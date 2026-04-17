Vincent Kompany sangat membutuhkannya: Apakah pernyataan kritisnya mengenai pemain idaman FC Bayern akan menjadi bumerang baginya?

Menurut berbagai laporan yang sejalan, FC Bayern sedang gencar-gencarnya memburu pemain serba bisa berusia 25 tahun dari Newcastle United ini. Meskipun ia memiliki gaya bermain yang sangat berbeda dari Nicolas Jackson, Gordon berpotensi menggantikan posisinya di skuad di masa mendatang. Pemain pinjaman dari Chelsea yang harganya sama mahalnya dengan performa yang mengecewakan itu tidak akan dikontrak secara permanen.

Gordon memang seorang pemain sayap kiri, tetapi di Newcastle ia belakangan ini lebih sering diturunkan sebagai penyerang tengah dalam formasi 4-2-3-1 yang juga disukai oleh Vincent Kompany. "Dia adalah false nine yang bagus, tetapi posisi terbaiknya tetap sayap kiri, dari mana dia bisa bergerak ke tengah dengan kaki kanannya yang kuat," kata blogger dan podcaster Jamie Smith dari fanzine Newcastle The Mag dalam wawancara dengan SPOX.

Di FC Bayern, Gordon bisa berperan ganda sebagai cadangan Diaz dan Kane — dan memberikan dimensi baru pada permainan Munich dalam peran ini, terutama setelah masuk sebagai pemain pengganti, berkat kecepatannya yang luar biasa. Gordon dianggap sebagai salah satu pemain tercepat di Eropa. Pada musim Liga Champions ini, kecepatannya tercatat mencapai 36,4 km/jam, menempati peringkat kedelapan dalam daftar tercepat. Sebagai perbandingan: Pemain Munich tercepat hingga saat ini adalah Olise, Jackson, dan Konrad Laimer, masing-masing dengan kecepatan 33,9 km/jam. Selain kecepatannya, Gordon juga meyakinkan dengan kemampuan menggiring bola dan perilaku menekan yang penuh pengorbanan. Terutama yang terakhir ini kemungkinan besar akan sangat disukai oleh Vincent Kompany mengingat gaya permainan tak kenal lelah sang juara berulang kali.