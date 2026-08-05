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Vinicius Junior semakin dekat dengan perpanjangan kontrak menguntungkan di Real Madrid untuk mengakhiri harapan transfer Arsenal
Real Madrid meyakinkan Vinicius untuk menolak pendekatan Arsenal
Menurut Sky Sports News, Vinicius diperkirakan akan tetap bertahan di Santiago Bernabeu setelah menggelar pembicaraan yang sangat positif dengan Real Madrid pada Rabu. Klub Spanyol itu dilaporkan telah meningkatkan tawaran kontrak mereka kepada sang penyerang dalam pertemuan di pusat latihan mereka.
Real Madrid kian percaya diri untuk mempertahankan pemain tersebut setelah mengajukan kenaikan gaji yang signifikan, yang akan membuatnya menerima £18,5 juta per tahun.
Pembicaraan mengenai perpanjangan dari kesepakatan yang berakhir pada Juni tahun depan pertama kali dimulai pada Januari 2025. Arsenal telah berupaya keras untuk menuntaskan transfer sensasional itu, dengan menyamai tuntutan gaji awalnya, tetapi tawaran baru dari raksasa Spanyol tersebut telah sepenuhnya mengubah arah negosiasi berkepanjangan ini.
- Getty Images Sport
Romano mengonfirmasi terobosan besar dalam kontrak
Fabrizio Romano telah mengonfirmasi terobosan besar terkait masa depan Vinicius. Jurnalis ternama itu mengungkapkan bahwa sang penyerang sangat dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang. Real Madrid selalu menginginkan penyelesaian secepat mungkin untuk menghindari saga pada musim panas.
Romano menyatakan: "Menurut pemahaman saya, setelah pertemuan tatap muka hari ini di Madrid antara Vinicius, agennya dari Roc Nation, dan jajaran direksi Real Madrid, kesepakatan agar Vinicius bertahan di Real Madrid dan menandatangani kontrak baru kini benar-benar semakin dekat. Vinicius kian dekat untuk bertahan di Real Madrid dan menandatangani kontrak baru."
Boikot media sosial dan ambisi Arsenal
Meski optimisme terus tumbuh, Vinicius menambah ketidakpastian besar pada Rabu malam dengan secara mendadak menghapus seluruh riwayat Instagram-nya. Akun tersebut, yang memiliki hampir 64 juta pengikut, kini tidak menampilkan satu pun gambar. Langkah dramatis di media sosial seperti itu kerap menjadi sinyal ketidakpuasan, memicu rumor soal kepindahan yang sudah dekat ke Arsenal. Namun, Mourinho memandangnya sebagai komponen vital untuk kampanye mendatang.
Sementara itu, manajer Arsenal Mikel Arteta baru-baru ini memaparkan rencananya untuk bursa transfer, dan menegaskan bahwa skuadnya sedang aktif mencari tambahan kekuatan. Arteta menjelaskan: "Kami memperkirakan akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, tentu saja. Kami ingin menjadi lebih baik seperti tim lain mana pun, dan Anda bisa melihat bursa transfer serta lawan-lawan kami... Kami tidak akan diam dan kami sangat ambisius dengan apa yang sedang kami lakukan. Marginnya sangat kecil. Karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Real Madrid berharap Vinicius secara resmi menyampaikan penerimaan finalnya atas proposal kontrak baru dalam beberapa jam ke depan. Setelah seluruh dokumen formal sepenuhnya ditandatangani, klub akan mengumumkan perpanjangan kontrak jangka panjang tersebut. Sementara itu, Arsenal harus segera mengalihkan fokus mereka ke target-target alternatif di bursa transfer sebelum jendela musim panas ditutup.
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