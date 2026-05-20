Vinicius Jr vs Kylian Mbappé! Klaim mengejutkan soal 'si jahat' saat dua penyerang 'Galactico' itu menjadi bagian dari kubu yang terpecah di Real Madrid

Berita mengejutkan yang beredar dari Spanyol mengindikasikan bahwa hubungan antara dua bintang terbesar Real Madrid telah mencapai titik terendah baru. Menurut El Chiringuito TV, lingkaran dalam pemain asal Prancis tersebut yakin bahwa Vinicius sedang berupaya keras untuk menjebak Mbappe sebagai "tokoh jahat" dalam skuad. Laporan mengenai perebutan kekuasaan internal ini menunjukkan bahwa kedua superstar tersebut terlibat dalam pertarungan memperebutkan pengaruh, dominasi merek, dan kepemimpinan di ruang ganti.

Pihak Mbappe tampaknya merasa bahwa hubungan antara kedua penyerang ini semakin memburuk. Dikabarkan bahwa Vinicius ingin "mengalahkan" rekan setimnya dalam persaingan internal ini dengan menggambarkan Mbappe secara negatif di hadapan publik dan rekan-rekan setimnya. Upaya yang dianggap sebagai upaya untuk merendahkan Mbappe ini telah membuat hubungan antara kedua pemain berada dalam kondisi yang rapuh, sehingga membayangi duet penyerang klub tersebut.