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“Vinicius Jr akan bangkit!” Jose Mourinho yakin bintang Real Madrid itu akan kembali menemukan ketajamannya setelah drama kartu merah di Bernabeu
Awal musim yang lambat
Mourinho menegaskan hanya soal waktu sebelum Vinicius kembali ke performa terbaiknya. Penyerang asal Brasil itu kini tengah menghadapi masa sulit di ibu kota Spanyol.
Memasuki musim kesembilannya di Madrid, penyerang itu kesulitan menemukan ketajamannya yang biasa di depan gawang. Ia baru mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist dalam sembilan penampilan musim ini.
Meski kontribusinya dalam serangan menurun pada awal musim, manajernya sama sekali tidak khawatir. Mourinho secara terbuka menyatakan keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada penyerang berbakat itu dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Mourinho dukung sosok asal Brasil itu untuk bangkit lebih kuat
Berbicara kepada TNT Sports, Mourinho dengan yakin menepis kekhawatiran jangka panjang terkait performa terkini pemain sayap itu. Ia percaya bintang asal Amerika Selatan tersebut akan segera bangkit.
"Dia akan bangkit," tegas Mourinho saat ditanya tentang kesulitan yang dialami penyerangnya. "Ini hanya soal kapan."
Menemukan momen yang tepat untuk menyerang
Sang pelatih sangat gembira melihat penampilan singkat sang pemain saat Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang atas Villarreal. Ia merasa dukungan penuh semangat dari penonton tuan rumah berperan penting dalam membangkitkan semangat sang pemain. Vinicius menjadi starter pada laga sebelumnya, yang berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid dalam laga derbi yang mengecewakan. Setelah kekalahan itu, Mourinho memutuskan untuk melindungi pemain bintangnya dengan menempatkannya di bangku cadangan saat menghadapi Villarreal.
“Setelah pertandingan sebelumnya, saya memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda, yakni sedikit melindunginya dan kemudian memasukkannya ketika pertandingan membutuhkan pemain seperti Vini,” jelas Mourinho. “Saya rasa itu berjalan baik: penonton di stadion, yang terkadang menyuarakan ketidaksetujuan, langsung memberikan dukungan kepadanya begitu ia mulai melakukan pemanasan.
“Saya yakin itu menjadi titik balik yang sangat penting baginya. Sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, menghidupkan kembali kegembiraannya dan mengingatkannya pada sosok pemain seperti apa dirinya sebenarnya.”
- Getty Images Sport
Kartu merah aneh hentikan momentum yang tengah terbangun
Vinicius tampil menjanjikan setelah masuk dari bangku cadangan melawan Villarreal, tetapi penampilannya pada siang itu berakhir dengan kekecewaan besar. Ia sempat mencetak gol, namun wasit segera menganulirnya.
Wasit menganulir gol tersebut setelah melihat Vinicius menarik rambut seorang pemain Villarreal dalam proses terciptanya gol. Akibat pelanggaran yang tak lazim itu, penyerang yang frustrasi tersebut langsung diganjar kartu merah.
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