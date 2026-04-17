Vincent Kompany sangat membutuhkannya: Apakah pernyataan kritisnya mengenai pemain idaman FC Bayern akan menjadi bumerang baginya?

Hal ini telah menjadi tradisi musim panas di FC Bayern dalam beberapa tahun terakhir: Setiap tahun, seorang pemain penyerang mahal datang dari Liga Premier. Pada 2023, Harry Kane didatangkan seharga 95 juta euro dari Tottenham Hotspur; pada 2024, Michael Olise seharga 53 juta euro dari Crystal Palace; dan pada 2025, Luis Diaz seharga 70 juta euro dari Liverpool FC. Bersama-sama, mereka saat ini membentuk trio penyerang paling berbahaya di Eropa. Akankah Anthony Gordon menyusul mereka musim panas mendatang?
Menurut berbagai laporan yang sejalan, FC Bayern sedang gencar-gencarnya memburu pemain serba bisa berusia 25 tahun dari Newcastle United ini. Meskipun ia memiliki gaya bermain yang sangat berbeda dari Nicolas Jackson, Gordon berpotensi menggantikan posisinya di skuad di masa mendatang. Pemain pinjaman dari Chelsea yang harganya sama mahalnya dengan performa yang mengecewakan itu tidak akan dikontrak secara permanen.
Gordon memang seorang pemain sayap kiri, tetapi di Newcastle ia belakangan ini lebih sering diturunkan sebagai penyerang tengah dalam formasi 4-2-3-1 yang juga disukai oleh Vincent Kompany. "Dia adalah false nine yang bagus, tetapi posisi terbaiknya tetap sayap kiri, dari mana dia bisa bergerak ke tengah dengan kaki kanannya yang kuat," kata blogger dan podcaster Jamie Smith dari fanzine Newcastle The Mag dalam wawancara dengan SPOX.
Di FC Bayern, Gordon bisa berperan ganda sebagai cadangan Diaz dan Kane — dan memberikan dimensi baru pada permainan Munich dalam peran ini, terutama setelah masuk sebagai pemain pengganti, berkat kecepatannya yang luar biasa. Gordon dianggap sebagai salah satu pemain tercepat di Eropa. Pada musim Liga Champions ini, kecepatannya tercatat mencapai 36,4 km/jam, menempati peringkat kedelapan dalam daftar tercepat. Sebagai perbandingan: Pemain Munich tercepat hingga saat ini adalah Olise, Jackson, dan Konrad Laimer, masing-masing dengan kecepatan 33,9 km/jam. Selain kecepatannya, Gordon juga meyakinkan dengan kemampuan menggiring bola dan perilaku menekan yang penuh pengorbanan. Terutama yang terakhir ini kemungkinan besar akan sangat disukai oleh Vincent Kompany mengingat gaya permainan tak kenal lelah sang juara berulang kali.
Terobosan besar Anthony Gordon di Newcastle United
Lahir di Liverpool, Gordon awalnya bermain untuk klub favoritnya: LFC, namun ia dicoret dari skuad pada usia sebelas tahun. Hal itu disusul dengan kepindahan yang cukup kontroversial ke rival sekota, FC Everton. Pada usia 16 tahun, ia melakukan debut profesionalnya, namun baru menjadi pemain inti empat tahun kemudian setelah menjalani masa peminjaman yang kurang memuaskan di klub Divisi Dua, Preston North End.
Pada Januari 2023, saat itu Gordon berusia 21 tahun, Newcastle United yang baru saja kaya raya berusaha merekrutnya. Everton tidak mau melepasnya, sehingga Gordon melakukan mogok latihan bersama tim. Akhirnya, ia mendapatkan keinginannya dan pindah ke Newcastle dengan biaya transfer sebesar 46 juta euro. Setelah setengah tahun beradaptasi, ia menjalani musim penuh pertamanya yang luar biasa di Newcastle. Dua belas gol, 16 assist, Pemain Terbaik Tahun Ini, debut bersama tim nasional Inggris, serta partisipasi di Piala Eropa di Jerman.
