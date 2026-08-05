Vinicius Junior menghapus riwayat Instagram di tengah minat Arsenal meski ada tawaran kontrak baru dari Real Madrid

Menurut Daily Mail, Real Madrid semakin percaya diri bisa mempertahankan Vinicius setelah menawarinya kontrak baru yang menggiurkan. Klub itu mengajukan kenaikan gaji yang signifikan, yang akan membuat Vinicius menerima £18,5 juta per tahun. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak yang akan habis pada Juni tahun depan pertama kali dimulai pada Januari 2025.

Jose Mourinho, yang kembali untuk periode keduanya di ibu kota, memandang Vinicius sebagai komponen vital dalam pembangunan ulang timnya. Meski menjalani kampanye sebelumnya yang penuh gejolak ketika Real Madrid menjalani musim kedua secara beruntun tanpa memenangi trofi utama, mereka bertekad untuk tidak kehilangan aset berharga mereka dengan status bebas transfer.