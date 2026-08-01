Real Madrid sepenuhnya terbuka terhadap kemungkinan Vinicius meninggalkan klub pada musim panas ini, menurut ESPN. Raksasa Spanyol itu telah menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berencana menaikkan tawaran perpanjangan kontrak terbaru untuk pemain internasional Brasil tersebut. Winger berusia 26 tahun itu kini hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, yang meningkatkan tekanan bagi semua pihak untuk segera menemukan solusi.

Ia dijadwalkan kembali ke Valdebebas untuk latihan pramusim pada Senin, tepat setelah liburannya usai Piala Dunia. Dengan keraguan besar yang masih menyelimuti masa depan jangka panjangnya, para petinggi Madrid meyakini keputusan final kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Ia harus memilih antara menandatangani perpanjangan kontrak yang diajukan atau secara resmi mencari transfer ke klub lain.







