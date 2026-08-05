Pemain internasional Brasil itu baru saja menjalani Piala Dunia di Amerika Utara dan mengakui bahwa sesi-sesi awal setelah kembali ke Valdebebas menuntut fisik.

Ia menjelaskan intensitas program tersebut dengan mengatakan: "Saya pikir tujuannya adalah membuat kami siap bertanding sehingga kami mengalami lebih sedikit cedera selama musim ini dan bisa mengandalkan semua orang sepanjang kampanye. Sudah dua hari berjalan. Kemarin ada dua sesi, hari ini hanya satu. Begitulah jalannya.

"Hari ini kami melakukan beberapa latihan di gym, pada akhirnya itu adalah latihan-latihan singkat untuk membangun kekuatan kaki dan saya pikir itu sesi yang sangat bagus.

"Kami semua benar-benar kehabisan tenaga saat selesai, tetapi sekarang saatnya beristirahat untuk besok. Beginilah pramusim, kami harus siap."



