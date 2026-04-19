Vinicius Jr mendapat penilaian yang sangat jujur bahwa ia "jauh dari level Neymar, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo", sementara pemain sayap Real Madrid itu disebut "kurang sesuatu"
Miranda menyoroti kesenjangan dengan trio papan atas
Meskipun sang pemain sayap telah berperan penting dalam kesuksesan terbaru Los Blancos, Miranda yakin masih ada jurang yang cukup lebar antara pemain bernomor punggung 7 Madrid saat ini dan para ikon yang mendominasi dunia sepak bola selama lebih dari satu dekade. Dalam wawancara terbaru di saluran YouTube Mario Suarez, Miranda dengan jelas menjelaskan di mana posisi pemain berusia 24 tahun itu dalam hierarki dibandingkan dengan para idolanya. “Bagi saya, Vinicius memiliki banyak kualitas, tetapi dia masih jauh dari Neymar, Messi, dan Cristiano,” ujarnya, sambil menekankan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup untuk menandingi warisan trio legendaris tersebut.
Bahan yang masih kurang bagi bintang Madrid
Miranda mencatat bahwa Vinicius sangat sesuai dengan citra pemain modern. Namun, ia berpendapat bahwa sang pemain sayap kurang memiliki kualitas tak terukur yang menjadi ciri khas karier pemain seperti Neymar atau Messi, khususnya dalam hal kedekatannya dengan publik. “Sepak bola, saat ini, adalah yang terbaik yang kita miliki, karena bagi saya sepak bola telah banyak berubah. Sepak bola kini sangat mengutamakan aspek fisik, dan Vinicius memiliki aspek teknis serta fisik,” jelas Miranda. “Tapi dia tidak seperti Messi dan Neymar. Dia kurang sesuatu. Saya tidak tahu apakah itu karisma di hadapan orang-orang.”
Mengatasi gangguan di lapangan
Pembicaraan itu pun beralih ke sorotan tajam yang dihadapi Vinicius di La Liga, terutama terkait perilakunya dan suasana permusuhan yang ia temui. Miranda, yang menghabiskan beberapa musim sukses di Spanyol bersama Atlético, mengutip pengalamannya sendiri untuk menjelaskan bagaimana ia mengatasi tekanan bermain di Eropa sebagai seorang Brasil. “Di sini, di Spanyol dan di Eropa—bukan di tempat lain—saya tidak pernah mengalami rasisme, karena pikiran saya hanya tertuju pada bermain sepak bola. Apa yang orang katakan kepada saya hanyalah gangguan untuk mengalihkan fokus dari pertandingan,” tambah Miranda.
Fokus tetap menjadi kunci kesuksesan
Vinicius sering kali menjadi sorotan kontroversi akibat interaksinya dengan suporter lawan dan ofisial, sebuah sifat yang menurut sebagian kritikus menghambat potensi penuhnya. Miranda memperingatkan bahwa membiarkan gangguan dari luar merasuki pikiran seorang pemain dapat menyebabkan penurunan kualitas permainan dan konsentrasi pada momen-momen krusial. “Saat kamu akan bertanding, jika kamu membiarkan para penggemar mengalihkan fokusmu dari pertandingan, hal itu sedikit mengubah cara bermainmu, dan sedikit mengganggu konsentrasimu,” ujarnya.