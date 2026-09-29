Jadi sasaran kritik. Menurut para suporter Turki, Vincenzo Montella adalah pihak yang bertanggung jawab atas periode buruk Turki, yang kalah pada laga pembuka melawan Prancis dan kemarin kontra Italia. Di Bursa, para pendukung tuan rumah dengan lantang meminta mantan pelatih Milan dan Fiorentina itu untuk mundur, tetapi dalam konferensi pers ia menutup kemungkinan tersebut: "Saya sama sekali tidak berniat mengundurkan diri. Saya percaya pada pekerjaan yang telah dilakukan, saya tetap bertahan bahkan ketika menerima tawaran penting. Saya percaya kepada para pemain, bersama-sama kami bisa sampai di sini".
Vincenzo Montella diserang, para suporter: "Mengundurkan dirilah". Dia: "Saya tetap bertahan, tiga tahun lalu kami berada di Liga C"
Dari Lega C ke Lega A
"Tiga tahun lalu, tim ini berada di Liga C, lalu bersama saya kami menjuarai Liga B. Hari ini kami berada di Liga A. Jelas levelnya sudah meningkat. Bermain setiap tiga hari melawan lawan-lawan seperti ini itu rumit. Sebelum pertandingan, saya membaca valuasi tim-tim: Italia 840 juta euro, Turki 417 juta euro! Surat kabar memberi kesan bahwa pertandingan yang menunggu kami akan mudah. Saya mengatakan kepada para pemain saya bahwa itu tidak akan mudah."
Pendekatan yang salah
"Harus kami akui: pendekatan kami terhadap pertandingan, terutama pada babak pertama, tidak selevel dengan lawan. Kami tidak terbiasa memainkan satu pertandingan setiap tiga hari. Kami pantas mendapatkan siulan dan protes pada babak pertama. Ini membuat saya kesal! Kami memulai dengan lebih baik setelah skor menjadi 3-1, lalu gol kami dianulir! Saya berusaha tetap tenang saat menganalisis pertandingan. Tetapi secara umum, kami tidak terbiasa memainkan pertandingan dengan level seperti ini setiap tiga hari."
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