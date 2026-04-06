Vinicius Junior mendukung Lamine Yamal dalam perjuangan bersama melawan rasisme, saat para bintang Real Madrid dan Barcelona bersatu
Yamal menentang rasisme
Kontroversi ini bermula dari pertandingan persahabatan baru-baru ini antara Spanyol dan Mesir, di mana Yamal mengecam nyanyian anti-Muslim yang tak dapat ditoleransi yang merusak suasana pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol tersebut. Selama pertandingan, terdengar sebagian penonton menyanyikan "siapa yang tidak melompat adalah Muslim," sebuah tindakan yang sangat memengaruhi pemain sayap berusia 18 tahun itu. Meskipun nyanyian tersebut secara umum ditujukan kepada tim tamu, Yamal menggunakan media sosial untuk menyebut para pelaku sebagai "bodoh" dan "rasis" karena menggunakan agama sebagai alat untuk mengejek.
Vinicius menyerukan persatuan setelah insiden pelecehan di Yamal
Dalam sebuah bentuk solidaritas yang kuat, Vinicius angkat bicara untuk mendukung rekan setimnya di El Clásico. Saat berbicara menjelang laga besar Liga Champions melawan Bayern Munich, pemain asal Brasil itu ditanya mengenai hinaan bernuansa Islamofobia yang ditujukan kepada Yamal selama pertandingan persahabatan Spanyol melawan Mesir baru-baru ini di Stadion RCDE. Vinicius, yang sendiri telah menghadapi banyak situasi serupa, memberikan tanggapan tegas terhadap masalah yang semakin mengkhawatirkan ini.
"Hal ini sering terjadi dan semoga kita bisa terus berjuang," kata Vinicius kepada wartawan. "Penting bagi Lamine untuk bersuara, dia bisa membantu orang lain. Kita terkenal, kita punya uang, kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini, tapi orang-orang miskin menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada kita. Kita harus bersatu. Saya tidak mengatakan bahwa Spanyol, Jerman, atau Portugal adalah negara-negara rasis. Namun, ada orang-orang rasis. Jika kita melanjutkan perjuangan ini bersama-sama, di masa depan para pemain baru tidak perlu lagi mengalami hal-hal seperti ini."
Tanggapan hukum terhadap ujaran kebencian
Pihak berwenang telah menanggapi insiden-insiden ini dengan serius, dengan kepolisian Katalonia, Mossos d'Esquadra, meluncurkan penyelidikan resmi terhadap perilaku "islamofobik dan xenofobik" yang terjadi selama jeda internasional. Insiden-insiden ini sekali lagi menyoroti Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) dan kemampuannya untuk melindungi para pemain dari lingkungan semacam itu.
Vinicius sendiri baru-baru ini terlibat dalam insiden panas selama pertandingan melawan Benfica di Estadio da Luz. Pemain asal Brasil itu menuduh bahwa ia menjadi sasaran pelecehan rasial oleh Gianluca Prestianni sekitar menit ke-50, yang mengakibatkan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Meskipun Prestianni kemudian membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim bahwa ia menggunakan kata-kata kasar standar Argentina yang tidak bersifat rasial, insiden tersebut semakin menyoroti pengawasan dan permusuhan yang terus-menerus dihadapi Vinicius di lapangan.
Flick memanggil kembali Yamal setelah insiden internasional
Menjelang laga La Liga Barcelona melawan Atletico Madrid baru-baru ini, pelatih asal Jerman Hans Flick menyatakan dukungan penuhnya kepada pemain bintangnya, Lamine Yamal, serta pandangannya mengenai integrasi, sambil menekankan pentingnya komunitas sepak bola bersatu melawan ujaran kebencian dan mempromosikan solidaritas.
Dalam konferensi pers prapertandingannya, Flick menyoroti dampak dari jeda internasional baru-baru ini, dengan menyatakan: “Saya pikir pesannya sangat jelas. Kita hidup dan bernapas dengan sepak bola setiap hari, dan kita harus memperkuat nilai-nilai integrasi dan solidaritas. Sangat mengecewakan bahwa sebagian kecil orang tidak memahami hal ini. Kita harus merenung dan bekerja untuk memperbaiki situasi ini. Tidak ada tempat bagi rasisme—baik di sepak bola maupun dalam kehidupan. Sama sekali tidak. Kita semua harus bersatu dan saling menghormati, tanpa memandang warna kulit, agama, atau latar belakang.”