Tendangan penalti, kartu merah, dan ketertarikan terhadap FC Liverpool
Kenaikan kariernya yang pesat diiringi oleh isyarat-isyarat kedekatan yang berulang kali dengan klub lamanya dan favoritnya, Liverpool. Dalam sebuah wawancara, Gordon menyebut ikon The Reds, Steven Gerrard, sebagai "pahlawannya" dan "dewa". Selain itu, ia juga menceritakan tentang kerabatnya yang sangat setia pada Liverpool, yang meskipun mendoakan ia mencetak gol dalam derby Merseyside melawan Everton, tetap berharap timnya kalah. "Saya tidak punya satu pun anggota keluarga yang mendukung Everton. Tidak ada satu pun." Hampir tak terelakkan, pada musim panas 2024 beredar rumor tentang kembalinya sang anak yang hilang ke Liverpool yang merah, namun transfer tersebut pada akhirnya tidak terwujud.
"Sepertinya hal itu masih sedikit mengganggu pikirannya," duga Smith. "Sejak saat itu, penampilannya berfluktuasi antara spektakuler dan tidak bersemangat serta tidak efektif." Gordon tidak pernah bermain sekonsisten musim 2023/24, meskipun ia terus secara teratur mencetak poin. Secara total, ia mencatatkan 39 gol dan 28 assist dalam 152 pertandingan resmi untuk Newcastle. Sebanyak dua belas kontribusi gol di musim Liga Champions ini, meskipun timnya sudah tersingkir di babak 16 besar oleh FC Barcelona. Hampir sepertiga dari semua golnya untuk Newcastle berasal dari tendangan penalti. Dari titik penalti, ia sama akuratnya dengan Kane; dalam hal ini, ia akan menjadi cadangan yang cocok bagi rekan senegaranya di FC Bayern.
Pelatih Newcastle, Eddie Howe, baru-baru ini memuji Gordon sebagai "pejuang sejati". Di sini ia mengingatkan pada Diaz, meskipun terkadang ia terlalu berlebihan dalam penampilannya - hal ini dibuktikan dengan tiga kartu merah yang ia terima saat membela Newcastle. "Sifatnya yang temperamental sudah membuat kami membayar mahal," kata Smith. Musim lalu saat tersingkir di Piala FA melawan Brighton & Hove Albion dan musim ini saat kalah telak dari - ironisnya - Liverpool.
FC Bayern sudah dua kali mengalami kekalahan dari Newcastle United
The Reds, sama seperti Arsenal, dilaporkan masih tertarik pada Gordon. Bukan hanya karena persaingan ketat ini, transfer tersebut tampaknya akan menjadi rumit bagi Bayern Munich. Menurut Sky, Bayern Munich memang sudah melakukan "pembicaraan yang sangat konkret" dengan perwakilan Gordon dan sang pemain sendiri dilaporkan juga tertarik untuk pindah, namun ia masih terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2030 dan tidak memiliki klausul pelepasan.
Menurut kabar, pihak Munich memperkirakan biaya transfer sekitar 60 juta euro. "Namun, saya tidak mengharapkan kurang dari 90 juta euro untuk seorang pemain yang direkrut seharga 46 juta euro saat berusia 21 tahun dan relatif belum teruji," kata Smith. Newcastle pada prinsipnya tidak ingin melepas pemain andalannya, namun tampaknya harus mendapatkan pendapatan pada musim panas ini untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play Liga Premier. Terlebih lagi, ancaman musim tanpa kompetisi Eropa mengintai. Enam pertandingan sebelum akhir musim, Newcastle hanya berada di peringkat ke-14, dengan selisih lima poin dari posisi kualifikasi kompetisi internasional.
Baru-baru ini, FC Bayern sudah dua kali mengalami kegagalan di bursa transfer karena Newcastle. Pada Januari 2024, klub asal Munich itu ingin merekrut bek kanan mereka, Kieran Trippier. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain, namun tidak bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer Newcastle. Sebagai gantinya, Sacha Boey didatangkan dari Galatasaray Istanbul seharga 30 juta euro.
Musim panas lalu, klub asal Munich itu lama berusaha merekrut Nick Woltemade tanpa hasil, sebelum akhirnya pemain tersebut pindah dari VfB Stuttgart ke Newcastle dengan biaya 75 juta euro. "Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada orang-orang di Stuttgart karena mereka—saya akan menggunakan tanda kutip di sini—telah menemukan seorang 'idiot' yang bersedia membayar uang sebanyak itu," kata anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge pada akhir September. Mungkin 'idiot' tersebut kini membalas ucapan tersebut dengan tuntutan biaya transfernya untuk Gordon.
Anthony Gordon: Statistik penampilan untuk Newcastle United musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 46 17 5 1