"Vinicius Jr bisa membawa pulang Piala Dunia!" - Raphinha yakin dirinya atau rekan setimnya di Real Madrid mampu membawa gelar keenam bagi Brasil

Gelar Piala Dunia keenam yang didambakan itu terus lepas dari genggaman Brasil dalam lima edisi terakhir turnamen tersebut. Seiring setiap kegagalan—mereka hanya sekali berhasil melaju melewati babak perempat final sejak 2002—tekanan tampaknya semakin meningkat pada skuad Selecao, dan para pemain saat ini pun merasakannya.

Dengan Neymar yang masih belum fit menjelang turnamen, tugas untuk membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar akan jatuh ke pundak pemain seperti Vinicius dan Raphinha jika negara Amerika Selatan ini ingin melaju hingga akhir kali ini.

Meskipun keduanya merupakan rival di level klub, penyerang Barcelona itu merasa bintang Real Madrid, Vinicius, siap bersinar, meskipun ia mengalami musim klub yang sulit. Madrid gagal meraih gelar besar pada musim 2025-26, meskipun bintang mereka tetap mencetak 22 gol dalam 53 penampilan.

"Vini masih muda, tetapi berkat pengalamannya dan prestasinya, dia bisa menentukan hasil pertandingan Piala Dunia dan membawa gelar juara keenam; saya termasuk dalam kelompok itu," kata Raphinha.