Vinicius Jr mengungkapkan apa yang harus terjadi agar transfernya dari Real Madrid disetujui - di tengah spekulasi transfer yang mengemuka seiring tertundanya perpanjangan kontraknya
Perez membuka peluang untuk kemungkinan hengkang
Dalam wawancara dengan El Pais, Perez menegaskan bahwa Real Madrid tidak akan menghalangi Vinicius Jr jika sang penyerang memutuskan untuk mencari tantangan baru di tempat lain. Dengan negosiasi kontrak yang saat ini berjalan lambat, pernyataan presiden tersebut menambah ketegangan baru terkait masa depan pemain yang telah menjadi ikon kesuksesan klub belakangan ini.
Menanggapi situasi ini, Perez menyatakan: "Masih ada waktu [untuk menandatangani perpanjangan kontrak]. Saya ingin sekali dia tetap di sini seumur hidupnya. Dia sangat terikat dengan klub ini. Tahukah Anda siapa yang tidak menyukainya? Orang-orang yang bukan penggemar Real Madrid. Jika dia tidak ingin berada di Madrid dan ingin bergabung dengan klub lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak akan memaksanya untuk melakukan apa pun. Uang bukanlah faktor terpenting - hal itu tidak pernah menjadi faktor utama."
Kebuntuan negosiasi kontrak di Bernabeu
Meskipun sang kapten tetap tenang, pemain berusia 25 tahun itu telah memberi sinyal bahwa ia "tidak terburu-buru" untuk menandatangani kontrak baru. Pemain timnas Brasil tersebut baru-baru ini menyatakan bahwa masih banyak hal yang perlu dibahas dengan klub, sehingga pada dasarnya menyerahkan keputusan kepada Real Madrid terkait ekspektasi gajinya dan posisinya di dalam skuad.
Meskipun belum ada komitmen langsung, hubungan antara sang pemain dan dewan direksi tetap harmonis. Real Madrid selalu memandang mantan pemain muda berbakat Flamengo ini sebagai pilar proyek olahraga mereka, namun kedatangan nama-nama besar telah mengubah hierarki keuangan internal, sehingga memicu periode negosiasi yang cermat antara kedua belah pihak.
Kompatibilitas Mbappé dan gesekan internal
Selain pembicaraan kontrak, Perez juga membantah anggapan bahwa Vinicius dan Kylian Mbappe tidak bisa bermain bersama. Para pengkritik menyoroti potensi perselisihan kekuasaan di antara keduanya, dengan beberapa laporan bahkan menuduh adanya skema untuk menjebak pemain Prancis itu agar terlihat buruk di ruang ganti.
"Saya pikir itu omong kosong," tegas Perez saat ditanya mengenai anggapan bahwa keduanya tidak bisa bermain bersama. "Mereka adalah dua pemain terbaik di dunia. Vinicius telah membawa kami meraih dua gelar Liga Champions. Tapi kita juga tidak boleh kehilangan akal sehat. Ide bahwa kita harus memenangkan Liga Champions setiap tahun adalah konyol; tidak ada tim lain yang berhasil meraih enam gelar dalam sepuluh tahun."
Kembalinya Mourinho menambah tingkat kerumitan baru
Situasi di Bernabeu bisa saja berubah lebih jauh akibat kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke bangku cadangan. Keduanya memiliki hubungan yang tegang akibat perselisihan baru-baru ini seputar dugaan pelecehan rasial yang dilontarkan pemain Benfica, Gianluca Prestianni, kepada sang pemain Brasil. Dengan dampak dari insiden tersebut yang masih terasa segar, ketegangan yang terus berlanjut telah memicu spekulasi tentang ketidakcocokan mendasar di antara keduanya, sehingga menimbulkan keraguan mengenai seberapa efektif mereka dapat bekerja sama di ruang ganti yang sama.
Secara historis, Vinicius telah menuntut dukungan yang tak tergoyahkan dari manajemen klub, terutama selama pertandingan-pertandingan yang penuh ketegangan. Apakah Mourinho dapat memberikan stabilitas tersebut sambil menyeimbangkan skuad yang dipenuhi oleh para Galacticos yang saling bersaing mungkin pada akhirnya akan menentukan apakah pemain Brasil itu akan tetap tinggal atau memilih kebebasan yang kini telah ditawarkan Perez kepadanya secara terbuka.