebut.

"Sangat penting bagi Alex untuk mencetak gol sebagai striker dan itu adalah gol yang hebat," kata Van Dijk. "Berdasarkan apa yang saya lihat darinya, semua orang tahu, melihat, dan merasakan sebagai rekan setim betapa luar biasanya dia. Ini soal mendapatkan kesempatan bermain, kepercayaan diri, tapi tentu saja mencetak gol sebagai striker—itulah pemicu utamanya. Saya sama sekali tidak khawatir tentang dia. Kami menginginkan lebih dari sekadar gol darinya dan itulah yang bisa dia berikan, dan dia hanya perlu terus maju dan terus bekerja, tetap bugar, serta tetap menjadi pemain penting bagi klub sepak bola ini karena saya yakin dia akan melakukannya dan dia sudah melakukannya."