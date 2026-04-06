Vinicius Junior mendukung Lamine Yamal dalam perjuangan bersama melawan rasisme, saat para bintang Real Madrid dan Barcelona bersatu

Dalam sebuah bentuk solidaritas yang kuat, Vinicius angkat bicara untuk mendukung rekan setimnya di El Clásico. Saat berbicara menjelang laga besar Liga Champions melawan Bayern Munich, pemain asal Brasil itu ditanya mengenai hinaan bernuansa Islamofobia yang ditujukan kepada Yamal selama pertandingan persahabatan Spanyol melawan Mesir baru-baru ini di Stadion RCDE. Vinicius, yang sendiri telah menghadapi banyak situasi serupa, memberikan tanggapan tegas terhadap masalah yang semakin mengkhawatirkan ini.

"Hal ini sering terjadi dan semoga kita bisa terus berjuang," kata Vinicius kepada wartawan. "Penting bagi Lamine untuk bersuara, dia bisa membantu orang lain. Kita terkenal, kita punya uang, kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini, tapi orang-orang miskin menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada kita. Kita harus bersatu. Saya tidak mengatakan bahwa Spanyol, Jerman, atau Portugal adalah negara-negara rasis. Namun, ada orang-orang rasis. Jika kita melanjutkan perjuangan ini bersama-sama, di masa depan para pemain baru tidak perlu lagi mengalami hal-hal seperti ini."