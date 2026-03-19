Vincent Kompany 'tak bisa menjelaskan' gol 'luar biasa' Harry Kane saat bintang Bayern Munich itu mencapai tonggak sejarah Liga Champions dengan gemilang

Kapten timnas Inggris itu mencatatkan namanya dalam buku sejarah pada Rabu malam, dengan mencetak dua gol yang sangat efektif untuk mengantarkan Bayern Munich ke perempat final. Setelah membuka skor lewat tendangan penalti khasnya, Kane mencetak gol kedua yang spektakuler untuk mencapai angka 50 gol di kompetisi teratas Eropa.

Prestasi ini menempatkan pemain berusia 31 tahun itu sejajar dengan legenda Arsenal Henry - dan bintang Liverpool Mohamed Salah - di 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions. Itu adalah malam yang penuh dominasi bagi raksasa Jerman tersebut, yang dengan mudah mengalahkan lawan asal Italia mereka untuk memastikan kemenangan agregat 10-2 yang luar biasa.