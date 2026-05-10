Hampir saja Vinicius Junior tidak bergabung dengan Real Madrid, melainkan dengan rival abadinya, FC Barcelona. Hal itu diungkapkan Josep Maria Bartomeu kepada ESPN menjelang pertandingan El Clásico pada Minggu malam. Menurut mantan presiden klub Catalan tersebut, mereka juga sempat mengincar bintang dunia lain dari Los Blancos.
Vinicius ke FC Barcelona! Mantan bosnya mengungkap transfer sensasional yang nyaris terwujud: "Sudah ada kesepakatan prinsip"
"Vinicius sempat menjadi incaran Barca, kami telah berbicara dengan keluarganya dan para penasihatnya, dan sebenarnya sudah ada kesepakatan prinsip," kata Bartomeu. Pihak klub ingin menandatangani kontrak dengan pemain berusia 17 tahun dari Flamengo Rio de Janeiro itu, yang akan berlaku setelah sang pemain mencapai usia dewasa.
Kini kita tahu: Real Madrid-lah yang berhasil merekrutnya, di mana Vinicius sejak saat itu berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia dan memenangkan tiga gelar liga serta dua gelar Liga Champions.
"Madrid mungkin memberikan tawaran yang lebih baik daripada Barca," kata Bartomeu. Vinicius sendiri pernah menyatakan bahwa Barcelona menawarkan uang lebih banyak, namun menurut penilaiannya, Real Madrid menawarkan prospek olahraga yang lebih baik.
Namun, bukan hanya itu saja. Bartomeu juga sempat memburu Kylian Mbappé, yang kini, seperti diketahui, juga bermain untuk Real Madrid. Namun, saat itu Paris Saint-Germain-lah yang berhasil merekrut Mbappé yang masih sangat muda, yang pada 2017 membawa AS Monaco meraih gelar juara Prancis saat ia masih remaja.
"Monaco meminta uang yang sangat banyak" untuk Mbappe, kata Bartomeu, namun Barcelona sebenarnya mampu membayarnya. Pembicaraan pun berjalan lancar.
Bartomeu: "Saya ingat pernah berbicara beberapa kali dengan ayah Mbappe, tetapi Paris Saint-Germain memberikan tekanan besar kepada Monaco, dan saya rasa Mbappe juga lebih memilih bergabung dengan PSG, sebuah klub Prancis."
Alih-alih, Barcelona saat itu mendatangkan Ousmane Dembele dari Borussia Dortmund, yang ternyata gagal di Katalonia, sebelum akhirnya bersinar di PSG dan bahkan memenangkan Ballon d’Or.
Vinicius Junior: Statistiknya bersama Real Madrid
Lomba
Pertandingan
Gol/Assist
La Liga
239
76/48
Liga Champions
82
34/33
Piala Raja
27
7/12
Lain-lain
24
10/7
Total
372
127/100