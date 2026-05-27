Vinicius Junior mendukung Kylian Mbappe yang 'legendaris' untuk 'meninggalkan jejak' di Real Madrid sambil meluruskan kabar mengenai hubungan mereka
Membahas persahabatan Mbappe
Meskipun ada spekulasi bahwa Mbappe dan Vinicius telah berselisih sejak kepindahan Mbappe ke Real pada 2024, penyerang asal Brasil itu dengan cepat menggambarkan hubungan mereka yang sangat berbeda.
"Mbappe adalah orang yang baik; dia selalu membela saya dalam wawancara, termasuk setelah pertandingan melawan Benfica terkait insiden rasisme itu. Dia adalah pemain legendaris yang akan meninggalkan jejaknya di Real Madrid," kata Vinicius dalam wawancara dengan CazeTV.
Membangun ikatan di luar lapangan
Hubungan antara kedua penyerang bintang ini tidak hanya terbatas pada sesi latihan di Valdebebas. Vinicius menekankan bahwa lingkaran pertemanan mereka di dalam klub semakin luas. Kemistri di luar lapangan ini adalah sesuatu yang menurut Vinicius telah disalahpahami oleh publik dan media.
“Setiap kali kami bisa, kami bersama-sama, bahkan di luar lapangan, melakukan berbagai hal sebagai teman. Saya selalu memiliki hubungan yang baik dengannya. Dulu saya sering mengirim pesan kepadanya, meminta dia untuk datang dan bermain bersama kami. Kami belum bisa bermain seperti yang kami inginkan, untuk memenangkan gelar yang diinginkan para penggemar, tetapi saya yakin kami akan bisa membalikkan situasi ini dalam waktu dekat,” jelas Vinicius.
Tuduhan terhadap 'orang-orang jahat' di dalam tim
Hubungan antara Vinicius dan Mbappé sebelumnya sempat tercoreng oleh rumor-rumor yang tidak menyenangkan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa kedua bintang tersebut terlibat dalam perebutan kekuasaan yang membuat penyerang asal Prancis itu merasa terisolasi dan tertekan di dalam ruang ganti timnya sendiri. Lingkaran dalam Mbappé dilaporkan meyakini bahwa Vinicius secara aktif berusaha menjebak Mbappé sebagai "tokoh jahat" di dalam skuad, namun pernyataan terbaru pemain Brasil itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah di antara mereka.
Catatan gemilang Mbappé di Spanyol
Selama dua musim bersama Madrid, Mbappé telah tampil dalam 65 pertandingan Liga dan mencetak 56 gol. Angka-angka ini menunjukkan dampak luar biasa yang ditimbulkan oleh mantan penyerang Paris Saint-Germain tersebut sejak bergabung dengan klub, dengan mempertahankan tingkat produktivitas gol yang hanya sedikit pemain dalam sejarah sepak bola yang mampu menandinginya. Untuk musim kedua berturut-turut, penyerang asal Prancis ini mengakhiri musim Liga sebagai pencetak gol terbanyak. Dengan 25 gol dalam 31 pertandingan, ia mengungguli Vedat Muriqi (23) dan Ante Budimir (17) dalam klasemen untuk mempertahankan gelar Pichichi.