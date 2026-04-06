Vinícius mengirim pesan kepada Yamal... dan mengungkap kisah di balik perpanjangan kontrak serta hubungannya dengan Alonso dan Mbappé

Pemain Brasil Vinícius Júnior menegaskan bahwa dukungan suporter akan menjadi faktor penentu dalam laga melawan Bayern München besok di Stadion Santiago Bernabéu pada leg pertama perempat final Liga Champions, sambil menekankan bahwa atmosfer dalam pertandingan turnamen ini di kandang tim membuat perbedaan yang sangat besar.
Diterjemahkan oleh
Kami menyadari kekuatan Bayern... tetapi
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan besok, bintang Brasil itu mengatakan bahwa timnya menyadari kekuatan lawan, namun pada saat yang sama memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi pertandingan semacam ini, sambil mengungkapkan harapannya untuk menampilkan performa yang kuat sesuai dengan besarnya pertandingan ini.
Vinícius juga berbicara tentang fluktuasi performa, menegaskan bahwa dalam sepak bola ada hari-hari yang baik dan ada yang kurang baik, seperti yang terlihat dalam kekalahan melawan Mallorca di La Liga.
Ia menjelaskan bahwa tim belum sepenuhnya fokus setelah kembali dari masa jeda, sambil menyoroti bahwa kurangnya fokus di level ini berarti kekalahan, sebuah pesan yang jelas menjelang laga melawan Bayern.
Kemungkinan absennya Harry Kane
Vinícius Júnior menyinggung kemungkinan absennya Harry Kane, sambil menegaskan bahwa hal itu tidak akan banyak mengubah kekuatan Bayern München di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa Kane adalah pemain kunci yang mencetak banyak gol, dan absennya mungkin memaksa tim untuk mengubah beberapa detail dalam formasi, namun hal itu tidak mengurangi ancaman lawan. Ia menambahkan bahwa Bayern memiliki skuad yang luar biasa dengan pemain-pemain yang mampu bermain di lebih dari satu posisi dan membuat perbedaan.
Vinícius menekankan bahwa Real Madrid harus siap menghadapi segala kemungkinan, karena pertandingan ini akan sangat sulit terlepas dari siapa pemain yang akan memimpin serangan tim Jerman tersebut.
Perpanjangan kontrak
Vinícius berbicara secara terbuka tentang masa depannya, menegaskan bahwa ia tidak membayangkan dirinya berada di luar Real Madrid, dan keinginannya untuk terus bermain di klub ini dalam waktu yang lama sudah jelas.
Ia menjelaskan bahwa kontraknya saat ini masih tersisa satu tahun, namun ia tidak merasa khawatir sama sekali mengenai hal ini, sambil menunjukkan keyakinannya yang besar terhadap manajemen klub dan presidennya.
Dia menambahkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak akan segera dilakukan, menegaskan bahwa Real Madrid baginya bukan sekadar klub, melainkan "klub impian" di mana dia ingin menorehkan sejarahnya.
Chabi Alonso
Vinícius tidak menghindar untuk membicarakan masa-masanya bersama mantan pelatih Xabi Alonso, di mana ia mengakui bahwa ia tidak mendapat cukup kesempatan untuk bermain, karena sebagian besar penampilannya hanya berlangsung beberapa menit saja.
Ia juga menyebutkan bahwa gaya kepelatihan sang pelatih tidak sepenuhnya cocok dengannya, terutama dalam hal komunikasi, sambil menjelaskan bahwa setiap pelatih memiliki caranya sendiri, dan ia tidak berhasil membangun hubungan yang ia harapkan.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut tidak sepenuhnya negatif, melainkan ia mengambil pelajaran penting baik secara pribadi maupun profesional, dan berharap dapat memanfaatkannya dalam kariernya.
Kekecewaan El Clásico
Vinícius Júnior berbicara mengenai insiden kemarahannya selama El Clásico, menegaskan bahwa itu bukanlah momen yang baik dalam kariernya, dan bahwa ia segera meminta maaf kepada semua orang setelahnya.
Ia menjelaskan bahwa secara alami ia benci harus keluar dari pertandingan dan selalu ingin terus bermain hingga akhir, hal itulah yang memicu reaksi marahnya, namun ia mengakui bahwa setelah menenangkan diri, ia sepenuhnya menyadari kesalahannya. Bintang Brasil itu menegaskan bahwa ia masih dalam tahap belajar, menganggap setiap hari yang berlalu sebagai kesempatan baru untuk berkembang dan menjadi lebih baik.
