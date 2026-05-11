Vinicius Junior mengejek para pendukung Barcelona dengan mengungkit Liga Champions saat Real Madrid kalah dalam laga El Clásico di Camp Nou

Vinicius Junior memastikan para pendukung Barcelona tahu betul siapa yang tetap menjadi raja Liga Champions, meski Real Madrid harus menelan kekalahan pahit dalam laga El Clasico pada Minggu lalu. Saat Los Blancos terseok-seok dan kalah 2-0 di kandang rival abadinya, pemain sayap asal Brasil itu mengambil inisiatif untuk membungkam sorakan ejekan penonton tuan rumah dengan mengingatkan secara tegas tentang lemari trofi di ibu kota.

  Vinicius menanggapi reaksi negatif di Camp Nou

    El Clasico terakhir musim ini terbukti menjadi laga yang sulit bagi Real Madrid, karena mereka kesulitan menemukan ritme permainan mereka saat menghadapi Barcelona yang tampil dominan. Di tengah sorakan penonton tuan rumah yang riuh, Vinicius menjadi sasaran utama para pendukung tuan rumah, yang terus-menerus mencemooh dan bersiul setiap kali ia menyentuh bola di sayap.

    Tidak pernah menghindar dari konfrontasi dengan suporter lawan, sang bintang Brasil ini memilih untuk merespons provokasi tersebut tanpa kata-kata. Berdiri tepat di depan tribun penonton, pemain sayap ini terlihat membuat gestur "satu" dengan satu tangan dan "lima" dengan tangan lainnya, sebuah referensi jelas terhadap kesenjangan kesuksesan di level Eropa antara kedua raksasa Spanyol tersebut, dengan Real membanggakan 15 gelar Liga Champions dibandingkan dengan lima gelar milik Barca.


    Sebuah pengingat akan dominasi Eropa

    Meskipun kemenangan Barca memastikan gelar La Liga kedua berturut-turut bagi mereka, Vinicius ingin memastikan tak ada yang lupa klub mana yang memegang gelar tak resmi sebagai 'Raja Eropa'.

    Interaksi tersebut menambah bumbu tersendiri pada pertandingan yang sudah berlangsung dengan ketegangan tinggi di Spotify Camp Nou. Bagi Vinicius, itu adalah cara untuk tetap menunjukkan sikap menantang meski papan skor tidak berpihak pada pasukan Alvaro Arbeloa, sekaligus menonjolkan tradisi historis klub asal ibu kota tersebut.

  Barcelona memastikan gelar juara La Liga

    Terlepas dari ejekan yang dilontarkan pemain bernomor punggung 7 Madrid, malam itu pada akhirnya menjadi milik Blaugrana. Kemenangan ini lebih dari sekadar kemenangan atas rival abadi mereka; ini menjadi pukulan telak dalam perebutan gelar juara.

    Hansi Flick telah berhasil membawa Barca meraih gelar La Liga dua kali berturut-turut, menegaskan periode dominasi domestik yang membuat Madrid harus terus mengejar di klasemen liga.

    Lagi-lagi hanya runner-up

    Marcus Rashford membuka skor lewat tendangan bebas yang menakjubkan pada menit kesembilan, dan Ferran Torres menggandakan keunggulan Barca tak lama kemudian, dengan melepaskan tembakan ke sudut atas gawang berkat umpan matang dari Dani Olmo. Barca akhirnya meraih kemenangan 2-0 dengan mudah dan kini unggul 14 poin di puncak klasemen La Liga dengan hanya tersisa tiga pertandingan.

    Real kini harus melakukan introspeksi serius setelah musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar, dengan ejekan Vinicius yang tampaknya tak akan meredam euforia perayaan Barca.


