Ballack pun langsung marah besar. Di satu sisi, karena Kane tampaknya berada sejajar dengan Nuno Mendes; di sisi lain, VAR seharusnya bisa turun tangan dalam situasi yang berpotensi menentukan hasil pertandingan tersebut, asalkan memang terjadi posisi offside.

"Wasit meniup peluit sebelum hakim garis mengangkat bendera. Dia tidak boleh melakukan itu. Itu adalah keputusan yang sangat keliru. Wasit seharusnya membiarkannya berjalan. Mengapa dia meniup peluit? Dia berlari sendirian menuju gawang. Situasinya sangat ketat, apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah lain. Tapi dia tidak boleh meniup peluit," geram Ballack: "Hal seperti itu tidak boleh terjadi di level ini!"

Tak lama kemudian, pada menit ke-29, Pinheiro kembali menjadi sorotan dalam pertandingan Liga Champions ke-15-nya: Nuno Mendes, yang sudah mendapat kartu kuning, menghentikan serangan balik Bayern dengan handball yang jelas. Alih-alih memberikan kartu merah, Pinheiro malah meniup peluit atas dugaan handball Laimer di area depan. Namun, pemain Austria itu tampaknya lebih banyak menyentuh bola dengan perut dan paha. Dalam kasus ini, ini akan menjadi keputusan yang jelas salah dan merugikan FCB, yang seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain setidaknya selama 60 menit. "Jika berada di tengah-tengah pertandingan, saya juga akan berpikir, saya hanya menyentuh tubuhnya, ingin melewatinya, dan dia jelas-jelas menepisnya dengan tangan," kata Laimer setelahnya kepada DAZN.

"Wasit sekali lagi ikut campur dalam pertandingan sepak bola yang luar biasa ini dan mengubah dinamika permainan. Bayern jelas dirugikan di sini," kata Sami Khedira kepada DAZN.