Vinicius Jr siap bermain untuk Brasil setelah Carlo Ancelotti memastikan bahwa penyerang Real Madrid itu akan diturunkan saat melawan Kroasia

Pelatih Brasil, Ancelotti, telah memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran dua pemain kunci, sekaligus memastikan bahwa keduanya siap diturunkan dalam pertandingan mendatang setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait cedera—terutama yang menimpa Vinicius dan bek Paris Saint-Germain, Marquinhos.

Saat berbicara kepada media mengenai ketersediaan kedua pemain tersebut, Ancelotti menyatakan: "Mereka berlatih secara terpisah kemarin, tetapi keduanya baik-baik saja dan besok mereka akan bermain."

Kekhawatiran mengenai kondisi kebugaran penyerang Madrid itu muncul setelah pertandingan melawan Prancis pekan lalu, namun dilaporkan pada hari Minggu bahwa Vinicius terhindar dari cedera serius meskipun absen dalam sesi latihan penuh di awal pekan ini akibat kelelahan otot.