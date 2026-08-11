AFP
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Vinicius Jr 'benar-benar tertarik' dengan proposal Arsenal sebelum memperpanjang kontrak di Real Madrid, dengan alasan utama bertahan terungkap
Pengejaran ambisius Arsenal terhadap Vinicius
Selama periode 18 bulan, masa depan Vinicius diselimuti ketidakpastian ketika negosiasi dengan Real Madrid mandek, sehingga membuka peluang bagi Arsenal untuk melakukan langkah serius. Juara Premier League itu menempatkan diri sebagai alternatif utama, dengan proposal yang sepenuhnya didukung oleh pemilik klub dan pelatih kepala Mikel Arteta.
Menurut The Athletic, Vinicius benar-benar tertarik dengan proposal Arsenal, yang akan membuatnya menjadi pusat utama yang tak terbantahkan dalam lini serang mereka.
Arsenal bergerak dengan komitmen penuh, terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi untuk menjelaskan proyek mereka secara mendalam. Pertemuan-pertemuan ini menyoroti bukan hanya kecocokan dari sisi sepakbola, tetapi juga potensi komersial besar dari kemitraan di London. Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena Arsenal siap mendobrak struktur gaji mereka yang ada demi mendatangkan pemain 26 tahun itu.
Meski beberapa orang di dalam klub London itu tetap skeptis soal kelayakan transfer sebesar itu, jajaran petinggi meyakini paket finansial mereka cukup kuat untuk menyaingi apa pun yang bisa diajukan Real Madrid selama fase negosiasi mereka yang rumit.
- Getty Images
Hubungan di Bernabeu retak
Perjalanan menuju kontrak barunya jauh dari kata mulus, ditandai oleh keretakan komunikasi yang signifikan antara sang pemain dan petinggi klub. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih pada Mei 2025 terbukti menjadi titik balik, karena sang pelatih tidak pernah benar-benar terhubung dengan penyerang Brasil itu. Setelah pertandingan melawan Sevilla, Vinicius Jr dikabarkan mengatakan kepada presiden klub Florentino Perez bahwa ia tidak melihat perpanjangan masa tinggalnya sebagai hal yang terbaik bagi kepentingannya selama Alonso masih memegang kendali.
Tuntutan finansial juga terbukti menjadi rintangan besar. Vinicius mencari paket tahunan senilai sedikit di bawah €30 juta, yang mencakup gaji pokok, biaya performa, dan bonus perpanjangan bersejarah yang belum pernah diberikan klub sebelumnya kepada pemain mana pun. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2027, kekhawatiran kehilangan dirinya secara gratis mulai merembes ke lorong-lorong Bernabeu.
Faktor Mourinho dan terobosan terakhir
Penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih pada musim panas ini secara tak terduga membantu mengubah keadaan sehingga mengarah pada keputusan untuk bertahan. Meski sempat terjadi gesekan pada awalnya setelah insiden kontroversial melawan Benfica, ketika Mourinho menyiratkan bahwa sang pemain telah memicu pelecehan rasial, keduanya pada akhirnya menemukan titik temu.
Mourinho ingin sang pemain tetap bertahan, meski ia tetap menghormati keputusan akhir klub terkait kondisi finansial. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Vinicius Jr menghapus semua foto dari profil Instagram-nya, sebuah langkah yang menandakan ia siap untuk perubahan sebelum "pertemuan penentuan" terakhir digelar di sebuah restoran di ibu kota Spanyol.
Dihadiri oleh agen-agennya, Frederico Pena dan Tata Soares, bersama Sanchez dan Calafat, klub akhirnya mengambil langkah tegas yang memenuhi harapan sang pemain.
- Getty Images
Komitmen kepada Madrid dan reaksi Arsenal
Pada Kamis, saga itu resmi berakhir dengan pengumuman bahwa Vinicius Jr telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2032, yang membuatnya menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Real Madrid. Sang pemain membagikan kegembiraannya di media sosial dengan menulis: "Delapan tahun di Bernabeu terlalu singkat; enam tahun lagi dan selamanya."
Komitmen ini disampaikan kepada Arsenal pada Rabu lalu, dengan perwakilan sang pemain menyampaikan rasa terima kasih atas bagaimana mereka diperlakukan oleh Arsenal sepanjang proses tersebut.
Meski ada kekecewaan yang wajar di Emirates, ada juga rasa bangga atas betapa dekatnya mereka untuk mengamankan talenta kelas dunia. Para petinggi Arsenal memandang upaya tersebut sebagai tanda kemajuan mereka, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing memperebutkan nama-nama terbesar di sepak bola dunia.
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