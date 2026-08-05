Menurut Sky Sports News, Vinicius diperkirakan akan tetap bertahan di Santiago Bernabeu setelah menggelar pembicaraan yang sangat positif dengan Real Madrid pada Rabu. Klub Spanyol itu dilaporkan telah meningkatkan tawaran kontrak mereka kepada sang penyerang dalam pertemuan di pusat latihan mereka.

Real Madrid kian percaya diri untuk mempertahankan pemain tersebut setelah mengajukan kenaikan gaji yang signifikan, yang akan membuatnya menerima £18,5 juta per tahun.

Pembicaraan mengenai perpanjangan dari kesepakatan yang berakhir pada Juni tahun depan pertama kali dimulai pada Januari 2025. Arsenal telah berupaya keras untuk menuntaskan transfer sensasional itu, dengan menyamai tuntutan gaji awalnya, tetapi tawaran baru dari raksasa Spanyol tersebut telah sepenuhnya mengubah arah negosiasi berkepanjangan ini.



