Vinicius Jr menjelaskan bahwa selebrasi 'menangis' itu merupakan respons atas ejekan para penggemar Man City terkait kekalahannya dari Rodri dalam perebutan Ballon d’Or. Bintang Real Madrid itu mengalahkan pasukan Pep Guardiola di Liga Champions

Ketegangan antara dua raksasa Eropa ini telah melampaui ranah taktik dan berubah menjadi masalah yang sangat personal. Interaksi antara Vinicius dan para pendukung City menunjukkan bagaimana hasil Ballon d'Or 2024 terus bergema di Liga Champions. Meskipun kemenangan Rodri menjadi kebanggaan bagi kubu biru Manchester, hal itu tetap menjadi luka lama bagi petinggi Madrid, yang diketahui telah memboikot acara tersebut. Penampilan klinis Vinicius — yang membuatnya memaksa lawan mendapat kartu merah dan mencetak gol penentu agregat — menjadi pengingat akan statusnya sebagai salah satu penentu kemenangan terbaik di dunia, terlepas dari penghargaan individu.

Manajer Man City, Pep Guardiola, mengatakan: "Sangat sulit ketika Anda tertinggal 4-0 dan bermain dengan 10 orang melawan 11 orang. Tapi kami telah melakukan segalanya.

"Kami memiliki tim yang luar biasa dan sekelompok pemain yang luar biasa. Masa depan cerah. Ini sedikit proses belajar, tapi seharusnya 11 lawan 11. Tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin kami kalah 6-0, tapi itu kenyataannya."

Dia menambahkan: "Pada hari Senin [setelah final Carabao Cup], semoga kami bangun dan hari cerah. Ini bukan hal yang krusial, ini hanya pertandingan sepak bola, kami akan berusaha menang dengan penampilan yang bagus.

"Kita akan menghadapi tim terbaik di Inggris sejauh ini, tim terbaik di Eropa karena lihat hasil mereka di fase grup, mereka finis pertama dan hanya kalah tiga atau empat kali sepanjang musim. Kita akan menantang mereka dan kita harus lihat bagaimana kita bersaing melawan mereka."

Dia juga membela performa timnya, menambahkan: "Setelah satu atau dua minggu, kita akan bermain melawan mereka di Liga Premier dan ini adalah cermin yang baik untuk melihat apa yang harus kita lakukan agar bisa mencapai [seperti] mereka. Saya sudah cukup tua untuk menyadari bahwa satu pertandingan sepak bola bukanlah kebahagiaan besar atau kekalahan adalah akhir dunia, ini hanya sebuah pertandingan.

"Pada akhirnya, hasilnya belum bagus kecuali saat melawan Newcastle, tapi saya merasa kami adalah tim yang luar biasa dengan banyak, banyak, banyak hal baik yang saya sukai.

"Kami masih belum sempurna, kami kurang waspada di momen-momen tertentu dan di beberapa lini, kami harus lebih tajam, tapi perasaanku ini hanya soal waktu."