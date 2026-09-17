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Vinicius Jr. bertunangan! Bintang Real Madrid dan Virginia Fonseca memamerkan cincin serasi setelah satu tahun berpacaran
Pengungkapan di media sosial untuk pasangan berpengaruh Madrid
Kabar itu mencuat ketika Virginia melalui akun Instagram-nya membagikan foto tegas kebersamaan mereka berdua. Dalam unggahan tersebut, penyerang Real Madrid itu dan kreator konten ternama tersebut terlihat mengenakan cincin serasi di jari mereka. Fonseca memperjelas makna foto itu dengan menjelaskan bahwa, setelah setahun berpacaran, mereka kini resmi mengenakan cincin tunangan, yang menandakan komitmen jangka panjang di antara dua bintang Brasil tersebut.
Fonseca, yang melejit lewat kanal YouTube-nya dan telah mengumpulkan lebih dari 35 juta pengikut, kini menjadi sosok yang rutin hadir di Santiago Bernabeu. Ia secara khusus hadir pada Sabtu ini di stadion Santiago Bernabéu untuk menyaksikan Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Rayo Vallecano.
Pertunangan ini menjadi puncak dari hubungan yang kerap mendominasi tajuk utama, terutama karena sang influencer telah membawa rombongan besarnya serta ketiga anaknya, Maria Alice, Maria Flor, dan Jose Leonardo, ke dalam kehidupan domestik sang pemain di Madrid.
- AFP
Menyeimbangkan ketenaran dan sepak bola berisiko tinggi
Meski kehidupan pribadinya sedang berkembang, Vinicius harus menjalani awal kampanye musim ini yang menantang di atas lapangan. Pemain Brasil itu secara luar biasa jujur mengenai penurunan produktivitasnya, baru-baru ini mengakui di media sosial bahwa ia perlu meningkatkan ketajamannya di depan gawang. Penyerang itu mengunggah pesan di Instagram yang berbunyi, "Gol-gol itu akan kembali... Saya tidak bisa terus-menerus membuang peluang sebanyak ini."
Sorotan besar terhadap gaya hidupnya telah memicu kritik dari sebagian basis penggemar yang mengkhawatirkan fokusnya. Laporan juga muncul bahwa rumah mewah sang pemain menjadi pusat aktivitas syuting Fonseca dan tim pendukungnya yang besar, yang mencakup pengasuh anak dan rekan bisnis.
Menurut beberapa video viral, bahkan ada momen ketika Virginia sedang merekam salah satu videonya larut malam saat sang pemain berusaha beristirahat untuk latihan keesokan paginya.
Sosok publik di ibu kota Spanyol
Pasangan ini tidak menghindari sorotan kamera, dan kerap tampil di berbagai acara besar di Madrid. Mereka baru-baru ini menjadi perbincangan ketika menghadiri Grand Prix Formula 1 Madrid bersama, berjalan bergandengan tangan di area paddock.
Kehadiran mereka di balapan tersebut bukannya tanpa kontroversi, karena pilihan busana Fonseca, yakni atasan hitam berani dan celana warna-warni, dilaporkan menuai kritik karena berpotensi melanggar standar protokol acara. Meski demikian, keduanya tetap menjadi pusat perhatian, menyapa beberapa pembalap termasuk Max Verstappen dan Gabriel Bortoleto sebelum balapan dimulai.
- Reprodução/Instagram
Mengatasi kesulitan masa lalu demi masa depan yang cerah
Perjalanan menuju pertunangan ini tidak selalu mulus. Pasangan itu mengalami periode penuh gejolak pada 2025 yang ditandai oleh beberapa kali putus dan rujuk. Rumor soal perpisahan permanen beredar selama berbulan-bulan sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk berkomitmen satu sama lain pada awal musim ini.
Dengan pindah ke rumah bintang Real Madrid itu bersama seluruh lingkaran terdekatnya, Fonseca secara efektif telah menyatukan dua dunia mereka, mengubah kediaman tersebut menjadi basis bagi merek perawatan kulitnya dan berbagai usaha hiburannya.
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