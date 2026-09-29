Atmosfer di Timsah Arena, Bursa, berubah menjadi panas ketika Turki menelan kekalahan mengecewakan di tangan Italia. Saat tim tamu melesat unggul tiga gol sebelum laga memasuki setengah jam, para pendukung tuan rumah yang frustrasi mulai meneriakkan agar pelatih kepala mundur. Penolakan lantang itu menjadi kontras yang mencolok dengan optimisme yang belakangan mengelilingi tim nasional, tetapi juru taktik asal Italia itu tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek tersebut meski tekanan dari tribune terus meningkat.

Merespons seruan agar ia pergi dalam tugas pascalaga, Montella menegaskan posisinya. "Mengundurkan diri? Saya sama sekali tidak berpikir untuk pergi. Saya merasakan dukungan dari para pemain dan saya bahkan tidak membayangkan pergi ketika saya mendapat proposal yang menarik. Kami tiba di sini bersama dan saya termotivasi untuk melanjutkan," kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia.