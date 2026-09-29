Getty Images Sport
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Vincenzo Montella menolak seruan agar mundur setelah Turki menelan kekalahan telak dari Italia
Montella angkat bicara soal permusuhan di Bursa
Atmosfer di Timsah Arena, Bursa, berubah menjadi panas ketika Turki menelan kekalahan mengecewakan di tangan Italia. Saat tim tamu melesat unggul tiga gol sebelum laga memasuki setengah jam, para pendukung tuan rumah yang frustrasi mulai meneriakkan agar pelatih kepala mundur. Penolakan lantang itu menjadi kontras yang mencolok dengan optimisme yang belakangan mengelilingi tim nasional, tetapi juru taktik asal Italia itu tetap teguh pada komitmennya terhadap proyek tersebut meski tekanan dari tribune terus meningkat.
Merespons seruan agar ia pergi dalam tugas pascalaga, Montella menegaskan posisinya. "Mengundurkan diri? Saya sama sekali tidak berpikir untuk pergi. Saya merasakan dukungan dari para pemain dan saya bahkan tidak membayangkan pergi ketika saya mendapat proposal yang menarik. Kami tiba di sini bersama dan saya termotivasi untuk melanjutkan," kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Membela skuad dari kecaman suporter
Bukan hanya sang pelatih yang merasakan murka para pendukung Turki; beberapa pemain juga menjadi sasaran kritik, termasuk kiper Altay Bayindir. Montella mengakui bahwa cibiran yang ditujukan kepada para pemainnya sulit untuk disaksikan, terutama mengingat perkembangan yang telah ditunjukkan tim dalam beberapa tahun terakhir. Ia mendesak para suporter untuk tetap menjaga perspektif dan rendah hati, alih-alih bereaksi semata-mata karena emosi dari satu hasil buruk melawan lawan papan atas.
"Cemoohan itu? Yang ditujukan kepada Altay atas kesalahan itu menyakiti saya. Kita semua perlu sedikit lebih rendah hati: saya, tim, dan lingkungan sekitar. Saya memahami suasana hati itu, tetapi penting untuk tidak terbawa suasana. Saya tidak kehilangan keseimbangan. Dan saya bangga dengan reaksi tim meski penonton melawan mereka," ujar Montella. Ia lebih lanjut menegaskan sikap protektifnya terhadap grup tersebut dengan menambahkan: "Orang-orang ini tidak pantas mendapatkannya berdasarkan apa yang telah mereka tunjukkan dalam tiga tahun terakhir."
Menganalisis babak pertama yang buruk sekali
Penampilan Turki pada fase awal laga dipenuhi kesalahan dan kurangnya disiplin taktis, yang membuat Italia mengambil kendali penuh atas pertandingan. Montella menunjuk dampak fisik dan mental dari jadwal internasional modern sebagai faktor utama di balik start yang lambat itu. Ketidakmampuan menjaga intensitas dalam dua pertandingan selama tiga hari tetap menjadi hambatan signifikan bagi timnya yang sedang berkembang saat mereka berupaya memangkas jarak dengan negara-negara elite Eropa.
Memberikan penilaian yang lugas soal kegagalan teknis tersebut, Montella mengatakan: "Kami harus melupakan setengah jam pertama. Bermain setiap tiga hari di level ini membutuhkan kebiasaan yang tidak kami miliki. Ini soal pemulihan, baik secara mental maupun fisik. Mereka lebih unggul dalam pendekatan mereka, tetapi kami tidak berlari secara terkoordinasi dan kami kehilangan kepercayaan diri."
- AFP
Kesulitan di Nations League terus berlanjut
Skor 4-1 menyoroti kekhawatiran yang kian besar terkait stabilitas lini belakang Turki saat menghadapi lawan-lawan berkualitas tinggi. Sementara Italia merayakan kemenangan meyakinkan yang menjaga momentum mereka di grup, Turki kini harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari tahu mengapa mereka begitu mudah ditembus di Bursa. Hasil ini membuat Montella memiliki banyak pekerjaan taktis yang harus diselesaikan sebelum rangkaian pertandingan berikutnya, saat ia berupaya mengembalikan kepercayaan basis suporter yang semakin tidak sabar. Dengan klasemen UEFA Nations League yang kian tidak menguntungkan, pertandingan-pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Montella untuk membungkam para pengkritiknya dan menunjukkan bahwa timnya memang mampu bersaing di level sepak bola internasional setinggi ini.
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