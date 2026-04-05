Vinicius Junior melihat perseteruannya dengan Pablo Maffeo kembali memanas saat Real Madrid kalah di Mallorca akibat ejekan 'bola pantai'

Ketegangan antara Vinicius dan Maffeo bukanlah hal baru, namun situasi berubah menjadi lebih personal di Son Moix selama sore yang mengecewakan bagi Real Madrid. Hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan, pemain sayap asal Brasil itu terlibat konfrontasi dengan musuh bebuyutannya setelah keputusan tendangan gawang yang kontroversial. Ketegangan pun meningkat dengan cepat ketika Vinicius memamerkan kemampuannya dengan melakukan nutmeg terhadap bek tersebut, yang langsung memicu reaksi dari tribun penonton.

Maffeo, yang tidak pernah menghindar dari konfrontasi, menanggapi kehebatan bintang Real Madrid itu dengan lelucon 'bola pantai' yang diduga untuk mengejek Vinicius. Hinaan khusus ini merujuk pada kekecewaan pemain Brasil itu terkait Ballon d'Or, sebuah topik yang tetap menjadi hal sensitif di ruang ganti Real Madrid setelah klub tersebut secara terkenal memboikot upacara penghargaan di Paris.