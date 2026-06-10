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"Vinicius Jr bisa membawa pulang Piala Dunia!" - Raphinha yakin dirinya atau rekan setimnya di Real Madrid mampu membawa gelar keenam bagi Brasil
Raphinha sangat optimis terhadap Brasil
Gelar Piala Dunia keenam yang didambakan itu terus lepas dari genggaman Brasil dalam lima edisi terakhir turnamen tersebut. Seiring setiap kegagalan—mereka hanya sekali berhasil melaju melewati babak perempat final sejak 2002—tekanan tampaknya semakin meningkat pada skuad Selecao, dan para pemain saat ini pun merasakannya.
Dengan Neymar yang masih belum fit menjelang turnamen, tugas untuk membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar akan jatuh ke pundak pemain seperti Vinicius dan Raphinha jika negara Amerika Selatan ini ingin melaju hingga akhir kali ini.
Meskipun keduanya merupakan rival di level klub, penyerang Barcelona itu merasa bintang Real Madrid, Vinicius, siap bersinar, meskipun ia mengalami musim klub yang sulit. Madrid gagal meraih gelar besar pada musim 2025-26, meskipun bintang mereka tetap mencetak 22 gol dalam 53 penampilan.
"Vini masih muda, tetapi berkat pengalamannya dan prestasinya, dia bisa menentukan hasil pertandingan Piala Dunia dan membawa gelar juara keenam; saya termasuk dalam kelompok itu," kata Raphinha.
- Getty Images
"Kekompakan pertahanan adalah kunci," kata Raphinha
Mantan pemain Leeds United itu menyinggung tentang kesulitan yang baru-baru ini dialaminya serta tanggung jawab para pemain senior. Raphinha menjalani musim yang diwarnai cedera bersama Barcelona, namun secara mengesankan berhasil mencetak 21 gol dalam 33 penampilan. Meskipun harus berjuang dengan kondisi fisiknya, ia merasa skuad secara keseluruhan berada dalam kondisi yang baik dan menekankan pentingnya tetap kokoh di lini belakang.
"Kami datang dengan persiapan yang sangat matang," katanya. "Kami harus banyak berlatih bagian pertahanan. Jika kami bertahan dengan baik, peluang untuk menang sangat besar. Kompetisi ini singkat dan penuh rintangan. Waktu untuk mengatur strategi sangat sedikit. Kami berusaha beradaptasi dan tampil sebaik mungkin agar tidak membuat kesalahan."
Berkembang pesat di bawah asuhan Ancelotti
Saat membahas hubungannya dengan pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti, Raphinha mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang tak tergoyahkan dari sang manajer. Pelatih asal Italia itu, yang pernah menangani Real Madrid sebelum memimpin tim nasional, telah menciptakan suasana yang positif.
Meskipun absen di hampir setengah dari pertandingan timnas akibat cedera sejak era ini dimulai pada Mei 2025, sang penyerang merasa dihargai. "Meskipun kami pernah menjadi rival, kami memiliki hubungan yang baik," tambahnya.
Pemain sayap ini tetap bertekad untuk mencapai performa terbaiknya. "Ancelotti sangat senang dengan apa yang telah saya tunjukkan dalam latihan dan pertandingan, tetapi saya tahu saya bisa melakukan lebih banyak lagi dan saya masih mencari versi terbaik saya," akunya.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Brasil?
Bertekad mengakhiri puasa gelar sejak 2002, Brasil akan memulai perjalanan mereka di Grup C melawan Maroko akhir pekan ini. Skuad bertabur bintang asuhan Ancelotti itu kemudian akan menghadapi Haiti sebelum menutup babak penyisihan grup melawan Skotlandia.
Raphinha dan Vinicius akan berupaya keras untuk menerjemahkan performa apik mereka di klub menjadi penampilan dominan di lapangan saat mereka mengejar gelar juara dunia keenam yang bersejarah dalam beberapa pekan mendatang.