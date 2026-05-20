Vincent Kompany sebagai motor penggerak? FC Bayern München tampaknya mempertimbangkan "transfer mengejutkan" tanpa biaya transfer

Stones, yang telah 87 kali membela tim nasional Inggris, merupakan sosok penting dalam era kejayaan City dan berhasil meraih enam gelar Liga Premier, dua gelar Piala FA, serta Liga Champions pada tahun 2023 antara tahun 2016 dan 2026. Namun, pada musim 2025/26, ia terus-menerus terhambat oleh cedera di bawah asuhan Pep Guardiola, hanya tampil sesekali, dan secara keseluruhan hanya bermain sebanyak 17 kali.

Di FC Bayern pun, tempat di lini pertahanan tengah sangat tidak mungkin. Dengan Dayot Upamecano, yang kontraknya baru-baru ini diperpanjang hingga 2030, dan Jonathan Tah, juara berulang ini sudah memiliki duet inti yang kompak. Namun, di belakang mereka, situasi pemain agak menipis: Min-Jae Kim sudah lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual, namun belum ada perkembangan konkret. Hiroki Ito sering absen karena rentan cedera dan karenanya bukan opsi yang dapat diandalkan. Dia pun kemungkinan akan meninggalkan Bayern jika ada tawaran yang sesuai. Pertahanan tengah dilengkapi oleh pemain serba bisa Josip Stanisic, yang memang bisa bermain di posisi tengah, namun pada musim lalu lebih sering tampil sebagai bek kanan dan kiri.

Baru-baru ini beredar rumor bahwa rekan setim Stones, Josko Gvardiol, ingin memaksa hengkang dari ManCity pada musim panas dan bisa membayangkan pindah ke FCB. Setidaknya itulah yang dilaporkan Sport1 pada Selasa malam. Menurut laporan tersebut, Gvardiol adalah "penggemar berat" juara Bundesliga tersebut dan sudah beberapa kali masuk dalam daftar incaran FCB. Namun, berbeda dengan perekrutan Stones, perekrutan Gvardiol akan sangat mahal. Di sisi lain, Gvardiol juga bisa bermain sebagai bek kiri. Sejak Alphonso Davies jauh dari performa terbaiknya dan berulang kali mengalami cedera otot yang cukup parah akibat robekan ligamen silang, posisi ini di Bayern tampaknya juga tidak lagi permanen.