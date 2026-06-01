Dalam wawancara dengan El Pais, Perez menegaskan bahwa Real Madrid tidak akan menghalangi Vinicius Jr jika sang penyerang memutuskan untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Dengan negosiasi kontrak yang saat ini berjalan lambat, pernyataan presiden tersebut menambah ketegangan baru terkait masa depan pemain yang telah menjadi ikon kesuksesan klub belakangan ini.

Menanggapi situasi ini, Perez menyatakan: "Masih ada waktu [untuk menandatangani perpanjangan kontrak]. Saya ingin sekali dia tetap di sini seumur hidupnya. Dia sangat terikat dengan klub ini. Tahukah Anda siapa yang tidak menyukainya? Orang-orang yang bukan penggemar Real Madrid. Jika dia tidak ingin berada di Madrid dan ingin bergabung dengan klub lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak akan memaksanya untuk melakukan apa pun. Uang bukanlah faktor terpenting - hal itu tidak pernah menjadi faktor utama."