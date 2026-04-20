Vinicius Jr. 'begitu hebat dan luar biasa' sehingga kepergiannya dari Real Madrid nyaris mustahil - dengan Michael Owen menyatakan hanya dua tim yang mampu memboyong bintang Brasil tersebut

Jika tidak ada kontrak baru yang bisa disepakati, atau jika Vini dianggap sebagai sosok yang mengganggu di dalam tim, maka Real mungkin akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Ketika ditanya apakah hal itu bisa terjadi pada bursa transfer mendatang, mantan striker Los Blancos, Owen mengatakan kepada GOAL: "Saya tidak yakin soal itu. Masalahnya adalah jika Anda memiliki pemain hebat, klub hebat, siapa yang akan membelinya? Jika Anda memiliki pemain yang lumayan, klub yang oke, maka ada begitu banyak peminat yang berbeda.

“Tapi berapa harga Vini Junior? Kita sudah masuk ke kisaran ratusan juta saat ini. Dan siapa yang mampu membayarnya? Mungkin hanya dua tim saat ini. Barcelona tidak mampu membayarnya dan dia tidak akan pernah pindah ke sana. Siapa yang mampu membayarnya?

“Terkadang seorang pemain begitu besar dan hebat sehingga saya tidak bisa membayangkan dia pindah. Saya tahu Neymar melakukannya, tapi itu saat PSG sedang membuang-buang uang ke mana-mana. Saya tidak benar-benar melihatnya. Dan dia jelas pemain yang sangat berbakat.

“Secara pribadi, saya tidak bisa membayangkan dia pindah dari Madrid. Dia adalah salah satu pemain elit. Madrid cenderung tidak melepas pemain muda yang fantastis, jadi saya memperkirakan dia akan tetap tinggal.”