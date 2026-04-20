Vinicius Jr. 'begitu hebat dan luar biasa' sehingga kepergiannya dari Real Madrid nyaris mustahil - dengan Michael Owen menyatakan hanya dua tim yang mampu memboyong bintang Brasil tersebut
Kontrak Vinicius Jr: Kapan kontrak Real Madrid berakhir?
Saat ini, kontrak Vinicius di ibu kota Spanyol hanya berlaku hingga musim panas 2027. Pembicaraan perpanjangan kontrak telah berlangsung cukup lama, dan kabarnya kesepakatan sudah hampir tercapai. Vinicius sendiri telah menyatakan keinginannya untuk bertahan “lama” bersama Los Blancos.
Namun, pemain berusia 25 tahun ini terus menimbulkan kontroversi di Madrid dan di seluruh benua, dengan tingkah lakunya di lapangan yang sering dipertanyakan. Ia terlibat dalam pertengkaran dengan rekan setimnya, Jude Bellingham, saat kekalahan di perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich.
Akankah Real Madrid tergoda untuk mempertimbangkan tawaran untuk Vinicius Jr?
Jika tidak ada kontrak baru yang bisa disepakati, atau jika Vini dianggap sebagai sosok yang mengganggu di dalam tim, maka Real mungkin akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Ketika ditanya apakah hal itu bisa terjadi pada bursa transfer mendatang, mantan striker Los Blancos, Owen—yang kini mewakili Casino.org, sebuah platform terkemuka yang membantu para pemain menemukan merek kasino di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin soal itu. Masalahnya adalah jika Anda memiliki pemain hebat, klub hebat, siapa yang akan membelinya? Jika Anda memiliki pemain yang lumayan, klub yang oke, maka ada begitu banyak peminat yang berbeda.
“Tapi berapa harga Vini Junior? Kita sudah masuk ke kisaran ratusan juta saat ini. Dan siapa yang mampu membayarnya? Mungkin hanya dua tim saat ini. Barcelona tidak mampu membayarnya dan dia tidak akan pernah pindah ke sana. Siapa yang mampu membayarnya?
“Terkadang seorang pemain begitu besar dan hebat sehingga saya tidak bisa membayangkan dia pindah. Saya tahu Neymar melakukannya, tapi itu saat PSG sedang membuang-buang uang ke mana-mana. Saya tidak benar-benar melihatnya. Dan dia jelas pemain yang sangat berbakat.
“Secara pribadi, saya tidak bisa membayangkan dia pindah dari Madrid. Dia adalah salah satu pemain elit. Madrid cenderung tidak melepas pemain muda yang fantastis, jadi saya memperkirakan dia akan tetap tinggal.”
Apakah pemain timnas Brasil itu akan bergabung dengan Ronaldo di Liga Pro Arab Saudi?
Ketika ditanya apakah tawaran kekayaan yang menggiurkan di Arab Saudi — tempat Cristiano Ronaldo sudah berkarier — dapat mengubah sikap tersebut, mengingat Vinicius dilaporkan sebelumnya telah menerima tawaran dari Timur Tengah senilai €1 miliar (£871 juta/$1,2 miliar), Owen menambahkan: “Jika hal itu terjadi, Anda menanyakan pendapat saya dan saya rasa itu tidak akan terjadi.
“Apakah uang Arab Saudi masih bertebaran di mana-mana? Saya kira begitu. Satu atau dua tahun yang lalu rasanya mereka bisa membeli siapa saja. Tapi saya tidak tahu, bagi saya rasanya hal itu sedikit mereda saat ini.
“Saya kira ada kemungkinan itu, mungkin saja. Tapi saya tidak melihatnya. Saya pikir Vini Junior adalah salah satu pemain hebat dan terbaik di planet ini. Saya hanya tidak melihat dia pindah dari Madrid, meskipun banyak berita utama dan hal-hal semacam itu belakangan ini. Saya hanya tidak melihatnya.”
Vinicius Jr berharap bisa kembali masuk dalam perbincangan Ballon d'Or
Vinicius sempat menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan Ballon d’Or pada tahun 2024, namun namanya tergeser dari daftar calon tersebut setahun kemudian. Ia masih memiliki banyak waktu untuk meraih penghargaan bergengsi Ballon d’Or tersebut.
Ia telah menjadi contoh konsistensi bagi Real Madrid, mencetak lebih dari 20 gol dalam empat musim berturut-turut, namun belum mampu membantu timnya meraih gelar domestik atau Eropa yang bergengsi dalam dua musim terakhir. Namun, gelar dunia akan menjadi incaran pada musim panas ini ketika ia menjadi bagian dari skuad Brasil di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.