Vinicius Junior mengakui bahwa ia 'tidak bisa menjalin chemistry' dengan Xabi Alonso di Real Madrid & membela kemitraannya dengan Kylian Mbappe
Ketidakharmonisan manajemen di Bernabeu
Vinicius tampil di ruang konferensi pers menjelang leg pertama perempat final Liga Champions Madrid melawan Bayern Munich dan menyampaikan pesan tegas mengenai masa lalunya di bawah asuhan Alonso. Penyerang berusia 25 tahun itu mengenang 33 penampilannya di bawah mantan pelatih tersebut, di mana ia mencetak tujuh gol dan 11 assist meskipun hubungan profesional mereka kurang harmonis.
Menyikapi ketegangan tersebut dan perkembangannya di bawah pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa, Vinicius berkata: "Waktu saya bersama Xabi adalah pengalaman belajar; saya telah berkembang sebagai pribadi. Saya tidak bisa menjalin hubungan baik dengannya, tetapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Arbeloa, dan ia telah memberi saya banyak kepercayaan diri, sama seperti yang dilakukan [Carlo] Ancelotti."
Pergantian pemain yang dilakukan Alonso sering memicu reaksi tegang dari pemain Brasil itu, yang sering menunjukkan rasa frustrasi, terutama saat Real mengalahkan Real Madrid dalam El Clasico pada Oktober. Ia menambahkan: "Itu bukan momen yang menyenangkan, dan saya meminta maaf kepada semua orang. Saya suka bermain di setiap pertandingan dan saya tidak bisa bermain sama sekali. Kemudian, dengan kepala dingin, Anda bisa memahami bahwa Anda telah membuat kesalahan. Saya masih muda dan setiap hari adalah pengalaman baru di mana Anda bisa berkembang."
Vinicius membela ikatan 'luar biasa' dengan Mbappe
Meskipun ada anggapan dari luar bahwa kehadiran ganda Vinicius dan Mbappé telah mengganggu keseimbangan taktis Madrid, mantan penyerang Flamengo itu tetap bersikukuh bahwa kerja sama mereka berjalan dengan baik. Ia membantah klaim tentang kurangnya harmoni, dengan menyoroti pemahaman bersama mereka sebagai faktor kunci dalam upaya klub meraih kejayaan di level Eropa.
Menanggapi para kritikus yang menyarankan bahwa lini serang yang dipenuhi bintang-bintang ini kurang memiliki keseimbangan pertahanan, Vinicius menambahkan: "Orang-orang mengatakan banyak hal, tetapi Kylian selalu mencetak gol dan membantu kami. Kita harus tetap terhubung besok, saya memiliki koneksi yang luar biasa dengannya di dalam dan di luar lapangan. Tentu saja hal itu mengganggu saya, dan kita harus memahami apa yang diinginkan klub. Kita tidak bisa mengubah apa yang datang dari luar. Jika kita bersatu, kita membuat tim menjadi lebih baik."
Kematangan melalui masa-masa sulit
Selain hubungannya dengan staf dan rekan setim, Vinicius menyoroti perkembangan pribadinya setelah melewati masa-masa performa yang kurang memuaskan dan sorotan tajam dari para penggemar. Ia mengaitkan kondisi fisik dan mentalnya saat ini—yang menurutnya kini berada di puncak performa—dengan etos kerjanya baik di klub maupun di rumah.
Vinicius menyatakan: "Saya selalu memberikan segalanya untuk tim. Saya rasa saya belum pernah begitu lama tidak mencetak gol, seperti ketika saya masih muda dan kurang fokus, tetapi saya telah belajar dari masa-masa sulit terakhir itu dan pemain yang baik selalu bisa membalikkan keadaan. Saya dalam kondisi sangat baik sekarang. Saya pernah mengalami masa-masa sulit ketika para penggemar mencemooh saya. Kami telah bermain bersama tim nasional dan situasinya lebih rumit, tetapi saya bekerja keras bersama klub dan di rumah agar siap 100% untuk membantu tim."
Pertandingan krusial melawan Bayern
Madrid kini menghadapi ujian yang akan menentukan nasib musim mereka saat menjamu Bayern dalam leg pertama perempat final Liga Champions pada 7 April. Strategi taktis di bawah asuhan Arbeloa akan menjadi sorotan tajam sebelum kedua tim kembali bertanding dalam leg kedua yang menentukan di Allianz Arena delapan hari kemudian. Vinicius harus membuktikan bahwa kerja samanya dengan Mbappe mampu menghasilkan hasil di panggung terbesar untuk membungkam perdebatan yang terus berlanjut mengenai stabilitas tim secara keseluruhan.