Selama periode 18 bulan, masa depan Vinicius diselimuti ketidakpastian ketika negosiasi dengan Real Madrid mandek, sehingga membuka peluang bagi Arsenal untuk melakukan langkah serius. Juara Premier League itu menempatkan diri sebagai alternatif utama, dengan proposal yang sepenuhnya didukung oleh pemilik klub dan pelatih kepala Mikel Arteta.

Menurut The Athletic, Vinicius benar-benar tertarik dengan proposal Arsenal, yang akan membuatnya menjadi pusat utama yang tak terbantahkan dalam lini serang mereka.

Arsenal bergerak dengan komitmen penuh, terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi untuk menjelaskan proyek mereka secara mendalam. Pertemuan-pertemuan ini menyoroti bukan hanya kecocokan dari sisi sepakbola, tetapi juga potensi komersial besar dari kemitraan di London. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena Arsenal siap mendobrak struktur gaji mereka yang ada demi mendatangkan pemain 26 tahun itu.

Meski beberapa orang di dalam klub London itu tetap skeptis soal kelayakan transfer sebesar itu, jajaran petinggi meyakini paket finansial mereka cukup kuat untuk menyaingi apa pun yang bisa diajukan Real Madrid selama fase negosiasi mereka yang rumit.