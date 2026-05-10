Vinicius ke FC Barcelona! Mantan bosnya mengungkap transfer sensasional yang nyaris terwujud: "Sudah ada kesepakatan prinsip"

"Vinicius sempat menjadi incaran Barca, kami telah berbicara dengan keluarganya dan para penasihatnya, dan sebenarnya sudah ada kesepakatan prinsip," kata Bartomeu. Pihak klub ingin menandatangani kontrak dengan pemain berusia 17 tahun dari Flamengo Rio de Janeiro itu, yang akan berlaku setelah sang pemain mencapai usia dewasa.

Kini kita tahu: Real Madrid-lah yang berhasil merekrutnya, di mana Vinicius sejak saat itu berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia dan memenangkan tiga gelar liga serta dua gelar Liga Champions.

"Madrid mungkin memberikan tawaran yang lebih baik daripada Barca," kata Bartomeu. Vinicius sendiri pernah menyatakan bahwa Barcelona menawarkan uang lebih banyak, namun menurut penilaiannya, Real Madrid menawarkan prospek olahraga yang lebih baik.



