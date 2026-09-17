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Vinicius Jr. mengakui penyelesaian akhirnya buruk saat persaingan untuk tempat utama di Real Madrid memanas dengan Kylian Mbappe dan Yan Diomande
Vinicius Junior buka suara soal paceklik gol
Aura tak terkalahkan yang mengelilingi posisi Vini dalam hierarki Real Madrid kini menghadapi ujian terberatnya. Meski pemain Brasil itu menjadi wajah dari kesuksesan terbaru klub, kontribusinya pada awal musim ini memicu perdebatan yang sebelumnya tak terpikirkan.
Dengan hanya satu gol dalam 598 menit bermain, winger itu kesulitan menyamai standar ketajaman yang ditetapkan rekan-rekannya, meski tetap menyumbang tiga assist dalam periode tersebut.
Mengakui kesulitan terbarunya di depan gawang, Vinicius menggunakan media sosial untuk merefleksikan performanya dan meyakinkan Madridistas. Penyerang Brasil itu mengunggah pesan di Instagram yang berbunyi, "Gol-gol itu akan kembali... Saya tak bisa terus melewatkan peluang sebanyak ini."
- AFP
Mbappe memimpin dalam menit bermain dan gol
Kedatangan Mbappe memang selalu diperkirakan akan mengubah dinamika lini depan Real Madrid, tetapi sejauh mana dominasi awal sang pemain Prancis itu benar-benar mencolok. Menurut As, Vinicius mulai kehilangan sebagian posisinya di dalam skuad seiring persaingan menit bermain yang kian intens. Sementara Jose Mourinho pada awalnya berupaya menjaga keseimbangan ketat dalam waktu bermain antara dua bintang utamanya, belakangan timbangan mulai condong ke arah mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut.
Secara statistik, kontras di antara keduanya makin sulit diabaikan oleh staf pelatih. Mbappe menikmati awal musim yang luar biasa, dengan mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan pertamanya. Produktivitas ini membuatnya nyaris tak tergantikan dalam susunan starter, sehingga yang lain harus berebut tempat yang tersisa.
Perubahan pendekatan Mourinho paling terlihat ketika Vinicius ditarik keluar pada menit ke-68 saat melawan Elche, yang menjadi laga ketiga beruntun dirinya diganti sebelum peluit akhir.
Kemunculan Diomande
Bukan hanya kedatangan Mbappe yang membuat Mourinho pusing dalam menentukan pilihan pemain; kemunculan talenta muda seperti Yan Diomande menambah lapisan kompleksitas. Pada fase akhir pertandingan di Martinez Valero, Diomande dimainkan di sayap kiri, posisi yang menjadi tempat Vinicius mulai dikenal.
Pemain muda itu menciptakan beberapa momen serangan paling berbahaya tim, membuktikan bahwa ia lebih dari mampu untuk mengisi kekosongan tersebut. Fleksibilitas ini memberi sang manajer alternatif nyata ketika pemain Brasil itu diistirahatkan atau gagal menghadirkan daya gedor yang dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan.
- Getty
Mourinho menjelaskan tren pergantian pemain
Menanggapi keputusan untuk menggantikan Vinicius begitu cepat saat melawan Elche, Jose Mourinho dengan sigap meredam segala saran tentang adanya keretakan atau penurunan peran secara taktis. Juru taktik asal Portugal itu menunjuk tuntutan fisik dari sistem pertahanannya sebagai alasan utama di balik pergantian tersebut, dengan mengatakan: "Lelah, lelah... Vinicius melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam organisasi pertahanan kami. Dia lelah."
Sang pemain menerima pergantian itu tanpa tanda-tanda frustrasi yang terlihat, menunjukkan tingkat kematangan profesional dan pemahaman terhadap kebutuhan skuad. Namun, langkah itu tetap membuka pintu bagi pemain lain untuk membuktikan nilai mereka dalam situasi dengan taruhan tinggi.
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