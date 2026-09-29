Vincenzo Montella diserang kritik, para suporter: "Mundur". Dia: "Saya tetap bertahan, tiga tahun lalu kami berada di Liga C"

"Tiga tahun lalu, tim ini berada di Liga C, lalu bersama saya kami memenangkan Liga B. Hari ini kami berada di Liga A. Jelas levelnya telah meningkat. Bermain setiap tiga hari melawan lawan-lawan seperti ini itu rumit. Sebelum pertandingan, saya membaca valuasi tim: Italia 840 juta euro, Turki 417 juta euro! Surat kabar memberi kesan bahwa pertandingan yang menanti kami akan mudah. Saya mengatakan kepada para pemain saya bahwa itu tidak akan mudah."



