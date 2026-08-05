Getty Images Sport
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Vinicius Junior menghapus riwayat Instagram di tengah minat Arsenal meski ada tawaran kontrak baru dari Real Madrid
Real Madrid menawarkan kontrak menggiurkan
Menurut Daily Mail, Real Madrid semakin percaya diri bisa mempertahankan Vinicius setelah menawarinya kontrak baru yang menggiurkan. Klub itu mengajukan kenaikan gaji yang signifikan, yang akan membuat Vinicius menerima £18,5 juta per tahun. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang akan habis pada Juni tahun depan pertama kali dimulai pada Januari 2025.
Jose Mourinho, yang kembali untuk periode keduanya di ibu kota, memandang Vinicius sebagai komponen vital dalam pembangunan ulang timnya. Meski menjalani kampanye sebelumnya yang penuh gejolak ketika Real Madrid menjalani musim kedua secara beruntun tanpa memenangi trofi utama, mereka bertekad untuk tidak kehilangan aset berharga mereka dengan status bebas transfer.
Pemadaman media sosial memicu rumor
Terlepas dari optimisme yang terus tumbuh di Bernabeu, Vinicius menambah ketidakpastian pada Rabu malam dengan menghapus seluruh riwayat Instagram-nya. Halaman tersebut, yang memiliki hampir 64 juta pengikut, saat ini tidak menampilkan gambar, bio, maupun foto profil. Semua foto yang menampilkan sesi latihannya dan pertandingan bersama Real Madrid telah dihapus sepenuhnya.
Pemadaman media sosial yang begitu dramatis seperti itu bukan hal yang tidak umum di kalangan pemain modern dan sering ditafsirkan sebagai tanda ketidakpuasan terhadap klub mereka saat ini. Perilaku tak biasa ini semakin memanaskan rumor bahwa kepindahan ke juara Premier League itu masih bisa terwujud, meskipun Vinicius kembali ke kamp pramusimnya pada Senin untuk menjalani tes medis standar dan berlatih di bawah Mourinho.
Arsenal menunggu untuk memanfaatkan
Arsenal menunggu di belakang layar dan berharap bisa memanfaatkan setiap kegagalan dalam negosiasi. Klub itu sudah menunjukkan niat mereka dengan menuntaskan perekrutan Christos Tzolis senilai £34 juta, dan manajer Mikel Arteta menegaskan mereka tetap ambisius.
Setelah laga uji coba pramusim melawan Girona, Arteta menjelaskan rencananya untuk bursa transfer. "Jelas, kami berharap akan ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan," kata Arteta. "Kami ingin menjadi lebih baik seperti siapa pun yang lain, dan Anda bisa melihat bursa transfer serta lawan-lawan kami... Kami tidak akan diam dan kami sangat ambisius dengan apa yang kami lakukan. Marginnya sangat kecil. Karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat. Kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan kami mengidentifikasi hal-hal yang tidak kami miliki di dalam tim."
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya untuk Vinicius?
Vinicius kini harus memutuskan apakah akan mengabdikan tahun-tahun terbaiknya untuk Real Madrid atau mencari tantangan baru bersama Arsenal. Real Madrid akan mendorong penyelesaian cepat untuk mencegah saga ini mengganggu persiapan mereka menghadapi musim baru. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, Arsenal berada dalam posisi yang sangat tepat untuk menguji keteguhan Madrid sebelum bursa transfer ditutup.
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