Vinicius Jr vs Kylian Mbappé! Klaim mengejutkan soal 'si jahat' saat dua penyerang 'Galactico' itu menjadi bagian dari kubu yang terpecah di Real Madrid
Kru Mbappe menuduh adanya konspirasi 'orang jahat'
Berita mengejutkan yang beredar dari Spanyol mengindikasikan bahwa hubungan antara dua bintang terbesar Real Madrid telah mencapai titik terendah baru. Menurut El Chiringuito TV, lingkaran dalam pemain asal Prancis tersebut yakin bahwa Vinicius sedang berupaya keras untuk menjebak Mbappe sebagai "tokoh jahat" dalam skuad. Laporan mengenai perebutan kekuasaan internal ini menunjukkan bahwa kedua superstar tersebut terlibat dalam pertarungan memperebutkan pengaruh, dominasi merek, dan kepemimpinan di ruang ganti.
Pihak Mbappe tampaknya merasa bahwa hubungan antara kedua penyerang ini semakin memburuk. Dikabarkan bahwa Vinicius ingin "mengalahkan" rekan setimnya dalam persaingan internal ini dengan menggambarkan Mbappe secara negatif di hadapan publik dan rekan-rekan setimnya. Upaya yang dianggap sebagai upaya untuk merendahkan Mbappe ini telah membuat hubungan antara kedua pemain berada dalam kondisi yang rapuh, sehingga membayangi duet penyerang klub tersebut.
Hubungan yang tegang dengan Arbeloa
Konflik internal di Real Madrid tidak hanya melibatkan para pemain; Mbappé dikabarkan merasa tidak puas dengan perlakuan yang diterimanya dari manajer Alvaro Arbeloa. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sang penyerang secara terbuka meluapkan kekesalannya, dengan pemain asal Prancis itu menyatakan: "Manajer mengatakan kepadaku bahwa aku adalah penyerang pilihan keempat."
Ketegangan semakin memuncak setelah sang penyerang dikritik karena melakukan perjalanan ke Italia selama masa pemulihan. Meskipun Real Madrid akhirnya mengklarifikasi bahwa perjalanan tersebut telah disetujui, penundaan pembelaan dari pihak manajemen tampaknya membuat sang pemain merasa terancam dan tidak terlindungi.
Kebekuan di ruang ganti Madrid
Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan bagi Mbappé adalah kurangnya sistem dukungan di dalam skuad. Berbeda dengan pemain senior lainnya yang telah membentuk kelompok-kelompok solid, mantan bintang Paris Saint-Germain ini dilaporkan berusaha menghindari pembentukan kelompok-kelompok yang memecah belah. Namun, pendekatan ini justru berbalik merugikannya, sehingga ia kini tak memiliki rekan setim yang bersedia membelanya secara terbuka di tengah kritik yang semakin gencar.
Karena gagal membangun aliansi internal yang kuat, Mbappe kini mendapati dirinya terisolasi di saat-saat tersulitnya. Kurangnya dukungan vokal dari ruang ganti telah memperkuat perasaan bahwa ia sedang berjuang dalam pertarungan yang sulit melawan narasi "orang jahat". Isolasi ini sangat berbahaya mengingat suasana ketidakstabilan manajerial dan perselisihan internal yang saat ini melanda kubu Real Madrid.
Florentino Perez tetap menjadi benteng pertahanan terakhir
Meskipun badai sedang mengancam, Mbappe masih memegang satu kartu as utama: dukungan tak tergoyahkan dari Florentino Perez. Presiden klub tersebut tetap menjadi pendukung setia sang pemain Prancis, dan dukungannya menjadi jaring pengaman yang sangat penting. Namun, bahkan dukungan Perez pun mungkin tak cukup untuk memperbaiki suasana ruang ganti yang retak jika persaingan dengan Vinicius terus memanas.
Dengan Jose Mourinho yang dilaporkan akan kembali ke klub untuk menggantikan Arbeloa, perombakan besar-besaran di lini belakang sudah direncanakan, termasuk upaya untuk mendatangkan Diogo Dalot dari Manchester United. Namun, tantangan terbesar "The Special One" mungkin bukan memperbaiki barisan belakang, melainkan menengahi benturan ego para "Galactico" yang mengancam akan merobek tim dari dalam. Untuk saat ini, Mbappe tetap menjadi sosok yang terpisah, mencari rasa hormat yang menurutnya pantas ia dapatkan di klub terbesar di dunia.