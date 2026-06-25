Semua orang mengharapkan dan menantikan kembalinya Neymar, namun menurut sang idola para suporter itu sendiri, Vinicius Junior-lah yang menjadi motor utama tim Brasil yang, setelah mengalami kesulitan awal pada laga perdana melawan Maroko dan mengatasi skeptisisme terkait keputusan Carlo Ancelotti, berhasil melaju dengan gemilang melewati babak penyisihan grup Piala Dunia. Dan mereka melakukannya dengan meyakinkan, sebagai juara grup, dengan mengalahkan Haiti terlebih dahulu, lalu Skotlandia asuhan McTominay. Semua ini berkat bintang Real Madrid tersebut, yang dengan 4 golnya tampaknya telah menargetkan untuk bersaing memperebutkan gelar top skor dan menantang para pemain seperti Messi, Mbappé, dan Haaland.
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Vinicius Junior, menjadi bintang utama Brasil di Piala Dunia. Namun, apakah masa depannya masih bersama Real Madrid? Apa yang terjadi di antara perpanjangan kontrak dan rumor bursa transfer?
KEMBALINYA YANG LUAR BIASA
Mencetak gol melawan Maroko, menjadi andalan melawan Haiti, dan nyaris mencetak hat-trick melawan Skotlandia—yang hanya digagalkan oleh keputusan VAR yang kontroversial—namun sudah lama kita tidak melihat Vinicius yang begitu menentukan dan berperan sebagai pemimpin teknis bagi timnya. Hal ini tentu tidak terlihat dalam dua musim terakhir Real Madrid yang penuh tantangan, yang berakhir tanpa gelar dan di mana ia pun berulang kali terseret ke dalam badai kontroversi. Ia lebih sering menjadi bahan perbincangan karena perilakunya di lapangan – mulai dari provokasi terhadap lawan hingga kasus-kasus rasisme yang berulang kali dialaminya dari suporter tim lawan – serta drama seputar perpanjangan kontraknya dengan Los Blancos, yang dipastikan akan kembali menjadi sorotan setelah Piala Dunia bersama timnas Brasil berakhir.
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PESAN DARI FLORENTINO
Kontrak terakhir yang ditandatangani dengan Florentino Perez pada Oktober 2023 akan berakhir dalam waktu sedikit lebih dari satu tahun, tepatnya pada 30 Juni 2027, dan negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir untuk mempertahankan hubungannya dengan Los Merengues di masa depan terus mengalami pasang surut yang memicu berbagai spekulasi.Bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa jendela transfer terakhir, klub-klub kaya dari Saudi Pro League telah mendekati Vinicius Junior dan Real Madrid, dengan menawarkan angka-angka yang fantastis. Ditambah lagi, klub-klub besar dari Premier League yang, jika terjadi perpisahan yang mengejutkan, tidak akan ragu untuk ikut bersaing.
Beberapa minggu lalu, tak lama sebelum terpilih kembali sebagai presiden, Florentino telah menyampaikan pesan yang cukup jelas kepada sang pemain: “Mereka bilang dia meminta gaji terlalu tinggi, tapi itu bohong. Jika dia tidak ingin tetap di Real Madrid dan ingin bergabung dengan klub lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak berniat memaksanya dalam hal apa pun. Uang bukanlah hal terpenting; itu tidak pernah menjadi hal terpenting. Saya ingin dia tetap di Real Madrid seumur hidup dan saya akan berusaha agar dia memperbarui kontraknya sebelum 31 Desember. Vinicius Junior adalah bintang dan telah menjadi tokoh utama dalam dua edisi Liga Champions terakhir yang kami menangkan.”
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PRESTASI ANCELOTTI
Sulit untuk mengambil sikap ke satu sisi atau sisi lain saat ini, tetapi jika melihat apa yang sedang kita saksikan di Piala Dunia ini, sulit untuk tidak setuju dengan Florentino Perez ketika ia berpendapat bahwa memiliki dua pemain bintang seperti Mbappé dan Vinicius Junior secara bersamaan bukanlah masalah. Dan bahwa keduanya benar-benar saling melengkapi. Bintang Brasil ini terus membuktikan kemampuannya bersama Seleção dan berkat Ancelotti – yang digambarkan sebagai pelatih terbaik dalam kariernya dan yang sedang mengubah perannya menjadi titik tumpu utama lini serang, lebih sebagai penyerang tengah daripada sayap – serta Neymar, pendukung utamanya (“Vini adalah bintang kami, dia adalah pemain kunci Brasil ini dan sedang dalam performa yang luar biasa”) – yang siap merebut kembali posisinya sebagai pemimpin bahkan di Madrid.