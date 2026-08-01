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Vinicius Jr. DIJUAL! Real Madrid buka pintu untuk manuver mengejutkan Arsenal saat negosiasi kontrak mandek
Madrid terbuka untuk kepergian Vinícius
Real Madrid sepenuhnya terbuka terhadap kemungkinan Vinicius meninggalkan klub pada musim panas ini, menurut ESPN. Raksasa Spanyol itu telah menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berencana menaikkan tawaran perpanjangan kontrak terbaru untuk pemain internasional Brasil tersebut. Winger berusia 26 tahun itu kini hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya saat ini, yang meningkatkan tekanan bagi semua pihak untuk segera menemukan solusi.
Ia dijadwalkan kembali ke Valdebebas untuk latihan pramusim pada Senin, tepat setelah liburannya usai Piala Dunia. Dengan keraguan besar yang masih menyelimuti masa depan jangka panjangnya, para petinggi Madrid meyakini keputusan final kini sepenuhnya berada di tangan sang pemain. Ia harus memilih antara menandatangani perpanjangan kontrak yang diajukan atau secara resmi mencari transfer ke klub lain.
- Getty Images
Arsenal memantau situasi pemain Brasil itu
Arsenal terus memantau dengan saksama kebuntuan yang sedang berlangsung di ibu kota Spanyol. Laporan menyebutkan bahwa Arsenal telah aktif mengkaji kelayakan finansial dari kesepakatan sensasional untuk merekrut penyerang berperingkat tinggi tersebut. Jajaran petinggi Arsenal sangat yakin mereka akan berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan tanda tangannya jika sang pemain memutuskan hengkang. Namun, sebuah sumber yang memiliki kedekatan dengan pemain itu secara terbuka menegaskan bahwa belum ada kontak langsung dengan klub London tersebut pada tahap ini.
Kebuntuan kontrak yang rumit ini telah menjadi persoalan jangka panjang antara petinggi Madrid dan perwakilan sang pemain. Musim lalu, banyak laporan menyebutkan bahwa Vinícius tidak terburu-buru memperpanjang kontraknya, dengan sengaja memilih menunda kemajuan berarti dalam negosiasi sampai setelah Piala Dunia berakhir.
Periode yang membuat frustrasi di Bernabeu
Vinícius awalnya bergabung dengan Madrid sebagai remaja yang sangat digadang-gadang pada 2018 dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai superstar global. Penyerang itu telah mencetak gol dalam dua final Liga Champions yang berbeda dan finis sebagai runner-up Ballon d'Or putra 2024.
Terlepas dari kecemerlangan individunya yang tak terbantahkan, penyerang tersebut terlihat jelas tidak bahagia musim lalu di bawah mantan pelatih kepala Xabi Alonso. Ia paling menonjol bereaksi dengan marah saat ditarik keluar dalam bentrokan El Clasico yang menegangkan di Bernabeu.
- Getty Images Sport
Persiapan pramusim dimulai di Austria
Sementara Vinícius meluangkan waktu untuk menentukan masa depannya, Madrid harus terus menjalani jadwal musim panas yang padat. Mereka akan menghadapi klub Italia Fiorentina di Austria pada Sabtu dalam laga uji coba pramusim resmi pertama mereka, setelah lebih dulu menjalani pertandingan tertutup di pusat latihan melawan Alcorcon dan Leganes.
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