Vinicius tampil di ruang konferensi pers menjelang leg pertama perempat final Liga Champions Madrid melawan Bayern Munich dan menyampaikan pesan tegas mengenai masa lalunya di bawah asuhan Alonso. Penyerang berusia 25 tahun itu mengenang 33 penampilannya di bawah mantan pelatih tersebut, di mana ia mencetak tujuh gol dan 11 assist meskipun hubungan profesional mereka kurang harmonis.

Menyikapi ketegangan tersebut dan perkembangannya di bawah pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa, Vinicius berkata: "Waktu saya bersama Xabi adalah pengalaman belajar; saya telah berkembang sebagai pribadi. Saya tidak bisa menjalin hubungan baik dengannya, tetapi saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Arbeloa, dan ia telah memberi saya banyak kepercayaan diri, sama seperti yang dilakukan [Carlo] Ancelotti."

Pergantian pemain yang dilakukan Alonso sering memicu reaksi tegang dari pemain Brasil itu, yang sering menunjukkan rasa frustrasi, terutama saat Real mengalahkan Real Madrid dalam El Clasico pada Oktober. Ia menambahkan: "Itu bukan momen yang menyenangkan, dan saya meminta maaf kepada semua orang. Saya suka bermain di setiap pertandingan dan saya tidak bisa bermain sama sekali. Kemudian, dengan kepala dingin, Anda bisa memahami bahwa Anda telah membuat kesalahan. Saya masih muda dan setiap hari adalah pengalaman baru di mana Anda bisa berkembang."