Hubungan dengan Arbeloa
Vinícius memuji hubungannya saat ini dengan pelatih Arbeloa, menegaskan bahwa hubungan tersebut berbeda dan didasarkan pada kejelasan serta saling percaya, yang membantunya menampilkan performa terbaiknya di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa hubungan ini mengingatkan dirinya pada masa-masa bersama Carlo Ancelotti, di mana ia menerima instruksi yang jelas mengenai perannya dalam tim, hal yang memberinya rasa nyaman yang besar. Ia menambahkan bahwa ia selalu memberikan yang terbaik dalam latihan dan pertandingan, dan akan terus bekerja dengan mentalitas yang sama demi perkembangan yang berkelanjutan.
Musim kemarau
Vinícius mengakui bahwa ia baru-baru ini mengalami masa-masa sulit, terutama dalam hal mencetak gol, dan menganggapnya sebagai salah satu periode terpanjang di mana ia tidak mencetak gol.
Namun, ia menegaskan bahwa momen-momen seperti itu merupakan bagian dari perjalanan karier setiap pemain, dan yang terpenting adalah bagaimana menghadapinya.
Dia menjelaskan bahwa dia belajar banyak selama fase ini, baik secara mental maupun teknis, sambil menegaskan bahwa pemain hebat tidak akan terpuruk terlalu lama, melainkan akan kembali dengan lebih kuat, dan itulah yang ingin dia buktikan di masa mendatang, dimulai dari pertandingan yang dinantikan melawan Bayern Munich.
Bek terbaik
Vinícius Júnior mengungkapkan kebahagiaannya yang besar atas kembalinya Éder Militão, sambil menegaskan bahwa hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup hubungan pribadi di antara mereka berdua.
Ia menjelaskan bahwa Militão adalah salah satu sahabat terdekatnya, menyebutnya sebagai bek terbaik di dunia, dan menekankan bahwa tim menjadi lebih kuat dan solid dengan kehadirannya.
Dia menambahkan bahwa kembalinya pemain-pemain inti secara bertahap, seperti Jude Bellingham dan Dani Ceballos, memberikan dorongan kuat bagi Real Madrid pada momen krusial musim ini, serta membuat tim lebih kompak dan siap menghadapi tantangan mendatang.
Rasisme dan Yamal
Vinícius Júnior menegaskan bahwa isu rasisme tetap menjadi salah satu masalah paling rumit dalam sepak bola dan masyarakat, sambil mencatat bahwa hal itu terus berulang secara mengkhawatirkan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya.
Bintang Brasil itu menjelaskan bahwa ia berharap pemain lain, seperti Lamine Yamal, akan melanjutkan perjuangan ini, sambil menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di pundak satu pemain saja. Ia menambahkan bahwa perbedaan sosial memainkan peran besar, di mana orang berkulit gelap dari kalangan miskin menderita lebih parah daripada yang lain, meskipun para pemain memiliki privilese.
Vinícius menekankan bahwa ia tidak menuduh negara tertentu seperti Spanyol, Jerman, atau Portugal sebagai rasis, namun ia menegaskan bahwa para rasis ada di mana-mana, dan solusi terletak pada kerja sama kolektif untuk mengakhiri fenomena ini, agar para pemain atau siapa pun tidak perlu menghadapi situasi semacam itu lagi.
Peran Mbappé
Vinícius Júnior berbicara tentang hubungannya dengan Kylian Mbappé, menegaskan bahwa apa yang dikatakan di luar lapangan tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi di dalam tim, serta menekankan bahwa bintang Prancis itu merupakan tambahan yang sangat berharga bagi tim.
Ia menjelaskan bahwa Mbappé memainkan peran penting dalam memberikan kepercayaan diri kepada tim melalui gol-golnya dan pengaruhnya yang menentukan, terutama dalam pertandingan-pertandingan besar, sambil mencatat bahwa pertandingan-pertandingan semacam itu selalu ditentukan oleh sentuhan para pemain top, dan Mbappé adalah salah satu yang terdepan di antaranya. Ia menambahkan bahwa fokus tim sepenuhnya tertuju pada pertandingan sulit yang membutuhkan tingkat kesiapan maksimal.