Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Moataz Elgammal

Vinicius Jr mengatakan Lamine Yamal 'bisa membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia sendirian' dalam pujian istimewanya untuk penyerang Barcelona tersebut

Bintang Real Madrid, Vinicius Jr, melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada pemain muda Barcelona, Lamine Yamal, menjelang Piala Dunia yang akan datang. Pemain timnas Brasil itu meyakini bahwa pemain sayap muda asal Spanyol tersebut memiliki bakat luar biasa sehingga ia mampu memenangkan turnamen internasional bergengsi tersebut sendirian, terlepas dari persaingan sengit antara kedua klub mereka.

  • Persaingan sengit dikesampingkan

    Persaingan antara Real Madrid dan Barcelona merupakan salah satu yang paling sengit di dunia sepak bola, namun hal itu tak menghalangi Vinicius untuk mengakui kualitas luar biasa yang dimiliki Yamal. Berbicara kepada Caze TV, penyerang berusia 25 tahun itu mengesampingkan loyalitas klubnya untuk memberikan penilaian yang sangat positif. Ia mengatakan kepada saluran tersebut: "Spanyol memiliki Lamine Yamal, yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Ia melakukan hal-hal luar biasa di lapangan. Ia adalah pemain yang mampu memenangkan Piala Dunia sendirian. Ia adalah salah satu pemain yang layak ditonton."

    Penampilan luar biasa untuk klub dan tim nasional

    Yamal, yang menempati peringkat kedua dalam daftar Ballon d'Or 2025, telah menjalani masa kejayaan yang luar biasa. Dalam 151 penampilannya bersama Barcelona, pemain muda berbakat ini telah mencetak 49 gol dan 52 assist. Penampilannya musim ini sangat mengesankan, dengan mengoleksi 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi. Selain tiga gelar liga Spanyol, Yamal telah mengoleksi 25 caps dan meraih medali Kejuaraan Eropa 2024 bersama Spanyol, dengan mencetak enam gol sejak debutnya pada September 2023. Ia kini sedang berjuang keras untuk pulih dari cedera agar dapat tampil dalam kondisi prima memimpin tim nasional musim panas ini.

  • Keunggulan yang konsisten di kancah internasional

    Meskipun Madrid tengah mengalami kesulitan di kompetisi domestik belakangan ini, Vinicius tetap menjadi ancaman yang tangguh. Pemain Terbaik Pria FIFA 2024 ini telah tampil sebanyak 375 kali untuk klub ibu kota tersebut, dengan mencetak 128 gol dan 100 assist. Selama musim 2025-26, pemain sayap ini mencetak 22 gol dan memberikan 14 assist dalam 53 pertandingan. Dengan dua medali juara Liga Champions dan tiga gelar liga di tangannya, Vinicius akan menjadi pemimpin serangan utama bagi negaranya.

    Bersiap-siap menyambut Piala Dunia

    Kedua bintang top tersebut kini tengah fokus mempersiapkan diri untuk kampanye Piala Dunia masing-masing setelah menjalani musim yang padat. Spanyol akan menghadapi Irak dan Peru dalam laga persahabatan mendatang sebelum memulai pertandingan Grup H pada 15 Juni melawan Cape Verde, yang akan dilanjutkan dengan laga-laga sulit melawan Arab Saudi dan Uruguay. Sementara itu, Brasil telah menjadwalkan laga persahabatan melawan Panama dan Mesir menjelang laga pembuka Grup C mereka melawan Maroko pada 13 Juni. Raksasa Amerika Selatan ini kemudian akan menyelesaikan jadwal babak penyisihan grup yang menantang dengan pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia, di mana kedua negara menargetkan untuk melaju jauh dalam kompetisi bergengsi tersebut.