Vincent Kompany telah pulang! Pelatih Bayern mengangkat trofi Liga Premier di hadapan para penggemar Man City dalam kedatangan tak terduga sang kapten juara Liga Premier, sementara Pep Guardiola melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan
Kembalinya sang legenda ke Etihad
Para penggemar City menyaksikan perayaan yang penuh emosi dan dipenuhi bintang-bintang saat legenda klub, Kompany, mengangkat trofi Liga Premier dalam parade trofi khusus di Stadion Etihad. Dalam acara tersebut, klub memamerkan seluruh 20 trofi utama yang diraih selama era Pep Guardiola.
Dalam adegan yang mengharukan dan membangkitkan nostalgia bagi para pendukung City, mantan kapten Kompany mendapat kehormatan untuk mengangkat trofi Liga Premier. Kompany, yang membawa City meraih berbagai gelar sebagai pemain, tampil secara khusus sebagai salah satu pembawa acara tamu setelah melakukan perjalanan dari Jerman, tempat ia saat ini menangani Bayern Munich.
Sambutan layaknya pahlawan bagi seorang ikon Kota
Legenda asal Belgia itu, yang kini telah membangun reputasi yang kokoh sebagai manajer, disambut layaknya pahlawan oleh para pendukung setia Manchester. Para penggemar meneriakkan namanya saat ia mengangkat trofi ikonik itu ke atas—sebuah simbol kuat dari warisan abadi yang ia tinggalkan di klub. Kehadirannya menjadi jembatan antara masa kejayaan awal klub dan status mereka saat ini sebagai kekuatan global.
Kembalinya Kompany menjadi sorotan utama pada sore hari yang didedikasikan untuk trofi yang telah mendefinisikan periode paling sukses dalam sejarah klub. Saat ia mengangkat trofi tersebut, hal itu membangkitkan kenangan akan golnya yang terkenal melawan Leicester City dan kepemimpinannya yang teguh selama bertahun-tahun di jantung pertahanan di bawah beberapa manajer yang berbeda.
Merayakan satu dekade kejayaan
City menyelenggarakan sebuah parade unik di mana masing-masing dari 20 trofi utama mereka dibawa ke lapangan secara bergantian oleh para tamu istimewa. Pertunjukan trofi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dirancang untuk menggambarkan betapa besarnya pencapaian yang telah diraih klub di bawah bimbingan Guardiola dan kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Kompany.
Acara ini berfungsi ganda sebagai perayaan kemenangan sekaligus perpisahan yang penuh emosi, menyoroti dominasi klub di sepak bola Inggris dan Eropa selama dekade terakhir. Setiap trofi mewakili tonggak sejarah tertentu dalam perjalanan yang telah membuat City mendefinisikan ulang standar Liga Premier, dengan parade 2026 bertindak sebagai penutup akhir bagi banyak pihak.
Era keemasan Pep
Sejak kedatangan Guardiola di Manchester City pada musim panas 2016, pelatih asal Spanyol itu telah memimpin 593 pertandingan, dengan catatan 423 kemenangan, 77 hasil imbang, dan 93 kekalahan. Pelatih tersebut meninggalkan klub setelah berhasil meraih 20 trofi yang mengesankan, termasuk enam gelar Liga Premier, satu gelar Liga Champions, tiga Piala FA, dan lima Piala Liga.