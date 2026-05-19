Vinicius Junior mengonfirmasi perpisahannya dengan pacarnya, Virginia Fonseca, saat bintang Real Madrid itu merilis pernyataan yang penuh emosi
Vinicius menanggapi berakhirnya hubungannya
Vinicius angkat bicara untuk pertama kalinya setelah putus dari Fonseca. Penyerang asal Brasil itu mengonfirmasi berakhirnya hubungan mereka yang telah berlangsung selama setahun, setelah berhari-hari diwarnai spekulasi dan pengumuman sebelumnya dari Fonseca. Pemain berusia 25 tahun itu membagikan sebuah pesan di Instagram bersama foto keduanya yang sedang berpegangan tangan. Dalam postingan tersebut, bintang Real Madrid itu mengakui berakhirnya hubungan asmara mereka sambil mengucapkan terima kasih atas waktu yang mereka habiskan bersama.
Vinicius membagikan ucapan penghormatan yang penuh emosi di media sosial
Vinicius memanfaatkan unggahan Instagram tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada Fonseca atas waktu yang mereka lalui bersama dan mengenang pengalaman-pengalaman yang mereka bagikan selama menjalin hubungan. Ia menulis: "Terima kasih atas segalanya! Setiap momen dan setiap pelajaran yang kudapatkan di sisimu sungguh tak terlupakan! Semoga kamu selalu bahagia dan sukses dalam hidupmu! Aku harap kamu sangat bahagia. Aku akan selalu bersyukur karena kamu telah mendedikasikan sebagian hidupmu untukku. Jaga dirimu baik-baik!"
Fonseca sebelumnya telah mengumumkan perpisahan tersebut
Fonseca telah menanggapi perpisahan tersebut pada 15 Mei. Dalam pernyataannya kepada para pengikutnya, sang influencer berbicara tentang hidup secara autentik dan mempertahankan jati dirinya saat menjalani hubungan yang menjadi sorotan publik.
Dia menulis: "Aku akan selalu membiarkan diriku untuk hidup. Untuk benar-benar hidup, tanpa rasa takut, tanpa perhitungan, dan tanpa berhenti menjadi diriku sendiri. Selama kami bersama, aku mengabdikan diriku sepenuhnya, seperti yang aku lakukan pada segala hal yang aku tekadkan dalam hidupku. Lagipula, aku selalu sangat intens, selalu sangat fokus pada impian kami dan tanggung jawabku. Namun, saya juga seorang wanita, dan saya ingin membiarkan diri saya mengalami hal itu tanpa menciptakan hambatan apa pun, sambil tetap menjaga rasa hormat yang selalu saya miliki dalam setiap hubungan."
Perhatian kembali tertuju pada tugas-tugas sepak bola
Setelah situasi ini dibahas secara terbuka, Vinicius diperkirakan akan kembali memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada tugas-tugasnya di lapangan. Dengan Real Madrid yang masih memiliki satu pertandingan tersisa di La Liga, ia diperkirakan akan turun saat Los Blancos menghadapi Athletic Club pada 23 Mei. Setelah itu, ia akan mengalihkan fokusnya ke tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026, di mana Selecao tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.