Vinicius Junior melihat perseteruannya dengan Pablo Maffeo kembali memanas saat Real Madrid kalah di Mallorca akibat ejekan 'bola pantai'
Ejekan 'bola pantai' kembali muncul
Ketegangan antara Vinicius dan Maffeo bukanlah hal baru, namun situasi berubah menjadi lebih personal di Son Moix selama sore yang mengecewakan bagi Real Madrid. Hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan, pemain sayap asal Brasil itu terlibat konfrontasi dengan musuh bebuyutannya setelah keputusan tendangan gawang yang kontroversial. Ketegangan pun meningkat dengan cepat ketika Vinicius memamerkan kemampuannya dengan melakukan nutmeg terhadap bek tersebut, yang langsung memicu reaksi dari tribun penonton.
Maffeo, yang tidak pernah menghindar dari konfrontasi, menanggapi kehebatan bintang Real Madrid itu dengan lelucon 'bola pantai' yang diduga untuk mengejek Vinicius. Hinaan khusus ini merujuk pada kekecewaan pemain Brasil itu terkait Ballon d'Or, sebuah topik yang tetap menjadi hal sensitif di ruang ganti Real Madrid setelah klub tersebut secara terkenal memboikot upacara penghargaan di Paris.
Sejarah perseteruan
Insiden terbaru ini hanyalah babak terbaru dalam persaingan yang telah berlangsung selama beberapa musim di Spanyol. Ketegangan ini bermula sejak musim 2021-22, dan meskipun sebelumnya diklaim bahwa masalah telah diselesaikan, jelas bahwa tidak ada rasa saling menyukai di antara keduanya. Tahun lalu, pemain Mallorca itu bercanda dalam sebuah wawancara bahwa ia bisa meng-KO Vinicius dalam 10 detik jika mereka bertemu di ring tinju. Kali ini, perang psikologis tampaknya menguntungkan Mallorca karena mereka berhasil mengamankan tiga poin, sementara Los Blancos harus menelan kekalahan.
Arbeloa di ambang pemecatan setelah kekalahan mengejutkan
Sementara pertarungan sengit di sayap terus berlangsung, musim Real Madrid terus tersendat di bawah kepemimpinan Álvaro Arbeloa. Kekalahan ini membuat klub ibu kota itu tertinggal jauh dalam perburuan gelar La Liga, dengan kepercayaan dewan direksi terhadap mantan bek tersebut dilaporkan mulai goyah. Statistik semakin suram bagi sang pelatih kepala, yang masa depannya kini berada di ujung tanduk setelah akhir pekan yang merugikan di Son Moix. Dengan gelar domestik yang semakin menjauh, tekanan kini sepenuhnya beralih ke komitmen Eropa mereka yang akan datang.
Kemenangan di Liga Champions sangat dibutuhkan
Perhatian kini harus beralih ke laga perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Bayern Munich. Dengan jajaran petinggi klub yang sudah mempertimbangkan opsi-opsi pelatih untuk musim depan, hanya penampilan gemilang di kompetisi teratas Eropa itulah yang kemungkinan besar dapat menyelamatkan Arbeloa dari pemecatan. Bagi Vinicius dan rekan-rekan setimnya, tantangan saat ini adalah mengalihkan rasa frustrasi mereka menjadi penampilan gemilang yang dapat menyelamatkan musim ini di kancah Eropa.