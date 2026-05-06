Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Vincent Kompany sangat marah! Keributan besar dalam laga FC Bayern melawan PSG - apakah FCB "jelas dirugikan"?

Champions League
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

Pakar sepak bola televisi Michael Ballack kehilangan ketenangannya selama leg kedua semifinal Liga Champions antara FC Bayern dan PSG. Hal itu dipicu oleh keputusan wasit yang sangat dipertanyakan — dan situasinya tak kunjung membaik. Vincent Kompany pun meluapkan kemarahannya setelah dua insiden lainnya.

Setelah Bayern harus kebobolan 0-1 oleh Ousmane Dembele pada menit ketiga, juara Bundesliga itu mulai menstabilkan permainan dan menciptakan beberapa peluang kecil. 

Pada menit ke-23, Josip Stanisic mengirim umpan lambung yang bagus kepada Harry Kane. Pemain Inggris itu memiliki banyak ruang dan hanya Willian Pacho yang menghalangi dirinya menuju gawang Paris. Namun, tanpa wasit garis mengangkat bendera, wasit Joao Pinheiro langsung memutuskan offside. 

FC Bayern vs PSG di Liga Champions eksklusif di DAZNBerlangganan DAZN mulai dari €24,99/bulan

  • Ballack pun langsung marah besar. Di satu sisi, karena Kane tampaknya berada sejajar dengan Nuno Mendes; di sisi lain, VAR seharusnya bisa turun tangan dalam situasi yang berpotensi menentukan hasil pertandingan tersebut, asalkan memang terjadi posisi offside.

    "Wasit meniup peluit sebelum hakim garis mengangkat bendera. Dia tidak boleh melakukan itu. Itu adalah keputusan yang sangat keliru. Wasit seharusnya membiarkannya berjalan. Mengapa dia meniup peluit? Dia berlari sendirian menuju gawang. Situasinya sangat ketat, apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah lain. Tapi dia tidak boleh meniup peluit," geram Ballack: "Hal seperti itu tidak boleh terjadi di level ini!"

    Tak lama kemudian, pada menit ke-29, Pinheiro kembali menjadi sorotan dalam pertandingan Liga Champions ke-15-nya: Nuno Mendes, yang sudah mendapat kartu kuning, menghentikan serangan balik Bayern dengan handball yang jelas. Alih-alih memberikan kartu merah, Pinheiro malah meniup peluit atas dugaan handball Laimer di area depan. Namun, pemain Austria itu tampaknya lebih banyak menyentuh bola dengan perut dan paha. Dalam kasus ini, ini akan menjadi keputusan yang jelas salah dan merugikan FCB, yang seharusnya bermain dengan keunggulan jumlah pemain setidaknya selama 60 menit. "Jika berada di tengah-tengah pertandingan, saya juga akan berpikir, saya hanya menyentuh tubuhnya, ingin melewatinya, dan dia jelas-jelas menepisnya dengan tangan," kata Laimer setelahnya kepada DAZN

    "Wasit sekali lagi ikut campur dalam pertandingan sepak bola yang luar biasa ini dan mengubah dinamika permainan. Bayern jelas dirugikan di sini," kata Sami Khedira kepada DAZN.

    • Iklan
  • Bayern Schirigetty

    FC Bayern menuntut penalti karena handsball — namun keputusan wasit Pinheiro tepat

    Dan hanya dua menit kemudian, pelatih Vincent Kompany pun benar-benar marah di pinggir lapangan. Saat mencoba menghalau bola di kotak penalti sendiri, Vitinha menendang bola dari jarak dekat ke lengan Joao Neves yang terulur ke samping. "Bola itu tidak mengenai tubuh lalu ke tangan, melainkan langsung ke tangan. Apakah itu dilakukan oleh pemain sendiri atau bukan – itu agak tidak masuk akal, agak konyol," kata Kompany kepada DAZN mengenai keputusan yang tidak dapat ia pahami.

    Pasalnya, Pinheiro memutuskan untuk tidak meniup penalti dan dengan demikian tampaknya bertindak sesuai aturan. "Instruksi dari UEFA. Tidak boleh menjadi penalti jika bola ditendang keluar dari area penalti oleh rekan setim sendiri," kata Ketua Wasit DFB Knut Kircher baru tahun lalu. Menurut International Football Association Board (IFAB), jika seorang pemain terkena bola di tangan atau lengan saat rekan setimnya melakukan tendangan atau sundulan, itu bukan handball. Kecuali jika bola langsung masuk ke gawang lawan atau pemain tersebut mencetak gol segera setelahnya - dalam hal ini, tim lawan mendapat tendangan bebas langsung.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29