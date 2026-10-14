Mourinho menegaskan hanya soal waktu sebelum Vinicius kembali ke performa terbaiknya. Penyerang asal Brasil itu kini tengah menghadapi masa sulit di ibu kota Spanyol.

Memasuki musim kesembilannya di Madrid, penyerang itu kesulitan menemukan ketajamannya yang biasa di depan gawang. Ia baru mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist dalam sembilan penampilan musim ini.

Meski kontribusinya dalam serangan menurun pada awal musim, manajernya sama sekali tidak khawatir. Mourinho secara terbuka menyatakan keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada penyerang berbakat itu dalam sebuah wawancara baru-baru ini.