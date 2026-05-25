Vincent Kompany telah pulang! Pelatih Bayern mengangkat trofi Liga Premier di hadapan para penggemar Man City dalam kedatangan tak terduga sang kapten juara Liga Premier, sementara Pep Guardiola melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan

Para penggemar City menyaksikan perayaan yang penuh emosi dan dipenuhi bintang-bintang saat legenda klub, Kompany, mengangkat trofi Liga Premier dalam parade trofi khusus di Stadion Etihad. Dalam acara tersebut, klub memamerkan seluruh 20 trofi utama yang diraih selama era Pep Guardiola.

Dalam adegan yang mengharukan dan membangkitkan nostalgia bagi para pendukung City, mantan kapten Kompany mendapat kehormatan untuk mengangkat trofi Liga Premier. Kompany, yang membawa City meraih berbagai gelar sebagai pemain, tampil secara khusus sebagai salah satu pembawa acara tamu setelah melakukan perjalanan dari Jerman, tempat ia saat ini menangani Bayern Munich.



