Vincent Kompany 'tak bisa menjelaskan' gol 'luar biasa' Harry Kane saat bintang Bayern Munich itu mencapai tonggak sejarah Liga Champions dengan gemilang
Kane menyamai rekor Henry dalam kemenangan telak atas Atalanta
Kapten timnas Inggris itu mencatatkan namanya dalam buku sejarah pada Rabu malam, dengan mencetak dua gol yang sangat efektif untuk mengantarkan Bayern Munich ke perempat final. Setelah membuka skor lewat tendangan penalti khasnya, Kane mencetak gol kedua yang spektakuler untuk mencapai angka 50 gol di kompetisi teratas Eropa.
Prestasi ini menempatkan pemain berusia 31 tahun itu sejajar dengan legenda Arsenal Henry - dan bintang Liverpool Mohamed Salah - di 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Itu adalah malam yang penuh dominasi bagi raksasa Jerman tersebut, yang dengan mudah mengalahkan lawan asal Italia mereka untuk memastikan kemenangan agregat 10-2 yang luar biasa.
Kompany memuji 'tokoh kunci yang luar biasa'
Pelatih Bayern terkesan dengan kemampuan striker andalannya itu mencetak gol begitu cepat setelah kembali ke starting lineup, mengingat Kane sebelumnya menjadi pemain cadangan dalam dua pertandingan terakhir akibat cedera betis.
“Harry Kane luar biasa. Dia baru saja pulih dari cedera, dan saya bahkan tak bisa menjelaskan gol keduanya,” kata Kompany seperti dikutip Bulinews. “Gerakannya—tak terbayangkan, kelas dunia. Kami sangat senang memilikinya.”
Mempertahankan mentalitas Bayern
Gaya permainan Bayern yang tak kenal lelah telah menjadi ciri khas masa kepemimpinan Kompany sejauh ini, dan mantan kapten Manchester City itu merasa senang melihat timnya terus berupaya mencetak gol meski hasil pertandingan sudah tak diragukan lagi. Ia menekankan bahwa tim memiliki tanggung jawab kepada para penonton di tribun untuk mempertahankan standar tinggi mereka terlepas dari skor yang tercipta.
“Saya selalu bangga dengan apa yang ditunjukkan para pemain - mereka tampil bagus, mencetak gol, dan tidak pernah berhenti,” kata Kompany saat meninjau kembali penampilan klub. “Mereka juga memikirkan para penggemar dan selalu ingin menampilkan pertunjukan yang menarik. Ini adalah hari yang baik bagi klub.”
Transfer besar-besaran Real Madrid akan segera terjadi
Hasil dari penyelesaian akhir yang tajam dari Bayern adalah laga perempat final yang sangat dinanti melawan Real Madrid. Menghadapi juara 15 kali itu akan menjadi ujian berat bagi Kompany, namun sang pelatih menegaskan bahwa timnya tidak akan terintimidasi oleh sejarah klub raksasa Spanyol tersebut. Ia meyakini bahwa pertemuan antara kedua tim Eropa ini akan menjadi momen krusial musim ini.
“Segala sesuatu di Real Madrid sangat besar, begitu pula di Bayern Munich. Sejarah kedua klub ini sangat megah - ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa,” tambahnya. “Jujur saja, dengan Real Madrid, semakin tinggi levelnya, semakin baik mereka bermain. Apa pun yang terjadi dalam pertandingan, ketika Anda menghadapi lawan seperti itu, Anda perlu keyakinan - sebagai pemain dan sebagai tim - bahwa Anda dapat menerapkan ide-ide Anda dan pada akhirnya meraih kesuksesan. Kami memiliki keyakinan itu.”
