Vinícius mengirim pesan kepada Yamal... dan mengungkap kisah di balik perpanjangan kontrak serta hubungannya dengan Alonso dan Mbappé

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan besok, bintang Brasil itu mengatakan bahwa timnya menyadari kekuatan lawan, namun pada saat yang sama memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi pertandingan semacam ini, sambil mengungkapkan harapannya untuk menampilkan performa yang kuat sesuai dengan besarnya pertandingan ini.

Vinícius juga berbicara tentang fluktuasi performa, menegaskan bahwa dalam sepak bola ada hari-hari yang baik dan ada yang kurang baik, seperti yang terlihat dalam kekalahan melawan Mallorca di La Liga.

Ia menjelaskan bahwa tim belum sepenuhnya fokus setelah kembali dari masa jeda, sambil menyoroti bahwa kurangnya fokus di level ini berarti kekalahan, sebuah pesan yang jelas menjelang laga melawan Bayern.