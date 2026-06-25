Vinicius Junior, menjadi bintang utama Brasil di Piala Dunia. Namun, apakah masa depannya masih bersama Real Madrid? Apa yang terjadi di antara perpanjangan kontrak dan rumor bursa transfer?

Kontrak terakhir yang ditandatangani dengan Florentino Perez pada Oktober 2023 akan berakhir dalam waktu sedikit lebih dari satu tahun, tepatnya pada 30 Juni 2027, dan negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir untuk mempertahankan hubungannya dengan Los Merengues di masa depan terus mengalami pasang surut yang memicu berbagai spekulasi.Bukan rahasia lagi bahwa dalam beberapa jendela transfer terakhir, klub-klub kaya dari Saudi Pro League telah mendekati Vinicius Junior dan Real Madrid, dengan menawarkan angka-angka yang fantastis. Ditambah lagi, klub-klub besar dari Premier League yang, jika terjadi perpisahan yang mengejutkan, tidak akan ragu untuk ikut bersaing.

Beberapa minggu lalu, tak lama sebelum terpilih kembali sebagai presiden, Florentino telah menyampaikan pesan yang cukup jelas kepada sang pemain: “Mereka bilang dia meminta gaji terlalu tinggi, tapi itu bohong. Jika dia tidak ingin tetap di Real Madrid dan ingin bergabung dengan klub lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak berniat memaksanya dalam hal apa pun. Uang bukanlah hal terpenting; itu tidak pernah menjadi hal terpenting. Saya ingin dia tetap di Real Madrid seumur hidup dan saya akan berusaha agar dia memperbarui kontraknya sebelum 31 Desember. Vinicius Junior adalah bintang dan telah menjadi tokoh utama dalam dua edisi Liga Champions terakhir yang kami menangkan.”





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