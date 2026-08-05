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Vinicius Jr buka suara soal masa depannya di Real Madrid dalam wawancara pertamanya sejak kabar mengejutkan soal rumor transfer Arsenal
Vinicius buka suara soal pembicaraan dengan Mourinho
Terlepas dari kebisingan yang memekakkan telinga terkait potensi transfer besar ke London utara, Vinicius secara resmi telah bergabung kembali dengan rekan-rekan setimnya di ibu kota Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu terlihat kembali ke kompleks Valdebebas milik klub untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum turun ke lapangan latihan. Meski kehadirannya di pusat latihan bisa dipandang sebagai pukulan bagi Arsenal, sang pemain memanfaatkan penampilan media pertamanya pada pramusim ini untuk membahas hubungannya dengan bos baru Jose Mourinho.
Berbicara kepada Real Madrid TV, winger itu mengungkapkan bahwa ia sudah mengadakan pembicaraan yang produktif dengan ahli taktik asal Portugal tersebut mengenai perannya untuk kampanye 2026-27. "Sangat baik, mengenal manajer baru, para pemain baru, dan bekerja sangat keras dalam latihan," katanya. "Dia ingin saya tetap seperti biasanya, bahagia, positif, dan memainkan gaya sepakbola saya sendiri."
- AFP
Kerja keras pramusim di tengah hiruk-pikuk bursa transfer
Pemain internasional Brasil itu baru saja menjalani Piala Dunia di Amerika Utara dan mengakui bahwa sesi-sesi awal setelah kembali ke Valdebebas menuntut fisik.
Ia menjelaskan intensitas program tersebut dengan mengatakan: "Saya pikir tujuannya adalah membuat kami siap bertanding sehingga kami mengalami lebih sedikit cedera selama musim ini dan bisa mengandalkan semua orang sepanjang kampanye. Sudah dua hari berjalan. Kemarin ada dua sesi, hari ini hanya satu. Begitulah jalannya.
"Hari ini kami melakukan beberapa latihan di gym, pada akhirnya itu adalah latihan-latihan singkat untuk membangun kekuatan kaki dan saya pikir itu sesi yang sangat bagus.
"Kami semua benar-benar kehabisan tenaga saat selesai, tetapi sekarang saatnya beristirahat untuk besok. Beginilah pramusim, kami harus siap."
Arteta membidik rekrutan marquee untuk Emirates
Meski sang pemain tetap profesional di atas lapangan, latar belakang situasi kontraknya terus memanas. Madrid dikabarkan telah mengajukan ultimatum terima atau tinggalkan terkait tawaran perpanjangan kontrak terakhir mereka. Dengan kontraknya saat ini habis tahun depan, Real Madrid disebut siap menjualnya pada musim panas ini jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Hal ini membuat Arsenal siaga penuh, dengan pelatih Arsenal memimpin langsung operasi untuk meyakinkan Vinicius agar bergabung dengan juara Premier League tersebut.
Laporan menyebutkan bahwa Arsenal siap menghancurkan struktur gaji mereka sendiri demi menjadikan pemain berusia 26 tahun itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Premier League. Spekulasi itu semakin menguat ketika agen sang pemain mengunggah pembaruan di media sosial dari London.
- Getty Images
Madrid menghadapi dilema besar soal kontrak
Jajaran petinggi di Bernabeu kini menghadapi keputusan krusial ketika bursa transfer memasuki pekan-pekan terakhirnya. Mereka harus meyakinkan sang bintang untuk menandatangani perpanjangan kontrak yang diajukan, atau berisiko kehilangannya dengan biaya yang lebih rendah sekarang atau tanpa bayaran pada Juni 2027. Kedatangan Mourinho telah menambah dinamika baru dalam situasi ini, tetapi ancaman kekuatan finansial Arsenal tetap menjadi faktor signifikan.
Namun, selama kontrak itu belum ditandatangani, Arsenal akan tetap waspada dan siap bergerak. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah Vinicius Jr akan menjadi wajah era baru di Emirates atau memimpin revolusi Mourinho di Madrid.
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