Aura tak terkalahkan yang mengelilingi posisi Vini dalam hierarki Real Madrid kini menghadapi ujian terberatnya. Meski pemain Brasil itu menjadi wajah dari kesuksesan terbaru klub, kontribusinya pada awal musim ini memicu perdebatan yang sebelumnya tak terpikirkan.

Dengan hanya satu gol dalam 598 menit bermain, winger itu kesulitan menyamai standar ketajaman yang ditetapkan rekan-rekannya, meski tetap menyumbang tiga assist dalam periode tersebut.

Mengakui kesulitan terbarunya di depan gawang, Vinicius menggunakan media sosial untuk merefleksikan performanya dan meyakinkan Madridistas. Penyerang Brasil itu mengunggah pesan di Instagram yang berbunyi, "Gol-gol itu akan kembali... Saya tak bisa terus melewatkan peluang sebanyak ini."