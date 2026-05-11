Vinicius Junior mengejek para pendukung Barcelona dengan mengungkit Liga Champions saat Real Madrid kalah dalam laga El Clásico di Camp Nou

El Clasico terakhir musim ini terbukti menjadi laga yang sulit bagi Real Madrid, karena mereka kesulitan menemukan ritme permainan mereka saat menghadapi Barcelona yang tampil dominan. Di tengah sorakan penonton tuan rumah yang riuh, Vinicius menjadi sasaran utama para pendukung tuan rumah, yang terus-menerus mencemooh dan bersiul setiap kali ia menyentuh bola di sayap.

Tidak pernah menghindar dari konfrontasi dengan suporter lawan, sang bintang Brasil ini memilih untuk merespons provokasi tersebut tanpa kata-kata. Berdiri tepat di depan tribun penonton, pemain sayap ini terlihat membuat gestur "satu" dengan satu tangan dan "lima" dengan tangan lainnya, sebuah referensi jelas terhadap kesenjangan kesuksesan di level Eropa antara kedua raksasa Spanyol tersebut, dengan Real membanggakan 15 gelar Liga Champions dibandingkan dengan lima gelar milik Barca.



