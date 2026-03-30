Diterjemahkan oleh
Vinicius Jr siap bermain untuk Brasil setelah Carlo Ancelotti memastikan bahwa penyerang Real Madrid itu akan diturunkan saat melawan Kroasia
Vinicius Jr dan Marquinhos kembali bergabung
Pelatih Brasil, Ancelotti, telah memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran dua pemain kunci, sekaligus memastikan bahwa keduanya siap diturunkan dalam pertandingan mendatang setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait cedera—terutama yang menimpa Vinicius dan bek Paris Saint-Germain, Marquinhos.
Saat berbicara kepada media mengenai ketersediaan kedua pemain tersebut, Ancelotti menyatakan: "Mereka berlatih secara terpisah kemarin, tetapi keduanya baik-baik saja dan besok mereka akan bermain."
Kekhawatiran mengenai kondisi kebugaran penyerang Madrid itu muncul setelah pertandingan melawan Prancis pekan lalu, namun dilaporkan pada hari Minggu bahwa Vinicius terhindar dari cedera serius meskipun absen dalam sesi latihan penuh di awal pekan ini akibat kelelahan otot.
Ancelotti merahasiakan susunan pemainnya
Meskipun kehadiran para bintang utamanya sudah dipastikan, Ancelotti tetap bungkam mengenai susunan starting XI lengkapnya. Selecao bertekad bangkit dari kekalahan mengecewakan 2-1 melawan Prancis di Boston, hasil yang menandai kekalahan pertama tim di bawah kepemimpinan pelatih saat ini saat mereka bersiap menghadapi siklus Piala Dunia mendatang.
"Saya tidak akan menyebutkan susunan pemain besok karena saya belum berbicara dengan para pemain. Kami akan melakukan perubahan, tetapi sistemnya tidak akan berubah," jelas Ancelotti.
Perubahan yang dipaksakan dan rotasi pertahanan
Brasil terpaksa melakukan beberapa perubahan taktis akibat masalah kebugaran yang dialami beberapa pemain dalam skuad. Luiz Henrique diprediksi akan menggantikan Raphinha, yang telah kembali ke Barcelona untuk menjalani perawatan atas cedera hamstring yang cukup parah. Di lini belakang, Danilo dan Roger Ibanez saat ini bersaing ketat untuk menggantikan Wesley sebagai bek kanan, sementara kembalinya Marquinhos membuat Bremer harus duduk di bangku cadangan.
Perubahan lebih lanjut bisa membuat Bento mendapat kesempatan di bawah mistar gawang menggantikan Ederson dari Manchester City. Di lini tengah, Danilo Oliveira dari Botafogo diprediksi akan menjadi starter. Lini depan juga kemungkinan akan mengalami perombakan, dengan Joao Pedro diperkirakan akan menggantikan Gabriel Martinelli di samping Vinicius Jr. yang kembali.
Perjalanan menuju Piala Dunia terus berlanjut
Pertandingan persahabatan melawan Kroasia menjadi fase uji coba yang sangat penting bagi Ancelotti menjelang padatnya jadwal kompetisi. Setelah laga di Orlando, Selecao tidak akan bertanding lagi hingga Mei dan Juni, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Panama dan Mesir dalam pertandingan persahabatan lainnya sambil menyempurnakan skuad mereka untuk tahun 2026.