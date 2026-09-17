Vinicius Jr. bertunangan! Bintang Real Madrid dan Virginia Fonseca memamerkan cincin serasi setelah satu tahun berpacaran

Kabar itu mencuat ketika Virginia melalui akun Instagram-nya membagikan foto tegas kebersamaan mereka berdua. Dalam unggahan tersebut, penyerang Real Madrid itu dan kreator konten ternama tersebut terlihat mengenakan cincin serasi di jari mereka. Fonseca memperjelas makna foto itu dengan menjelaskan bahwa, setelah setahun berpacaran, mereka kini resmi mengenakan cincin tunangan, yang menandakan komitmen jangka panjang di antara dua bintang Brasil tersebut.

Fonseca, yang melejit lewat kanal YouTube-nya dan telah mengumpulkan lebih dari 35 juta pengikut, kini menjadi sosok yang rutin hadir di Santiago Bernabeu. Ia secara khusus hadir pada Sabtu ini di stadion Santiago Bernabéu untuk menyaksikan Real Madrid meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Rayo Vallecano.

Pertunangan ini menjadi puncak dari hubungan yang kerap mendominasi tajuk utama, terutama karena sang influencer telah membawa rombongan besarnya serta ketiga anaknya, Maria Alice, Maria Flor, dan Jose Leonardo, ke dalam kehidupan domestik sang pemain di Madrid.



